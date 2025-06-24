廣西洪災衝塌銻礦污染三條河 柳州現飲用水危機

【新唐人北京時間2025年06月25日訊】廣西暴雨釀洪災，融水縣一處銻礦被洪水衝塌，污染柳江、融江、都柳江等河流，柳州市出現供水危機，居民爭搶礦泉水。銻被中共視為戰略礦產。

據陸媒報導，近日廣西柳州市城區許多居民反映，居住地社區已出現連續停水多天，或水壓減小等情況。自6月24日下午起，當地居民大舉搶購礦泉水，造成礦泉水價格暴漲。還有人拍下消防車送水及居民排隊取水的畫面，發到網上。

一份網傳柳州市當局22日發布的通知文件顯示，近日該市柳江上游出現「銻濃度異常」的情況，對沿江的融安縣、融水縣、柳城縣及柳州市城區民眾飲水安全造成威脅。柳州市自22日上午8時啟動突發環境事件3級應急響應。

24日深夜，柳州市生態環境局又發布一份「維穩」通報稱，事發原因是融水縣一處礦場因暴雨衝刷發生「尾礦庫堆放區局部坍塌」，導致都柳江、融江、柳江「銻濃度異常」。通報聲稱城區及各縣水廠出水水質「均達到生活飲用水衛生標準」，要市民「不用恐慌」、「不傳謠」云云。

融水縣自來水廠隨後發布通知，聲稱供水危機是因為「洪水中雜物堵塞水廠進水格柵」，未提銻污染。

不過，許多網民對官方説法並不買帳，認為「越闢謠越真實」。

根據公開資料，銻元素可以通過呼吸、消化和皮膚接觸進入人體，導致多種健康問題。銻污染還可能對水生生物、土壤和植物產生毒害作用。銻污染的對人體的危害包括：

1. 急性中毒。銻可以通過職業暴露、食物攝入或藥物服用等途徑引發急性銻中毒，導致皮膚黏膜、心臟、肝臟、肺和神經系統等多個組織器官的損害，症狀表現為嘔吐、腹痛、腹瀉、血尿、肝腫大、痙攣和心律紊亂等。

2. 慢性危害。長期暴露於低濃度銻環境中，可能導致銻在體內蓄積，增加皮膚、心臟、肝臟、肺等組織器官的損害風險。

3. 致癌性。某些銻化合物已被動物實驗證實具有致癌性。

銻礦被中共視為對抗美國的「戰略資產」。2024年9月起，中共針對用於電池及彈藥製造的銻實施出口管制，同年12月更禁止向美國出口。

根據美國地質調查局的數據，2024年中國可能生產了全球60%的銻。其它國家開採的銻礦，大部分也運往中國加工。

（責任編輯：尚傳）

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