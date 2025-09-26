原创首发 | 金角财经（ID: F-Jinjiao)

作者 | 温颖颖

“中国鸭王”栽了。

湖南监管局近日下发《行政处罚事先告知书》：绝味食品因涉嫌信息披露违法违规、被处罚400万元，董事长及多人被合计处罚450万元。与此同时，公司股票被实施其他风险警示，A股简称变为“ST绝味”。

要知道，从营收规模到门店数量，绝味食品一直压着煌上煌、周黑鸭，是卤味三巨头里的老大，被网友冠以“中国鸭王”的称号。

如今却被戴上ST的帽子，这意味着绝味食品可能面临融资受阻、品牌销量受损的局面。A股中，不乏被ST后股价一路下滑甚至退市的案例，这对于绝味食品无疑是一记重拳。

更让人意外的是，一般企业造假惯常是“虚增收入”，绝味食品却是“虚减收入”。

根据上述《告知书》，2017-2021年，绝味食品未计入加盟店装修收入，金额占对应年度营收的5.48%、3.79%、2.2%、2.39%、1.64%，5年合计隐瞒约7.23亿元。

这期间，绝味食品的营收增速大起大落：2019年同比暴增18.4%，2020年却骤降至仅2%，2021年又飙升24.1%，让外界对其经营稳定性产生质疑。

而在业绩波动期，绝味食品反而还要“藏富”。问题来了，它到底图什么？

“藏富”的猜想

绝味食品少报收入的原因，被外界猜测最多的，是公司装修款变成了“个人收款”。

据绝味食品的业务流程，总部一般会给加盟店统一外包或指定装修供应商。这次少报的“加盟店装修收入”，涉及的便是这块资金。

绝味食品当年的招股书上，仅列出“加盟费管理收入”，没有提到装修款项。意味着，在上市之前，这笔钱就游离于系统之外。

动辄数亿元，绝味食品为何“遗忘”？

有观点认为，绝味食品并非有意，其最初没意识到装修业务也属于经营业务，因为装修款统一在名叫“加盟商委员会”的自治组织里流转，未真正进入公司账户——加盟商把装修钱打进委员会的共管账户、后者把钱给到装修公司，听起来像是加盟商私底下的行为。

但事情没有那么简单。

早在2023年4月，监管部门就曾点名绝味食品：2017年1月-2018年7月，绝味食品通过员工个人账户收取公司门店营业款、加盟费、管理费，合计2107.07万元，未存入公司账户。时任董事长戴文军、时任财务总监彭才刚等人被监管部门出具监管函。

今年9月的调查结果进一步指出，时任财务总监彭才刚甚至安排财务部员工出借个人银行账户，处理加盟门店装修业务。

这至少证明，绝味食品高层知晓此事，甚至有可能参与其中。

另一种可能，是美化加盟店的盈利能力。

绝味食品创立于2005年，用了12年时间，才把门店数做到7924家。但从2017年至2023年的7年间，公司却以更快的速度新增了超8000家店，总数直接翻倍。2019年跨过“万店”门槛时，营收同比飙升18.4%至51.7亿元；到2023年，门店数逼近1.6万家，营收也冲上了72.6亿元的峰值。

驱动规模扩张的核心，并不复杂——超过七成收入来自加盟店批发业务。问题是，绝味食品如何在短时间内吸引到如此庞大的加盟商群体？

一个合理的猜测是：为了让加盟商相信“开店就能赚钱”，公司有意营造“门店赚钱”的假象。装修费本是加盟商必须承担的成本，如果被“藏”了，加盟商的账面利润率自然被放大，看上去投资回报更为可观。

蓝鲸新闻亦援引专业人士的表述指出：“公司虚减营业收入本身不会直接抬高当期净利润，但正因为它把利润做低了，反而可以反向操纵毛利率、周转率、成长性等关键指标，误导投资者对公司盈利质量和扩张速度的判断。”

换句话说，绝味食品并非“忘记记账”，而是精心调整了账面呈现。

是重击，还是“机会”？

ST（其他风险警示）并不等于*ST（退市风险警示）。按规则，只要满足“行政处罚决定已满12个月”以及“完成财务追溯重述”两项条件，便有机会摘掉ST。理论上，绝味食品还有转圜的余地。

甚至有投资者认为，这是绝味食品绝好的“黄金坑”机会。

不过，绝味食品的基本面未必能配上这种追捧。在2023年创下营收峰值后，2024年开始绝味食品的业绩全面疲软。这一年营收同比下降13.8%至62.6亿元，净利润更是同比暴跌35.7%至2.04亿元，相比2021年的9.67亿元，缩水近八成。2025年上半年，营收再度下滑15.6%，净利润腰斩42%。

加盟模式也在退潮。2024年，绝味食品的加盟店批发业务收入下滑15%；2025上半年，甚至不再单独披露该业务的收入了，但另一个与之相关的加盟商管理业务，收入同比下滑20.3%。

在营门店也在缩水，截至2025年9月，缩减至1.07万家，较峰值收缩近三分之一。

绝味食品也在努力自救，试图拉回用户的关注。《哪吒2》热映期间推出“免费吃哪吒同款藕片”，又与雪碧搞跨界联名，今年上半年一共砸下了9231万元做广告宣传，但从财报上看，这些营销行为除了让广告支出同比增加18.2%，并未带来实质性改善。

股价的表现更为残酷。9月22日停牌一天，23日、24日连续跌停，收盘价13.77元/股，较历史高点98.29元/股跌去八成以上。

然而，在投资者社区里，却有人喊出“低位增持”“抄底黄金坑”。逻辑是：同行股价已逐步修复，只要绝味食品一年后顺利摘帽，便可能迎来估值修复。

这种美好的畅想，能如愿以偿吗？

残酷的现实

绝味食品最大的麻烦，不在ST帽子，而在主营业务。

2025上半年，贡献84.88%营收的卤制食品收入同比减少16.7%，鲜货类产品收入同比下滑19.15%。至于供应链物流等非核心业务，即便逆势增长9.8%，贡献也微乎其微。

绝味食品提到，同质化竞争、新兴渠道的分流、消费者价值感不足等，均是公司目前的挑战。

消费者价值感不足，更直白的说法，就是性价比低，一个字就是“贵”。

在抖音上，#绝味鸭脖贵# #绝味鸭脖贵得离谱#等相关话题累计播放量超8万次。有网友吐槽：在绝味买卤货经常会超预算，别的品牌按一斤算钱，绝味却按半斤算钱，比如鸭脖24元/半斤，一不留神就买了一斤（48元）。

“本来单价就贵，买多了更是雪上加霜。”一位网友发视频吐槽道：“小翅中50块一斤、鸭胗80块一斤，三个鸭胗17块，海带结9块多，我咬咬牙都吃不起。”

更棘手的是，绝味食品多次被曝出食品安全问题，进一步削弱消费者信任。

据南昌电视台《江西政法》的报道，绝味食品位于江西的生产基地，曾存在员工徒手操作食品、隔夜卤菜再销售、鸭脚掉地上捡起来继续卖等问题，熟食车间里，甚至出现了强腐蚀性的化工原料。另有绝味食品的加盟店，员工将菜碟放厕所蹲便器上冲洗，工作服都是要脏到“看不下去才洗”。

2024年，香港食环署发布公告称，绝味食品销售的一批预包装冷冻藤椒风味鸭翅，疑似受到李斯特菌污染，已要求受影响批次产品下架。同年，加拿大也以相同的理由，要求绝味食品召回在售的数十种产品，包括土豆片、豆干、鸭脖等。

黑猫投诉平台上，有超1573条关于绝味鸭脖的投诉，包括“吃出蟑螂”“变质发臭”“有异物”等问题，甚至有消费者投诉“吃出蛆”。

说白了，绝味食品面临的，是根源性的产品力与品牌号召力问题，而非负面舆情等影响。在这样的情况下，即便未来摘掉ST，消费者的信任和市场份额又能否挽回？

与之对比，友商正加速赶超。2025年上半年，煌上煌净利润同比增长27%，周黑鸭更是暴增228%。绝味虽仍是行业第一，但领先优势正在迅速缩水。

一年之后，卤味江湖的格局会走向何方？或许没人能给出确切的答案。但可以确定的是，绝味食品的“翻身仗”，恐怕远比想象中更难打。

