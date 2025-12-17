记者丨何己派 谭璐 编辑丨谭璐

冤家变队友，两家公考龙头牵手。

12月15日，华图与粉笔共同宣布，达成战略合作，可能会互相参股、搭伙投资、互派董事，还要一起做技术开发、渠道整合。

这份“甜蜜”宣言，让业内人士直呼“意外”。谁也没想到，华图教育总裁易定宏、粉笔CEO张小龙，一夜之间“握手言和”。

这两家公考赛道的关键选手，业务竞争激烈，半个月前，在AI等领域的比拼，充满火药味。

截至16日收盘，华图的市值为149亿元，加上粉笔的约合47亿元，两者总市值接近200亿元。

华图、粉笔、中公教育，号称公考培训“三巨头”，现在，老大老二突然结盟，行业排位急剧变化。

各取所需

老大跟老二看对眼，并非常态。

按2025年上半年营收计，三家上市公司的排序为，华图、粉笔、中公，营收分别为17.1亿元、14.92亿元、11.55亿元。

易定宏和张小龙结盟的背景，是公考市场依旧沸腾。

比如，2025年国考的热门岗位里，来自中华职业教育社的“联络部一级主任科员及以下”，吸引16702人报名，万里挑一。

2026年国考，将有283.1万人竞逐3.81万个岗位，考录比约74:1。考公报名人数，首次超过考研人数。

只是，大佬们的日子并不好过。

公考培训行业历经3年的价格战，客单价下降，市场规模收缩。“天价保过班”等乱象，让培训机构陷入“增收不增利”的泥淖。

受大机构裁员的影响，市场涌现上千家中小机构或个人工作室。

“这两年参加考试的人数增加，行业供给明显过剩。”10月中旬时，张小龙如此表示。

压力之下，AI技术的迭代，加速洗牌。

易定宏和CEO张小龙都敏锐地察觉到，市场需求在发生结构性迁移。原本短兵相接的对手，决定构筑统一防线，换取窗口期。

具体来看，双方主打的战场不同，可资源互补。

华图长期深耕线下，拥有超1000家线下交付基地网络；粉笔则以线上业务起家，手握粉笔题库、粉笔模考等热门产品，拥有超7000万注册用户。

线下渠道大户和线上流量大户，各取所需，一致面对区域性机构的竞争。

行业专家认为，华图与粉笔合作，避免恶性竞争，可提高行业毛利水平；在社会层面，也避免学员受机构裹挟，减少焦虑。

下沉战役

细看结盟公告，一个关键词浮出水面：渠道。

“此次合作，不仅停留在投资合作和公司治理层面，我们也将对各自渠道进行整合。”

华图方面表示，通过线上与线下的无缝融合，以产业端人才需求和就业端评价反馈为指引，全链条优化培养供给等服务。

对于下沉市场，张小龙和易定宏，做出的选择，是一退、一进。

退的是张小龙。

几年前，粉笔做了较为激进的线下门店布局，后踩下急刹车，决心收缩。2025年10月，张小龙明确表示，战略性放弃一些下沉市场。

与之相反，易定宏的态度，则是进。

其看到考生返乡备考、近家上课的新需求，推进区域运营改革，猛推地市基地计划。

上半年，华图以“平均每周一家”的速度，在青岛、大同、莫干山等地，铺开多个基地。这些基地提供全封闭、沉浸式的学习环境，向集“食、宿、学、督”于一体的方向升级。

按易定宏的规划，2025年将落地70多个，最终建成超320个基地。

管理层还计划，用一年左右时间，在地市分校打造一批年营收超1亿的超级校区，这是未来发展的核心引擎。

配合“交付下沉”战略，华图产品变阵。

其收拢产品线，主推大单品“考编直通车”，打破传统的项目制教学模式，转向学科制，保障交付质量，避免客群分流。

结盟后，一心下沉的华图，不下沉的粉笔，如何借力打力，市场关注他们的新玩法。

华图方面称，双方渠道上的合作，始终遵循一个核心逻辑：

跟随技术发展、市场与客户的需求演进，依托粉笔的线上运营经验、华图的线下网络优势，这种联动模式将突破学习场景限制，为学员提供随时、随地、随需的学习支持，提升教学效率与用户体验。

产品为体

易定宏向来信奉技术的力量。

2025年3月，他带领一众高管在河北怀来开会，提出以产品为体，以管理与科技为两翼。在此战略指引下，华图押注AI，1-9月的研发费用高达1.45亿元，同比大涨超160%。

11月上旬，华图又在北京鸟巢举办AI战略发布会，展示其“学员侧-内容侧-工具侧”的三位一体布局。

华图已推出AI面试点评、AI申论批改等20款产品，构建覆盖“全学科、全场景”的场景矩阵。

从数据上看，AI面试点评上线40天，使用量就突破100万，AI申论批改，月用量持续翻倍。华图的护城河是，拥有高质量数据，并通过年累计3000名师资、300万小时、价值逾4-6亿元的数据治理投入，将海量数据转化为更易于AI理解的结构化数据。

此次老大老二牵手，将融合华图的教研积淀与粉笔在线技术应用，一起做大做强。

粉笔凭借自研垂域AI大模型，年内已上线包括AI刷题系统班、国央民企面试AI点评、精就业班等多款智能教学产品。

未来，华图将深化自有人工智能产品，携手粉笔打造更便捷、更智能的线上学习平台，丰富AI教学的应用场景。

从烧钱扩张到产品为王，易定宏相信，AI不是简单的工具叠加，它正在重新配置资源，变革整个教育流程与方式。

公考行业的这场联姻，注定影响深远，将加速市场从多强并立向头部主导演变。