加拿大野火致2死 濃煙波及歐美 全球碳排激增

【新唐人北京時間2025年06月05日訊】近期的乾燥天氣導致加拿大野火越發肆虐，已經迫使3個省的、超過2.7萬人被迫撤離。南下的濃煙也影響到美國中西部和東北部地區的空氣品質，專家甚至建議出門要配戴N95口罩。而歐盟也抱怨說，濃煙甚至都隨著氣流飄到了歐洲。

根據加拿大跨部門森林火災中心，目前全境有超過200場野火在燃燒，其中超過100場被列為「失控」，至少兩人不幸喪生。三個省份，共有超過27,000名加拿大居民被迫撤離。

當局表示，由於天氣乾燥、降雨稀少，短期內恐怕難以控制火勢。

另外，濃煙也持續影響美國多地的空氣品質，尤其是中西部和東北部地區。

根據美國環保署（EPA）AirNow資料，目前明尼蘇達州、威斯康辛州和密西根州的部分地區空氣品質指數（AQI）達到「非常不健康」等級。

雖然週二早晨的降雨，稍微緩解空污程度，但仍瀰漫著濃重的煙味。預計週三隨著煙霧東移，明尼蘇達州空氣品質將逐步改善。

專家建議，受影響地區民眾應留在室內或佩戴N95口罩出行。

歐盟監測機構「哥白尼氣候變遷服務中心」則指出，濃煙已被高速氣流（Jet Stream）帶往歐洲，雖然只是造成高空霧霾，對地面影響有限，但仍突顯野火的全球性影響。

據估計，截至週一（6月2日），此次野火已釋放出約5600萬公噸碳污染，相當於全球年碳排放量的1.5倍，規模僅次於2023年創紀錄的加拿大野火季。

新唐人電視台記者劉佳佳美國報導

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