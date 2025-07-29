環團認為三座焚化爐是台中空污主力。 圖：環團提供

[Newtalk新聞] 對於台中的空污議題，包括中台灣教授協會及多個環團都曾指出，「老台中人才懂，媒體根本不知道台中被三個焚化爐環繞，爐體老舊、排放標準寬鬆，燃燒廢棄物的氣體刺激呼吸道、甚至還很酸，為什麼台中空污還是沒有改善？因為台中盧禁評焚化爐，一直在轉移焦點！」

日前多個環團與中台灣教授協會在民進黨台中市議會黨團的記者會上痛批，盧秀燕市長上任後，台中市空污防制工作幾無突破，除依賴中央台電持續減煤外，地方本應積極處理的污染源治理卻乏善可陳。根據資料，自2016年至2021年，中火污染量減幅高達60%；但由台中市府所管理的文山、后里及烏日三座焚化廠，減排成效極其有限，分別僅減7%、3%，甚至烏日焚化爐還出現排放量逆增3%的情況。更令人憂心的是，文山焚化廠更新案拖延至今仍未完成發包，凸顯出市府對於空污治理態度消極、執行力薄弱。

「文山焚化爐，台中人過74就到，在我們生活周遭，污染物排放標準卻比中火還寬鬆，每天排放刺激性有毒物質、卻不用更嚴格的標準處理，這才是台中人呼吸道不舒服、孩子氣喘皮膚病的主因！」這是環團公布在網路社群的資料。

相關資訊還有：「卡式盧卡文山焚化廠已經第5年，在前市長林佳龍任內就已完成舊爐更新計畫，經費是10億元，結果盧上任改推 BOT方案（油水），經費增加40億，今年又增修到80億。等盧發包出去、完工啟用大家至少要再等4年，那個本業沒做好、硬要扯中火的盧跟三寶藍委們早就全部升官發財。」

綠營及環團指出，台中市非中火來源的空污排放量高達79,000噸，是中火的5倍，其中多來自街道揚塵與工業排放，潛藏多種致癌重金屬成分。環保團體因此強烈呼籲，盧市長應正視市府責任，落實街道清洗、改善揚塵管理，提升焚化爐減排效能，而非將所有問題一味推給中央或台電。

民進黨台中市議會黨團與社團法人中台灣教授協會共同呼籲，空污治理應回到事實與數據的基礎上評估。如今中火能夠額外減煤40萬噸，主要仰賴大潭新燃氣機組啟用與台電優化調度，而非市府施政成果。盧市長應誠實面對施政缺口，停止將責任外推，拿出具體作為，真正為市民的健康與呼吸權負起責任。

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