21世纪经济报道新质生产力研究院综合报道

早上好，新的一天又开始了。在过去的24小时内，科技行业发生了哪些有意思的事情？来跟21tech一起看看吧。

【巨头风向标】

腾讯回应“与苹果就小游戏抽成15%”传闻：进展具建设性

在2025年第三季度财报电话会上，腾讯高管对于“苹果和腾讯同意对购买微信小游戏收取15%的费用”一事，做了针对性回应。其表示，腾讯与苹果公司有着非常好的关系，并且在不同领域展开合作，也一直在持续的沟通来推动小游戏生态更进一步的健康发展，让其更加活跃。到目前为止，腾讯对于这一块取得的进展都感到非常的乐观，可以说是有着有建设性的进展。不过最新消息还请大家等一等官方公告。

阿里已秘密启动“千问”项目

11月13日，记者获悉，阿里巴巴已秘密启动“千问”项目，基于Qwen最强模型打造一款同名个人AI助手——千问App，全面对标ChatGPT，加入全球AI应用的顶级竞赛。据悉，阿里巴巴核心管理层将“千问”项目视为“AI时代的未来之战”，希望借助Qwen的开源技术优势赢得竞争。这是年初公布3800亿元投入AI基础设施之后，阿里AI战略的又一重要布局。

百度李彦宏：AI技术走向“效果涌现”

在11月13日举办的百度世界大会上，百度创始人李彦宏表示，“过去一年，模型能力逐步走出聊天机器人的范畴，数字人技术、代码智能体技术，甚至是通用场景中自主演化寻找‘全局最优解’的技术，已有长足发展。”李彦宏认为，我们正在跨越一个全新临界点，从“智能涌现”走向“效果涌现”。AI不再是“看起来很美”的演示，而是“用起来真香”的解决方案。他还提到，AI 产业结构正在经历重要转型，从过去不健康的“正金字塔”逐步转向更具可持续性的“倒金字塔”模式，也即：芯片厂商无论盈利多少，模型需创造10倍的价值，而基于模型开发的应用则应实现100倍的价值。

滴滴自动驾驶出海，首站落地阿布扎比拓展中东市场

滴滴宣布与阿布扎比投资办公室（ADIO）达成战略合作，正式加入阿布扎比智能和自动驾驶汽车产业集群SAVI。这是滴滴自动驾驶首次在中东落地。双方将在自动驾驶技术应用、AI人才培养及生态建设等领域展开合作，支持阿布扎比打造智慧出行和可持续交通生态。SAVI产业集群由阿布扎比经济发展部和ADIO主导，是中东和北非地区智能交通枢纽，目标推进海、陆、空自动驾驶技术创新与商业化。

腾讯元器与小米合作，智能体一键上架应用商店

小米与腾讯正式达成合作，双方宣布腾讯云旗下的“元器”平台与小米应用商店实现智能体分发打通。据介绍，开发者在腾讯元器完成AI智能体的创建与调试后，可一键上架至小米应用商店，无需额外开发。小米应用商店首页也同步上线“AI智能体专区”，用户可像下载APP一样直接搜索或浏览智能体并使用。腾讯元器于去年5月亮相，定位为一站式AI智能体创作与分发平台。

苹果内部人士回应经销商“限令”

11月13日，就近期引起热议的苹果中国区向授权经销商发布限制性通知一事，一名苹果公司内部人士对记者表示，该通知本质上是为了防止经销商“串货”（经销商跨指定区域销售产品），苹果并不参与其产品价格调整，最终定价还是取决于各个经销商。近日苹果中国区向授权经销商发布通知，要求所有线下授权经销商不得与任何电商平台合作，严禁在电商、社交、直播等线上平台进行产品展示、推广或销售，含一件达、小时达等服务。（界面新闻）

宇树科技上新

11月13日，宇树科技在官网上线了一套人形机器人数采训练全栈解决方案。该方案基于一款轮式机器人G1-D，由高性能人形机器人本体、系统化的数据采集工具和全面的模型训练及推理工具组成。G1-D机器人身高范围约1260—1680mm，头部配备高清双目相机，手部配备高清相机。G1-D分为通用版和旗舰版，旗舰版可选配移动底盘，移动速度≤1.5m/s。

阿里云百炼官宣通义千问3-Max模型降价

阿里云大模型服务平台百炼发布通知，于北京时间2025年11月13日开始对中国站-北京的通义千问3-Max模型实行降价。降价后，batch调用半价；隐式缓存，对命中缓存的部分，按输入Token标准单价的20%计费；显式缓存，用于创建缓存的Token按输入Token标准单价的125%计费，后续命中仅需支付10%的费用。

我国完成第一阶段6G技术试验

记者从工业和信息化部了解到，我国已连续四年组织开展6G技术试验，目前已完成第一阶段6G技术试验，形成超过300项关键技术储备。6G将实现通信、感知、计算、智能等多技术融合创新。我国6G技术试验分为三个阶段：第一阶段是关键技术试验阶段，明确6G主要技术方向；第二阶段是技术方案试验阶段，将面向典型场景及性能指标，研发6G原型样机；第三阶段是系统组网试验阶段，将研发6G预商用设备，开展6G关键产品测试。（央视新闻）

超导量子计算机“天衍-287”搭建完成

记者从中国电信量子研究院获悉，搭载“祖冲之三号”同款芯片的超导量子计算机“天衍-287”已完成搭建。该量子计算系统具备“量子计算优越性”能力，处理特定问题的速度比目前最快的超级计算机快4.5亿倍，未来将接入“天衍”量子计算云平台并首次面向全球开放应用服务，这也将是我国首个具备“量子计算优越性”的量子计算云平台。此次即将上线的超导量子计算机拥有105个数据比特和182个耦合比特，由中电信量子集团与国盾量子联合团队搭建和调测完成。（财联社）

【最芯见闻】

荷方代表是否已来华磋商安世半导体问题？商务部回应

环球网报道，11月13日下午，商务部举行例行新闻发布会。有媒体提问称，近日商务部表示，中方同意荷兰经济部派员来华磋商的请求，请问荷方代表是否已经到达了中国，磋商什么时候举行，商务部对与荷方磋商的结果有何期待？

对此，商务部新闻发言人何亚东表示，安世半导体问题发生以来，中方一直本着对全球半导体产供链稳定与安全的负责任态度，与荷方进行了多轮磋商，并同意荷兰经济部派员来华磋商的请求。我们希望荷方展现与中方真诚合作的意愿，尽快提出实质性、建设性解决问题的方案，并采取实际行动，从源头上迅速且有效恢复全球半导体产供链的安全与稳定。

高通推出首款工业级PC处理器龙翼IQ-X系列

高通技术公司宣布推出高通龙翼IQ-X系列，提供专为PLC、高级HMI、边缘控制器、平板电脑和嵌入式电脑设计的下一代工业级处理器。高通公司首款工业级PC处理器，旨在跨PLC、平板电脑和边缘控制器等设备加速智能制造，并支持Windows。采用IQ-X的领先原始设备制造商包括研华、康佳特、新汉、Portwell，Inc.、Tria和SECO，预计未来几个月将推出商业设备。

【上市资本流】

摩尔线程11月24日申购

11月13日，摩尔线程披露首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书，发行人股票简称为“摩尔线程”，扩位简称为“摩尔线程”，股票代码为“688795”，该代码同时适用于此次发行的初步询价及网下申购。此次发行网上申购代码为“787795”。此次公开发行股票总数为7000万股，占发行后总股本的比例为14.89%。首次公开发行股票初步询价日为11月19日，申购日为11月24日。

沐曦股份IPO注册生效

11月13日，证监会同意沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册，其科创板IPO注册申请获批。沐曦股份自创立便聚焦全栈高性能GPU芯片及计算平台自主研发，业务涵盖人工智能训练与推理、通用计算、图形渲染等领域，提供芯片、软件栈与计算平台整体方案。截至2025年3月，沐曦股份GPU产品累计销量超过25000颗，已在多个国家人工智能公共算力平台、运营商智算平台和商业化智算中心实现规模化应用。

道通科技筹划港股上市

道通科技11月12日晚发布公告称，为满足公司业务发展需要，深化国际化战略布局，增强境外投融资及运营能力，持续吸引并聚集优秀人才，进一步提升公司综合竞争实力，公司拟发行境外上市股份（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。

海格通信子公司引入战投

11月13日，海格通信公告称，全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司拟通过公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者。本次增资金额不超过8亿元，增资完成后，引入投资者持有天腾产业的股权比例不超过43.44%。公告显示，天腾产业是公司天腾信息产业基地的建设主体。公司表示，天腾产业本次增资扩股引入战略投资者，可满足天腾产业业务发展及后期经营对资金的需要，有利于加快产业基地建设，抓住市场机会，加大无人和低空经济业务投入，完善产业链生态。

大名城：全资子公司拟以6.94亿元购买佰才邦19.4293%股份

大名城公告称，全资子公司名城金控拟以6.94亿元购买佰才邦2887.6041万股股份，占其总股本的19.4293%。佰才邦是一家从事4G/5G/6G通信解决方案的高新技术企业，为海内外运营商客户、企业专网及垂直行业客户提供多应用场景互联的商业化解决方案，并在低空经济与商业航天领域，布局6G及卫星互联网，产品涵盖低轨卫星通信、无人机基站载荷、卫星地面设备及自研5GNTN卫星基带芯片等。

【科技财报观】

马化腾再谈AI

11月13日，腾讯控股发布的三季度财报显示，报告期内，公司实现营收1928.7亿元，同比增长15%；净利润705.5亿元，同比增长18%。公司核心业务主要板块收入均实现双位数增长。在财报中，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾谈到了AI，“我们对AI的战略投入，不仅为我们在广告精准定向及游戏用户参与度等业务领域带来助益，也带来了编程、游戏及视频制作等领域的效率提升。随着混元能力不断提升，我们在推动元宝普及的投入以及在微信内发展AI智能体能力所作的努力，将带来更积极的进展。”他说。

中芯国际称四季度淡季不淡

中芯国际发布2025年第三季度报告显示，期内实现营收171.62亿元，同比增长9.9%；净利润为15.1亿元，同比增长43.1%。前三季度营收为495.10亿元，同比增长18.2%；净利润为38.1亿元，同比增长41.1%。业绩增长主要得益于晶圆销量同比增加及产品组合变动。中芯国际联合CEO赵海军在业绩会上表示，当前产业链切换加速进行，渠道备货补库存持续，三季度公司产能及出货量持续提升，同时由于制程更加复杂的产品出货增加，三季度平均销售单价环比增长3.8%。第四季度作为行业淡季，客户备货有所放缓，但产业链迭代效应持续，淡季不淡，公司产线仍处于供不应求状态。

京东三季度新业务环比增长加速

京东集团11月13日发布2025年三季度业绩显示，期内京东集团实现收入2991亿元，同比增长14.9%；归属于公司普通股股东的净利润为53亿元。其中，外卖等新业务收入同比增长 214%，环比二季度进一步加速。服务收入同比增长30.8%，占比提升至24.4%，创近两年新高。“三季度，我们的用户规模与购物频次保持强劲增长，年度活跃用户数在10月份突破7亿大关，创下新的里程碑。”京东集团首席执行官许冉表示。

【潮新品】

超能小度上线，可搭载小度AI眼镜等硬件

11月13日，小度科技正式发布其全新升级的多模态AI智能助手——超能小度。超能小度基于AI原生操作系统，不再只是能听会说，还具备了更强大的视觉理解和推理思考的能力。通过声音、视觉和空间环境信息，超能小度可以全面理解现实世界。依托自研的极速架构，超能小度的响应速度也得到了大幅优化。搭载了超能小度的硬件新品包括小度AI眼镜Pro、小度智能摄像机C1200三摄版和C800视频通话版、小度智能音箱Fun也一同亮相。

大疆发布Osmo Action 6运动相机

11月13日，大疆发布全能旗舰级运动相机Osmo Action 6。作为DJI首款配备可变光圈的运动相机，Osmo Action 6突破了传统运动相机固定光圈模式，通过搭载1/1.1英寸方形传感器，即使在日常暗光环境或大光比场景，也能呈现清晰锐利、明暗细节生动的画面，并最高支持4K/120fps 4:3超清视频录制。