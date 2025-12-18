作者 | 郝文

编辑 | 趣解商业汽车组

12月13日，赛力斯发布公告，非执行董事尤峥因为工作调整原因，辞去公司第五届董事会非执行董事的职务，辞任后不再担任赛力斯任何职务。

图片来源：公告截图

值得一提的是，此时正是东风集团全力推进旗下高端新能源品牌岚图汽车发展的关键阶段，况且目前尤峥在东风集团的关键职务是东风汽车集团党委常委、副总经理，而东风汽车又是赛力斯的股东之一；就在今年9月，尤峥刚刚卸任岚图汽车法定代表人、董事长的职务，由卢放接任公司董事长、总经理兼CEO，同时多位高管岗位同步完成调整。

而这次尤峥的辞任，或是因为东风汽车内部的工作分工调整，让尤峥没法再兼顾赛力斯的非执行董事工作。

01

稍早之前的12月8日，岚图汽车的管理层架构完成关键性调整。据媒体报道，卢放担任岚图汽车科技股份有限公司董事长、党委书记，推荐原岚图COO蒋焘担任岚图汽车科技股份有限公司总经理（CEO）。

图片来源：微博截图

目前，岚图汽车正处于上市关键期。这次人事调整，是东风集团在岚图汽车迈入规模化、全球化、资本化发展关键时期，为进一步强化公司治理、明确权责、提升运营效率而实施的一项重要举措；同时，也体现了东风集团对岚图业绩发展的肯定及充分授权。

今年10月，岚图汽车正式向港交所提交招股书，开启了上市进程。根据此前东风集团发布的公告，东风集团将从港股私有化退市，同时将其持有的岚图汽车股权向股东进行分派，后者则以“介绍上市”方式登陆港交所。

这种方式不需要发行新股、不需要募集资金，仅需要将现有股东持有的证券在港交所挂牌交易。届时，岚图汽车将替代东风集团成为东风系的H股上市平台。

从发布重组公告到岚图汽车递交上市申请，仅用时40余天；但是，这一系列紧凑的资本运作“组合拳”，引发了监管部门的重点关注。在岚图汽车递表一个多月的后，中国证监会要求岚图汽车提供有关“东风集团股份股东是否有现金选择权”、“涉及现金支付的资金来源”及“公司设立时股东出资资产情况”等问题的补充材料。

需要说明的是，一家公司介绍上市在上市阶段0融资，但并非放弃融资，而是将融资环节后置，一般上市6个月后可按照正常的再融资流程，如采用增发、配股等方式从资本市场募集资金；也就是说，等岚图汽车登陆港股、估值重塑、市场认可度提升后，可以通过增发、配股等形式获取融资。

通过合并，持有剩余业务的东风集团将从联交所退市，有利于东风集团集中力量发展新能源汽车产业，整合优质资源向战略性新兴产业集中，并为股东提供良好的投资回报。岚图汽车上市也将助力其拓宽融资渠道、提升品牌形象、拓展海外事业布局、提升公司治理，助力东风集团的国际化跃迁。

值得一提的是，卢放等岚图汽车高管还享有高股权的激励，公司上市后或可获得不小的股份收益。

根据此前披露的雇员持股计划，报告期内截至2025年7月底，卢放共计被授予502万股，COO、副总经理蒋焘及非执行董事秦捷分别持股367万股和409万股。雇员持股计划显示，股份的认购价区间为1-1.6元/股；而根据东风集团公告，截至7月31日，岚图汽车科技的H股估值为10-11.38元/股，取中位数则约11.7港元/股，两者之差约为8倍。

图片来源：公告截图

按照员工持股计划，卢放为股份支付最高753万元的费用，可以获得最低5022万元估值的股份。完成上市后，卢放有望获得超4000万元的股份收益。当然，这部分股份激励需要时间才能完全解禁。

卢放之后，蒋焘、秦捷的股份薪酬为次之，按照上述估值，分别最低实现3669万元、4090万元估值的股份，三位高管的股份激励共累计超亿元。

02

岚图汽车作为东风集团自主品牌新能源汽车业务板块的核心，拥有一定的市场影响力和品牌价值。岚图汽车的主要目标人群定位于新时代中坚力量，产品主要覆盖20万元至50万元价格带。

岚图汽车的产品覆盖轿车、SUV及MPV三大细分市场。自成立以来，公司推出了四款车型系列，即中大型SUV岚图FREE系列、MPV岚图梦想家系列、中大型轿车岚图追光系列和中型SUV岚图知音系列。

图片来源：招股书截图

能够接替汽车巨头东风集团港股席位，岚图汽车自然具备实力。

招股书显示，2022年-2024年，公司收入从60.52亿元增至193.61亿元，复合年增长率78.9%，这一增长水平，在15强中国高端新能源车企中排名第三。今年前7个月，公司已实现收入157.82亿元，同比增长90.2%。

同时，岚图汽车跨过盈亏线实现扭亏为盈。2022年-2024年，岚图汽车净亏损分别为15.38亿元、14.96亿元、0.9亿元，2024年第四季度首次实现单季度盈利。截至7月31日，今年前7个月实现净利润4.34亿元。根据灼识咨询的数据，岚图汽车是业内最快实现单季度盈利、同时也是行业内最快实现经营现金流转正的新能源车企。

图片来源：招股书截图

不过，岚图汽车能够扭亏为盈，政府补助是其中的重要因素。招股书显示，政府补助分为两块，一块是“与收入相关的政府补助”，一块是“与资产相关的政府补助”。岚图汽车与收入相关的政府补助，由去年1-7月的1.2亿元提高至今年1-7月的6.03亿元，增幅为404.13%。

因此，有行业人士认为，岚图汽车只是实现了账面上的盈利，一旦政府补助归零，岚图汽车或将重新陷入亏损。

图片来源：招股书截图

销量方面，岚图汽车销量增长迅猛。2024 年交付 8 万辆，同比增长近 60%；2025 年前 7 个月已达 6.67 万辆，同比增长 85%。

但是，目前真正撑起销量规模和市场声量的还是岚图梦想家。2024年，岚图梦想家MPV车型实现销量4.7万辆，占比超过50%；2025年前7个月，岚图梦想家销量为4万辆。岚图汽车在招股书中也指出，公司收入来源存在对单一车型的集中风险。

图片来源：招股书截图

而岚图汽车在MPV市场也面临激烈竞争：一是随着老牌MPV豪强转型，其销量正在快速攀升，例如别克GL8新能源；二是越来越多的新势力也开始推出颇具竞争力的MPV产品，开始逐步蚕食份额，包括魏牌高山、极氪009、理想MEGA、小鹏X9等。

此外，岚图汽车的定位是“高端乘用车领导者”，但是单车售价持续下滑。2022年、2023年、2024年、2025年1-7月，岚图汽车的“乘用车收入”分别为53.85亿元、122.50亿元、183.72亿元、147.31亿元，除以对应的汽车销量，就能够得到单车平均售价——2022年、2023年、2024年、2025年1-7月，岚图汽车的单车平均售价分别约为27.76万元、24.35万元、22.94万元、22.09万元，处于一个下行趋势。

图片来源：招股书截图

此外，岚图汽车虽不在“五界”之列，但与华为的技术协作已持续深入。回顾来看，华为智能化技术的引入，确实为岚图汽车带来了产品力与品牌关注度的双重提升。

双方智能化合作最早在岚图梦想家上落地。该车去年搭载华为ADS系统与鸿蒙座舱后，市场关注度显著上升，上市110天订单突破5万辆，并在同年12月实现单月销量破万，带动岚图品牌在2024年全年销量达到8万辆。

2025年，岚图汽车进一步推进“全系含华”策略。从梦想家到知音、新款FREE+，再到追光L等，旗下主力车型均已覆盖华为智能解决方案，形成智能化产品矩阵。

但这么做也有一定代价，一方面是华为智驾的成本，会持续影响毛利率和利润的提升，另一方面用户会逐步习惯将产品进行对比，加强了与华为系的内部PK。

03

作为东风集团孵化的高端新能源品牌，岚图汽车既有供应链、制造、融资等资源支持；也有决策慢、机制重、创新动力弱等先天负担。

从研发结构看，岚图汽车虽然推出了 ESSA 平台、云母电驱架构、岚海智能座舱，但在行业技术迭代周期中，它的领先优势较为短暂。比亚迪的刀片电池、华为的智驾方案、理想的电混系统都在不断拉高门槛，岚图汽车要跟上节奏，就必须以更高研发支出换取存在感。这直接冲击它刚刚转正的利润表。

图片来源：罐头图库

2024 年起，岚图汽车加速出海，重点布局中东、欧洲市场，并在挪威、丹麦、以色列建立经销网络。东风高层宣称“出口占比要在 3 年内达到 20%”。

然而海外竞争激烈，特斯拉降价、比亚迪猛攻、越南 VinFast 突进，欧洲本土品牌也在守土反击。除此之外，出海初期投入巨大，短期内很难贡献利润，甚至可能反向拖累整体毛利率。

若赴港上市顺利，岚图汽车有望借助国际资本市场力量，为智能化研发、渠道扩张和全球化布局提供持续动能，进一步巩固自身在高端新能源市场的竞争地位，推动公司向“高端新能源乘用车领导者”的目标迈进。但在激烈的市场竞争中，想要在IPO结束后带领集团在资本市场更上一层楼，岚图汽车还需要找到更多突破口。

但可以预见的是，在当前人事调整逐步落定的组织背景下，已经拥有明确增长路径和完善的体系能的岚图，将以前所未有的速度驶入发展新阶段。