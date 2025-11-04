21世纪经济报道记者卢陶然 李德尚玉 北京报道

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出，加快经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国。

距离2030年实现碳达峰目标还有5年，绿色转型已成为不可逆转的时代潮流。在“十五五”期间，推动中国ESG发展重点方向有哪些？怎样评价我国企业供应链绿色转型、ESG的发展情况？

在由中国企业改革与发展研究会与首钢集团有限公司共同主办的ESG中国·创新年会（2025）暨首届ESG国际博览会期间，围绕上述问题，中国企业改革与发展研究会会长，国务院国资委原党委委员、秘书长彭华岗接受了21世纪经济报道记者的专访。彭华岗亲历并推动多轮国企改革政策的落地与传播，见证了国有企业在落实国家战略、履行社会责任中的关键作用。

他对21世纪经济报道记者表示，ESG的底层逻辑是，企业不仅要盈利，还要在经营中综合考虑对政府、社区、员工、合作方、供应商等利益相关方的影响。中央企业、大企业、产业龙头企业不仅要自身做得好ESG工作，还要带动产业链、生态圈共同践行ESG，落实国家战略，进而推动可持续发展。

央企ESG实践需落实“全链创新”

《21世纪》：在“十五五”期间，推动中国ESG发展重点方向有哪些？

彭华岗：美丽中国建设、“双碳”目标、新发展理念等，都是ESG的核心议题。企业推动ESG，首先要学透中央精神，全面准确完整地学习党的二十届四中全会精神，结合自身实际，把中央要求逐条拆解：中央对某一领域的要求是什么？企业如何落实？比如“双碳”目标，高耗能企业要明确减排路径，新能源企业要思考如何扩大绿色产能。其次要建强内部体系，把ESG纳入企业战略层面，完善技术体系、制度和管理流程，让ESG成为持续动力，要把ESG融入生产、采购、运营的每个环节，形成长效机制。

最后要压实全员责任。ESG是“一把手”工程，也是全体职工工程。只有全员参与，ESG才能真正落地。

《21世纪》：与其他企业相比，央企的ESG实践具有哪些独特性和意义？

彭华岗：央企、国企是落实国家战略的重要依托。对所有企业来说，党和国家的宏观要求都需要积极学习、落实，但对中央企业而言，这是头等大事、重要任务。

党的二十届四中全会通过了“十五五”经济社会发展规划建议的决议，新发展理念、高质量发展、新质生产力、美丽中国建设、乡村振兴、“双碳”目标等，都是ESG的重要议题。从这个角度来看，践行ESG不仅是国资委的要求，更是党中央国务院的要求，中央企业、国有企业必须在这方面起表率作用。

另外，中央企业在社会责任方面有天然的带动表率作用。国有企业、中央企业的股东是国家，而国家代表全国人民，对利益相关方负责、对政府和社区负责，是中央企业的天然责任。中央企业的战略、使命，都会把国家战略、“国之大者”放在前面，这决定了中央企业必然要在ESG实践中发挥带动作用。

本次年会提出“全链创新”。我们认为，中央企业、大企业、产业龙头企业不仅要自身做得好ESG工作，还要带动产业链、生态圈共同践行ESG，落实国家战略，进而推动可持续发展。

将ESG融入企业内部运行体系

《21世纪》：中国ESG标准如何与国际标准接轨？中国企业如何在全球ESG标准制定中发挥作用？

彭华岗：近年来，各类企业在ESG上的认识、认知和实践都有很大提升。ESG不是西方语言，是国际语言。ESG是联合国为推动可持续发展提出的，我们强调ESG，是因为它更注重标准化、通用性、体系化和评级评价。资本要推动商业向善，不可能每家企业都研究透彻，需要中介机构用统一标准研究企业、评价实践，让公众直观了解ESG成果。

ESG的底层逻辑是，企业不仅要盈利，还要在经营中综合考虑对政府、社区、员工、合作方、供应商等利益相关方的影响。基于此，我们一方面要研究透国际标准和共识，另一方面要结合中国实际，逐步建立自己的标准。

国际标准多从信息披露入手，比如“披露什么就多做什么”，并且同一家企业在不同评级机构的评价结果会有差异。比如明晟（MSCI）更看重 “财务重要性”，即ESG因素对企业财务的影响；晨星（Sustainalytics）更关注 “风险重要性”，聚焦ESG风险对企业经营的冲击；而我们更强调 “影响重要性”，也就是企业行为对外部的影响，包括正外部性和负外部性，我们要做的是降低负外部性、扩大正外部性。

这些视角差异的底层逻辑是一致的，都是为了推动可持续发展。企业不能只盯着利润，还要考虑经营过程中对政府、社区、员工、供应商等所有利益相关方的影响，这才是ESG的本质。

基于这个逻辑，中国ESG与国际接轨的路径其实很清晰：

第一步是 “吃透两头”。既要深入研究国际标准，比如国际可持续准则理事会（ISSB）的准则，理解其核心共识，也要摸透中国的本土需求，知道哪些议题是我们必须关注的。

第二步是构建本土标准体系。在2024年底，财政部联合九部委发布了《企业可持续披露准则——基本准则》，以国际可持续准则理事会（ISSB）准则为基础，但不完全照搬，更强调 “双重重要性”（财务重要性 + 影响重要性）。我们在更新中国上市公司ESG评价体系时，大幅提升了供应链ESG管理的比重，这就是“影响重要性”的体现。

第三步是动态优化评价体系。比如今年我们更新中国上市公司ESG发布的评价指标时，大幅提升了 “供应链ESG管理” 的比重，就是因为供应链的环境与社会责任影响越来越大，这既是国际趋势，也是中国企业的现实需求。

最后我想强调，做ESG不能“走偏”，它不是企业粉饰形象的工具，也不是融资的 “敲门砖”，而是通过更好地履行社会责任，推动经济社会可持续发展。只有守住这个初心，中国ESG才能真正与国际接轨，也才能在全球规则制定中获得话语权。

《21世纪》：怎样评价我国企业供应链绿色转型、ESG的发展情况？若“链主”企业想要带动全链ESG评级提升，该怎样开展工作？

彭华岗：“全链”的核心是希望企业不仅自身做好 ESG，还要在产业链、供应链、价值链中推动ESG实践。现在很多企业的采购系统正从反腐、客观公正角度优化流程，但对ESG的融入还比较浅，我们希望他们能真正把ESG纳入供应商管理。

国内已有不少好案例，比如联想每年开供应商大会，推动供应商践行ESG；中国移动也在通过供应商大会向供应商传递ESG理念。具体来说，企业首先要建立内部ESG管理体系，领导要传递ESG理念，在供应商管理体系中，除了价格、质量、交货期、信用等传统指标，明确加入ESG要求。只要有这个意识，把ESG融入内部运行体系，企业就能在“全链创新”中有所作为。

《21世纪》：你曾表示在ESG实践中，“大企业有大企业的问卷，小企业有小企业的题目”。在当前经济环境下，ESG对中小企业还重要吗？ESG能为它们带来实质好处吗？

彭华岗：非常重要，原因有两点：一是中小微企业是推动可持续发展的重要力量，量大面广；二是未来产业链、供应链会对ESG有更多约束，比如欧洲的《可持续尽职调查指引（CSDDD）》，要求企业做可持续性评估，虽然我国没有强制要求，但大企业的ESG管理会逐步延伸到中小微供应商，现在不引起重视，未来可能面临合作门槛。

不过中小微企业确实有困难。它们的经营体量小，抗风险能力弱，ESG 资源相对匮乏，若要花大量精力研究 ESG，成本太高。所以我们的思路是“链主赋能+平台支持”，让链主企业通过中国供应商ESG评级平台，带动中小微供应商参与ESG。

平台会降低ESG门槛，企业只需支付很低的成本，虽然答题需要精力，但这个过程本身就是ESG能力提升的过程。中小微企业的ESG实践就是“微光”，哪怕是随手关灯、节能减排，都是ESG的一部分，无数“微光”汇聚，就能推动可持续发展。