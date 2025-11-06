透过会展、娱乐和体育盛事继续引领澳门非博彩业务多元化发展

2025年第三季度集团正常化后EBITDA为33亿元按年上升7%，按季上升5%

已于2025年10月派发中期股息每股0.70元

持续提升澳门银河 嘉佩乐业务及推进第四期装修工程

银娱主席吕耀东先生表示：

「今日我很高兴向大家报告集团于2025年第三季度之财务业绩。于2025年第三季度集团净收益按年上升14%至122亿元，经调整EBITDA按年上升14%至33亿元。

我希望大家注意第三季度有两项因素影响到博彩收益总额，从而对经调整EBITDA亦带来影响。首先是季节性因素，九月向来是较淡静的月份，因许多游客会将旅行计划推迟至十月，以配合黄金周假期。第二个因素是台风『桦加沙』导致政府下令所有娱乐场正式关闭33小时。尽管33小时看似不算长，但由于担心台风『桦加沙』带来的潜在影响，有意访澳的游客提前取消了行程，而台风过后，游客一般需待数天才开始计划下一趟旅程。

我们的资产负债表继续保持稳健及高流动性，现金及流动投资总额为368亿元，扣除负债20亿元后之净额为348亿元。我们稳健的资产负债表和营运现金流，使我们能够透过股息回馈股东，并为我们的发展项目和实现向国际扩展的目标提供资金。于2025年 10 月，我们已派发早前宣布每股 0.70元的中期股息，这股息反映我们对澳门和集团的长远前景继续充满信心。

银娱持续透过举办各类世界级盛事及知名歌手演唱会，支持澳门政府将澳门打造为『演艺之都』的目标。我们相信，此举将有助于促进澳门的旅游、零售及酒店消费，并协助澳门逐步演变成世界旅游休闲中心。第三季度，我们举办了许多大型娱乐活动，包括『亚洲流行天王』陈奕迅演唱会和来自美国的栋笃笑明星欧阳万成于澳门的演出。2025年首九个月，我们举办了约260场娱乐、体育、艺术与文化、以及会展活动，促进『澳門銀河™』的客流量按年增长41%，为我们的业务带来显著贡献。

第三季度结束后，在十月，两位炙手可热的歌手鹿晗和王嘉尔分别在银河综艺馆举行个唱，世界知名的中国钢琴家李云迪也首次亮相银河国际会议中心，参与银河声荟表演。我们亦将支持全国运动会，在银河综艺馆举办乒乓球比赛。此外，我们与终极格斗冠军赛 (UFC) 签署了为期四年的战略伙伴协议，将UFC格斗之夜赛事引入银河综艺馆，并与腾讯音乐超现场 (腾讯音乐) 续签了为期三年的战略合作协议，携手举办多元化的流行音乐盛事，另外，我们与阿里巴巴集团旗下大麦娱乐及澳门通续签为期三年的合作协议，以推进票务合作。我们对盛事旅游的前景感到乐观。

过去十八个月，我们在科技方面作出了重大投资，包括安装电子娱乐桌、整合数据信息及深化数据分析能力，旨在确保我们更全面地了解客户，能够为尊尚的宾客提供最佳的服务和体验。我们希望对顾客的资源分配乃根据实际数据而非直觉判断。这些投资已获得经济效益，我们持续将之推展至各项业务。

银娱宣布华都娱乐场已于2025年10月31日终止营运。银娱一直积极支持澳门特区政府保障本地居民优先就业的方针，团队成员除了可以保留原有职位，还有机会按自身意愿探索一系列的职涯路径，同时亦获得过渡到新工作环境的支持。

我们较早前宣布极致奢华的澳门银河 嘉佩乐和嘉天峰已提供独家预览，这两个项目都深受顾客欢迎，目前大部分设施均已开放。然而，我们仍在装修提升部份的额外设施，包括一间特色餐厅。我们预计这些设施将于明年初全面启用。

项目开发方面，我们继续推进第四期的装修工程，包括多个高端酒店品牌将会首度进驻澳门，另外亦拥有约5,000个座位的剧院、丰富的餐饮、零售、非博彩设施、绿化园林、水上玩乐园区及娱乐场。第四期项目目标于2027年竣工。

早前银娱一直积极探索在泰国开发综合度假村的机会。泰国政府于第三季度出现更迭，新政府的当务之急似乎落在其他方面。我们会继续关注事态发展。

最近，我们宣布陈应达先生将于2025年11月22日起辞去财务总裁一职及离任银娱。Thomas Arasi先生已自2025年10月27日起接任财务总裁的职务。我谨向陈应达先生对银娱所作的宝贵贡献表示衷心的感谢，同时欢迎Tom出任本公司的财务总裁。

最后，我衷心感谢所有团队成员，每日提供『傲视世界 情系亚洲』的服务，为集团的成功作出贡献。」

2025年第三季度业绩摘要

银娱：为未来的增长做好准备

第三季度集团净收益为122亿元，按年上升14%，按季上升1%

第三季度集团经调整EBITDA为33亿元，按年上升14%，按季下跌6%

第三季度博彩业务净赢率偏高，令经调整EBITDA增加约1,400万元。净赢率正常化后，第三季度经调整EBITDA为33亿元，按年上升7%，按季上升5%

过去十二个月经调整EBITDA为134亿元，按年上升14%，按季上升3%

「澳門銀河™」：集团收益主要动力

第三季度净收益为101亿元，按年上升20%，按季上升1%

第三季度经调整EBITDA为31亿元，按年上升20%，按季下跌8%

第三季度博彩业务净赢率偏高，令经调整EBITDA增加约1,800万元。净赢率正常化后，第三季度经调整EBITDA为31亿元，按年上升11%，按季上升5%

第三季度九间酒店平均入住率为98%

澳门星际酒店：继续推进主要的物业升级工程

第三季度净收益为13亿元，按年下跌6%，按季上升8%

第三季度经调整EBITDA为3.69亿元，按年下跌7%，按季上升22%

第三季度博彩业务净赢率偏低，令经调整EBITDA减少约400万元。净赢率正常化后，第三季度经调整EBITDA为3.73亿元，按年下跌2%，按季上升22%

第三季度酒店入住率为99%

「澳門百老匯™」、城市娱乐会及建筑材料业务

「澳門百老匯™」：第三季度经调整EBITDA为100万元，对比2024年第三季度为1,100万元，2025年第二季度为400万元

城市娱乐会：第三季度经调整EBITDA为(600)万元，对比2024年第三季度为600万元，2025年第二季度为200万元，华都娱乐场已于2025年10月31日终止营运

建筑材料业务：第三季度经调整EBITDA为2.06亿元，按年下跌4%，按季下跌13%

资产负债表：维持健康及高流动性

截至2025年9月30日，现金及流动投资为368亿元，扣除负债20亿元后之净额为348亿元

已于2025年10月31日派发中期股息每股0.70元

最新发展概况：继续提升澳门银河嘉佩乐、银河国际会议中心、银河综艺馆、澳门银河莱佛士及澳门安达仕酒店业务；持续推进第四期项目

路氹第三期：继续提升澳门银河 嘉佩乐、银河国际会议中心、银河综艺馆、澳门银河 莱佛士和澳门安达仕酒店业务

路氹第四期：我们正致力发展第四期项目，聚焦于非博彩业务，主要针对娱乐和适合家庭旅客的设施，此外亦包括博彩

国际：继续探索海外市场的机遇

市场概览

根据博彩监察协调局公布，2025年第三季度澳门博彩收益总额为607亿元，按年上升13%，按季上升2%。

于2025年第三季度，访澳旅客为1,050万人次，按年上升14%，按季上升12%，数字相当于2019年105%水平。来自内地的旅客为780万人次，按年上升17%，按季上升19%。

2025年首九个月，访澳旅客有2,970万人次，按年增长14%。来自内地旅客按年上升18%，达2,160万人次。其中，个人游旅客按年上升24%至1,150万人次，另外，140万旅客透过「一周一行」方式入境，以「一签多行」方式入境的旅客则有444,326人次。大湾区珠三角九市旅客按年上升24%至1,090万人次，主要受珠海旅客按年上升57%所带动。

2025年首九个月，国际旅客有190万人次，按年上升12%。当中南韩旅客按年增长12%至382,494人次，日本旅客按年上升25%至116,224人次。银娱继续与澳门旅游局合作，积极推广澳门为旅游目的地之选。我们在东京、首尔、曼谷及新加坡亦设有营销办事处。

集团财务业绩

于2025年第三季度，集团录得净收益为122亿元，按年上升14%，按季上升1%。经调整EBITDA为33亿元，按年上升14%，按季下跌6%。「澳門銀河™」的经调整EBITDA为31亿元，按年上升20%，按季下跌8%。澳门星际酒店的经调整EBITDA为3.69亿元，按年下跌7%，按季上升22%。「澳門百老匯™」的经调整EBITDA为100万元，对比 2024 年第三季度为1,100万元，2025年第二季度为400万元。过去十二个月集团经调整EBITDA为134亿元，按年上升14%，按季上升3%。

于2025年第三季度，银娱博彩业务净赢率偏高，令经调整EBITDA增加约1,400万元。净赢率正常化后，经调整EBITDA为33亿元，按年上升7%，按季上升5%。

银娱 2025年第三季度经调整 EBITDA及其调整之简表﹕

(百万港元)2024年

第三季度2025年

第二季度2025年

第三季度按年变化按季变化经调整EBITDA2,9403,5693,34114%(6)%净赢率之影响 1(165)40714--正常化后之经调整EBITDA3,1053,1623,3277%5%

于2025年第三季度，集团博彩收益总额为122亿元，按年上升21%，按季上升2%。中场博彩收益总额为95亿元，按年上升13%，按季上升7%。贵宾厅博彩收益总额为20亿元，按年上升86%，按季下跌15%。角子机博彩收益总额为7.38亿元，按年上升11%，按季下跌6%。

集团主要财务数据（百万港元）2024年

第三季2025年

第二季2025年

第三季收益： 净博彩8,1979,6569,707 非博彩1,6661,6081,729 建筑材料805780727净收益总额10,66812,04412,163经调整EBITDA2,9403,5693,341博彩数据2（百万港元）2024年

第三季2025年

第二季2025年

第三季转码数344,45955,76465,003净赢率 %2.5%4.3%3.1%博彩收益1,1002,4132,044中场博彩投注额431,72635,07635,414净赢率 %26.4%25.1%26.7%博彩收益8,3868,8119,460角子机博彩投注额26,50328,60927,424净赢率 %2.5%2.7%2.7%博彩收益666785738博彩收益总额510,15212,00912,242

资产负债表及股息

集团的资产负债表维持健康及高流动性。截至2025年9月30日，现金及流动投资为368亿元，扣除负债20亿元后，净额为348亿元。我们强健的资产负债表配合强劲的营运现金流，让集团能够透过派息回馈股东，并为我们的发展计划提供资金。集团已于2025年10月31日派发早前宣布之每股0.70元的中期股息。

「澳門銀河™」

「澳門銀河™」为集团的主要收益及盈利贡献来源。于2025年第三季度，净收益为101亿元，按年上升20%，按季上升1%。经调整EBITDA为31亿元，按年上升20%，按季下跌8%。

于2025年第三季度，「澳門銀河™」博彩业务净赢率偏高，令经调整EBITDA增加约1,800万元。净赢率正常化后，经调整EBITDA为31亿元，按年上升11%，按季上升5%。

2025年第三季度九间酒店的平均入住率为98%。

「澳門銀河™」主要财务数据（百万港元）2024年

第三季2025年

第二季2025年

第三季收益： 净博彩6,9348,5678,546 酒店/餐饮/其他1,1251,1051,206 商场347328340净收益总额8,40610,00010,092经调整EBITDA2,5573,3253,068经调整 EBITDA 利润率30%33%30%博彩数据6（百万港元）2024年

第三季2025年

第二季2025年

第三季转码数742,88754,85964,032净赢率 %2.4%4.4%3.2%博彩收益1,0272,3912,020中场博彩投注额824,59127,41627,983净赢率 %29.0%28.0%29.3%博彩收益7,1237,6698,205角子机博彩投注额16,74318,43517,430净赢率 %2.9%3.3%3.3%博彩收益490611580博彩收益总额8,64010,67110,805

澳门星际酒店

于2025年第三季度，澳门星际酒店录得净收益为13亿元，按年下跌6%，按季上升8%。经调整EBITDA为3.69亿元，按年下跌7%，按季上升22%。

于2025年第三季度，澳门星际酒店博彩业务净赢率偏低，令经调整EBITDA减少约400万元。净赢率正常化后，经调整EBITDA为3.73亿元，按年下跌2%，按季上升22%。

2025年第三季度酒店入住率为99%。

澳门星际酒店主要财务数据（百万港元）2024年

第三季2025年

第二季2025年

第三季收益： 净博彩1,2051,0471,142 酒店/餐饮/其他126119115 商场656净收益总额1,3371,1711,263经调整EBITDA396303369经调整 EBITDA 利润率30%26%29%博彩数据9（百万港元）2024年

第三季2025年

第二季2025年

第三季转码数101,572905971净赢率 %4.7%2.4%2.4%博彩收益732224中场博彩投注额116,8847,5017,336净赢率 %17.8%14.8%16.9%博彩收益1,2261,1121,241角子机博彩投注额8,5119,2849,636净赢率 %1.8%1.7%1.6%博彩收益155162153博彩收益总额1,4541,2961,418

「澳門百老匯™」

「澳門百老匯™」是适合一家大小，配以街头娱乐和美食的度假城，并得到澳门本地中小企支持。于2025年第三季度，「澳門百老匯™」净收益为6,200万元，按年持平，按季上升22%。经调整EBITDA为100万元，对比 2024年第三季度为 1,100万元，2025 年第二季度为400万元。

城市娱乐会

于2025年第三季度，城市娱乐会的经调整EBITDA为(600)万元，对比 2024年第三季度为 600万元，2025 年第二季度为200万元。

银娱宣布华都娱乐场已于2025年10月31日终止营运。银娱一直积极支持澳门特区政府保障本地居民优先就业的方针，团队成员除了可以保留原有职位，还有机会按自身意愿探索一系列的职涯路径，同时亦获得过渡到新工作环境的支持。

建筑材料业务

建筑材料业务于2025年第三季度录得经调整EBITDA为2.06亿元，按年下跌4%，按季下跌13%。2025年第三季度较为季节性疲弱，因暴雨及台风因素对建筑工程造成负面影响。

最新发展概况

「澳門銀河™」及澳门星际酒店

我们继续在旗下的度假城进行提升工程，尤其专注于增加全新的餐饮及零售产品，藉此保持度假城的竞争力及对顾客的吸引力。

我们亦持续透过引入一系列大型表演、演唱会和活动至「澳門銀河™」，提升银河国际会议中心和银河综艺馆的业务。于11月，我们将支持全国运动会，在银河综艺馆举办乒乓球赛。此外，我们与终极格斗冠军赛 (UFC) 签署为期四年的战略伙伴协议，将UFC格斗之夜赛事引入银河综艺馆。除此之外，我们与腾讯音乐超现场 (腾讯音乐) 续签了为期三年的战略合作协议，共同举办多元化的流行音乐盛事。另外，我们与阿里巴巴集团旗下大麦娱乐及澳门通续签为期三年的合作协议，以推进票务合作。

在澳门星际酒店，我们已启动一系列升级工程，包括博彩主楼层、酒店大堂的抵达体验以及增加餐饮选择。我们已完成三楼的升级改造，澳门星际酒店现时拥有全澳其中一个最大规模的直播电子赌桌游戏。这些升级措施旨在将星际酒店从以贵宾厅为主的酒店，转型为更具竞争力的中场酒店。我们争取在2026年完成此项升级工程。

路氹 – 新里程

我们较早前宣布极致奢华的澳门银河 嘉佩乐和嘉天峰已提供独家预览，这两个项目都深受宾客欢迎，为澳门树立了全新优雅与极致奢华的服务标准。嘉佩乐提供95间顶级豪华的特色套房及别墅。目前两个项目的大部分设施均已开放。然而，我们仍在装修提升部份的额外设施，包括一间特色餐厅。我们预计这些设施将于明年初全面启用。

项目发展方面，我们正在推进第四期的建设。目前大楼及外观的施工已经完成，我们正进入下一阶段、即内部装修工程。我们已签订了一份新合同，负责第四期面积约60万平方米之内部装修工程，其中包括多个首度进驻澳门的高端酒店品牌、拥有约5,000个座位的剧院、丰富的餐饮、零售、非博彩设施、绿化园林、水上玩乐园区及娱乐场。第四期目标于2027年竣工。我们继续对澳门的未来充满信心，将透过第三及四期项目支持澳门发展成为世界旅游休闲中心的愿景。

早前银娱一直积极探索在泰国开发综合度假村的机会。泰国政府于第三季度出现更迭，新政府的当务之急似乎落在其他方面。我们会继续关注事态发展。

2025年选定主要奖项

奖项颁发单位银娱年度娱乐场营运商2025亚太地区全球博彩大奖「第11届杰出企业社会责任奖」颁奖典礼 - 杰出企业社会责任奖香港《镜报》「2025 IAG Academy IR Awards」颁奖礼 - 最佳整体企业社会责任计划 -「心系澳门 感爱同行」亚博汇2025年澳门国际环保合作发展论坛及展览 - 环保展台嘉许奖澳门展贸协会和澳门低碳发展协会最佳紧密合作伙伴携程

「澳門銀河TM」年度综合度假村2025亚太地区全球博彩大奖「2025 IAG Academy IR Awards」颁奖礼

最佳综合度假村 - 「澳門銀河™」

最佳综合度假村整体餐饮体验 - 「澳門銀河™」

最佳综合度假村酒店 - 澳门银河 嘉佩乐

亚博汇米芝莲一星餐厅

8½ Otto e Mezzo BOMBANA

丽轩

鮨吉祥 宫川

米芝莲入选餐厅

尚坊

庭园意大利餐厅

丽思咖啡厅

《香港澳门米芝莲指南2025》五星酒店

澳门悦榕庄

「銀河酒店™」

澳门大仓酒店

澳门银河 莱佛士

澳门丽思卡尔顿酒店

五星餐厅

8½ Otto e Mezzo BOMBANA

山里

五星水疗

澳门悦榕SPA

澳门丽思卡尔顿水疗中心

2025福布斯旅游指南2025黑珍珠餐厅指南一钻

8½ Otto e Mezzo BOMBANA

美团《南华早报》100 Top Tables 2025

8½ Otto e Mezzo BOMBANA

丽轩

鮨吉祥 宫川

承‧铁板料理

山里

《南华早报》「澳门环保酒店奖 」- 金奖 - 澳门大仓酒店澳门特别行政区政府环境保护局2025年澳门最佳度假村水疗 - 澳门悦榕Spa世界水疗大奖2025世界旅游及酒店大赏榜单

年度最佳酒店水疗 - 澳门悦榕Spa

年度奢华酒店 - 澳门银河 莱佛士

年度新开业酒店 - 澳门银河 嘉佩乐

时尚优生活2025年读者之选大奖

澳门JW万豪酒店

澳门丽思卡尔顿酒店

悦游中国养生与水疗颁奖礼2025

年度身心灵疗程 - 澳门悦榕Spa

年度中国酒店水疗大奖 - 澳门丽思卡尔顿水疗中心

SpaChina

澳门星际酒店米芝莲二星餐厅 - 风味居《香港澳门米芝莲指南2025》2025黑珍珠餐厅指南一钻 - 风味居美团《南华早报》100 Top Tables 2025 - 风味居《南华早报》

「澳門百老匯TM」

美团酒店 - 年度人气酒店 -「百老汇酒店」美团「澳门环保酒店奖 」- 银奖 -「百老汇酒店」澳门特别行政区政府环境保护局海外人气奖 -「百老汇酒店」携程2025年旅人评论奖 -「百老汇酒店」Booking.com

建筑材料业务全民减碳大行动 - 协作伙伴 - 参与证书环境运动委员会中银香港企业低碳环保领先大奖 2024 - 环保杰出伙伴中国银行(香港) ; 香港工业总会减废证书 - 卓越级别香港绿色机构认证

展望

展望将来，如早前所述我们将继续聚焦于提升客户服务水平，目标是确保顾客每次到访均有难忘而非凡的互动体验。我们将继续逐步升级旗下的度假城设施，以确保其维持世界级的水平及具高度竞争力、持续提高现有资产的营运效率，包括酒店、餐饮、零售、度假城和会议展览设施。我们亦会严控成本，以达致在收入稳步增长的同时，实现营运杠杆。

在10月初，另一台风「麦德姆」吹袭澳门，影响到10月5日（即黄金周第五天）的访澳游客量。整体而言，尽管受台风影响，我们感到鼓舞的是澳门在为期八天的黄金周期间，仍录得共114万旅客入境，平均每日约14.3万人次，创出国庆黄金周旅客人数的新高，而澳门主要的度假酒店在此期间平均入住率约100%，这显示内地旅客仍优先选择澳门作为旅游目的地，需求殷切。

银娱继续引领澳门非博彩业务多元化，大型娱乐活动持续提升我们度假城的客流量。娱乐盛事、体育及会展活动已大幅提升博彩、零售、餐饮和酒店的收入。我们正努力将银河综艺馆打造成为世界级的娱乐场地，以在未来吸引更多大型娱乐活动在此举行。我们欣然宣布银河综艺馆将于11月举办第十五届全国运动会乒乓球比赛。集团期待与社会各界，特别是澳门政府携手合作，提升澳门的体育氛围，为澳门发展成「体育之都」贡献力量。此外，我们已与终极格斗冠军赛 (UFC) 签署为期四年的战略伙伴协议，将UFC格斗之夜赛事引入银河综艺馆，并与腾讯音乐超现场 (腾讯音乐) 续签为期三年的战略合作协议，共同举办多元化的流行音乐盛事。另外，我们与阿里巴巴集团旗下大麦娱乐及澳门通续签为期三年的合作协议，以推进票务合作。我们对未来的盛事旅游保持乐观，并有信心它们将带动游客数目的增长。

正如我们较早时提到，全面安装电子娱乐桌后，有助我们更全面地了解客户，并向尊贵的宾客提供最佳的服务和体验。透过这些投资，我们已获得经济效益，并继续将之推展至各项业务。

我们早前宣布极致奢华的澳门银河 嘉佩乐和嘉天峰已提供独家预览，两个项目都深受宾客欢迎，为澳门树立了全新优雅与极致奢华的服务标准。嘉佩乐提供95间顶级豪华的特色套房及别墅。目前两个项目的大部分设施均已开放。然而，我们仍在装修以提升部份的额外设施，包括一间特色餐厅。我们预计这些设施将于明年初全面启用。

项目开发方面，我们正在推进第四期的建设。目前大楼主体及外观的施工已经完成，我们正进入下一阶段、即内部装修工程。我们已签订了一份新合同，负责第四期面积约60万平方米之内部装修工程，其中包括多个首度进驻澳门的高端酒店品牌、拥有约5,000个座位的剧院、丰富的餐饮、零售、非博彩设施、绿化园林、水上玩乐园区及娱乐场。第四期目标于2027年竣工。

我们仍然密切关注全球经济形势以及持续进行的关税谈判。虽然关税方面引起了媒体的广泛报道，但至今对博彩收益的影响并未如部份分析员预计般大。澳门仍属内地客首选的三大旅游目的地之一。

开拓国际市场仍是我们的首要任务，我们正充分利用位于东京、首尔及曼谷的营销办事处，以及我们近期在新加坡开设的办事处。 2025年首九个月，访澳国际游客人数较去年同期上升12%，达到190万人次。

澳门市场竞争持续激烈，银娱更着重从优质的产品和服务上竞争，而非纯粹价格。黄金周过后，博彩业务势头持续，我们预期第四季度将表现稳固。尽管面对竞争，我们对澳门的前景保持乐观，并对中长线的展望充满信心。我们将继续善用度假城的设施和员工团队来促进业务增长，并支持澳门发展成为世界旅游休闲中心。

