【中國一分鐘】暴雨致化工廠坍塌 柳江幹流遭重金屬銻污染

【新唐人北京時間2025年06月27日訊】下面請看本期的中國一分鐘。

取消小包裹免稅 聯邦快遞中國航線需求驟降

川普5月份取消小包裹免稅後，聯邦快遞（FEDEX）從中國到美國的貨運量急劇下降，重創這條利潤最高的航線。聯邦快遞25日表示，預計本季美中貿易仍將面臨壓力，隨後其股價下跌近6%。

飛天茅台跌破1800元大關 早於市場預期

6月25日，散裝飛天茅台批發參考價，跌破1瓶1800元人民幣大關，並創下2018年以來新低，這個價格早於市場預期的中秋節前後。有經銷商表示，基本上是賣一瓶虧一瓶。

暴雨致化工廠坍塌 柳江幹流遭重金屬銻污染

廣西柳州市當局通報，融水苗族自治縣的一個尾礦庫堆放區，因暴雨沖刷出現部分塌陷，導致都柳江、融江、柳江的重金屬「銻」濃度異常，雖然官方聲稱已緊急處理，各地自來水的水質正常，但民眾披露已經停水三天，從20日開始被污染，但官方24日才通報。

蘇州持刀襲擊案週年 在華日本學生數量降11%

自從去年（2024年）6月24日，蘇州發生持刀襲擊日本母子事件以來，在中國的日本學校入學率下降11%，凸顯日本僑民對安全問題的持續擔憂。

新唐人亞太電視整理報導

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