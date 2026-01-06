2025年的香港交易所，频现多股齐发的热闹场景，连投资人都调侃“上市的锣都不够用了。”

根据Wind统计，截至12月25日，年内已有111家企业登陆港股市场，募资总额达2505.61亿元，两项数据较2024年均大幅增长。德勤、安永此前预测2025年港股IPO总数约80家、募资额1300-1500亿港元，实际情况远超该预期。

受此影响，港股重新夺回全球新股市场募资额榜首宝座。

细观行业结构，消费板块是资本盛宴中耀眼的主角之一。截至11月末，零售与消费行业IPO数量超23宗，位居各行业之首，蜜雪集团、沪上阿姨、八马茶业等明星企业接连登场。

狂欢之下，分化已然显现。头部企业备受资本追捧，第二梯队的品牌面临上市即破发的窘境，暗示着市场对消费企业的估值回归理性。当资本的潮水褪去，真正具备核心竞争力与全球化布局能力的企业，方能在长期博弈中站稳脚跟。

对企业而言，赴港上市既是应对增长瓶颈的集体突围，也意味着更严格的资本审视。

港交所被挤爆

2025年港交所有多热闹？多家企业在同一天敲钟的狂欢场景接连上演。

6月25日，曹操出行、香江电器两家公司在港交所上市。次日，深圳本土珠宝品牌周六福、有“月子界爱马仕”之称的圣贝拉，以及中国港澳地区香水市场头部品牌管理公司颖通控股三家消费企业集体挂牌，形成消费类企业上市小高峰。

消费热潮未退，医药与科技赛道亦加速冲刺。6月30日，在中国市场椰子水饮料市场份额第一的泰国饮料公司IFBH、浙江泰德医药、专注物联网人工智能服务的云知声同步挂牌，分别募资约11.58亿港元、5.14亿港元、3.20亿港元。

截至6月30日，港交所新股募资额已达1071亿港元，提前锁定全球IPO募资额榜首位置，这是资本市场热度的具象化表现。

进入下半年，港交所上市节奏并未放缓，并迎来新能源、科技等领域龙头企业的集中登场，持续提升市场活力与影响力。

7月9日，港交所出现一日五锣的热闹场面，蓝思科技、极智嘉、峰岹科技、讯众通信、大众口腔，覆盖消费电子、物流机器人、芯片设计、通信服务及口腔医疗等多个赛道。

随着年末临近，上市高潮再度涌现。11月6日，均胜电子、文远知行、小马智行、旺山旺水四家企业集体登陆港交所，其中文远知行、小马智行的同步上市，成为自动驾驶赛道登陆港股的标志性事件。

新茶饮品牌在港交所门前排长龙，最终一个个拿下入门券，印证了新茶饮行业经过多年发展后，头部企业已形成清晰的资本化路径，港股市场对新消费品牌也较为青睐。

2025年以来，国内3家新茶饮品牌登陆港股市场。古茗2024年12月更新招股书，2025年2月12日在港交所上市敲钟，成为继奈雪的茶和茶百道之后的“新茶饮第三股”。蜜雪集团3月3日登陆港交所主板，沪上阿姨5月8日完成挂牌。

更多细分领域的头部企业以“第一股”身份亮相，是2025年港股的一大看点。

八马茶业顶着“高端中国茶业第一股”的光环，绿茶集团拿下“中式融合菜第一股”，滴普科技则以“AI应用第一股”的身份上市……这些“第一股”的上市表明港交所对新兴赛道的包容度，也展现出投资者对细分市场龙头成长潜力的认可。

大型龙头企业的登场，成为全年港股市场的“压舱石”。3月初蜜雪冰城的挂牌，被市场视为消费板块复苏的重要信号；5月下旬宁德时代登陆港股，以410.06亿港元的实际募资额成为年内港股IPO“募资王”，也是2025年全球规模最大的IPO项目。

值得注意的是，港交所2025年不仅“迎新”，还掀起“A+H”双重上市热潮。

数据显示，全年新增19家A+H上市公司，创近年历史新高，包括宁德时代、海天味业、安井食品、三花智控、赛力斯等多家已在A股上市的行业龙头，借助港股市场的国际化平台，拓宽融资渠道、提升全球影响力。

从市场后续供给来看，港股IPO的后续动力依然强劲。瑞银相关数据显示，目前中国香港市场有近300家企业处于排队上市状态，覆盖科技、医药、消费、传统工业等多个核心领域。

其中，珀莱雅、自然堂、丸美、林清轩、植物医生等多家美妆品牌均进入排队序列，有望成为下一阶段港交所IPO市场的重要看点。

被推着上市？

这一轮香港IPO热潮绝非偶然，而是多重因素复杂交织的结果。

首先，离不开政策的推动。

当前A股市场倾向于支持科技、高端制造等领域，对连锁餐饮、新茶饮等轻资产消费产业态的要求较严格，导致部分企业上市周期拉长、不确定性增加。

尽管政策层关了一道门，却为企业赴港上市打开了一扇扇便利之窗。

早在2024年4月，中国证监会就发布了“5项资本市场对港合作措施”，明确支持内地行业龙头企业赴香港上市。当年下半年就有大批企业赴港IPO。

到了2025年，证监会通过简化程序和加强与港交所合作，使IPO审核周期从以往超过100天缩短至60天以内，明显提升了备案效率。

港交所亦“双向奔赴”，积极优化上市机制。2025年8月1日，港交所就持续公众持股量的建议展开进一步咨询，提出将“A+H”发行人初始公众持股量门槛调至10%，或达30亿港元市值，降低了企业上市的门槛，增强了港股市场的包容性与灵活性。

其次，从资本端看，VC/PE行业的退出压力亟待释放。过去几年，新消费赛道迎来投资热潮，大量资本涌入新茶饮、餐饮、潮玩等领域，如今这些投资项目进入退出期。在A股退出路径相对受限的背景下，港股成为投资机构实现退出的重要渠道。

例如，2025年4月14日，“卡游”公司更新招股书，再度向港股IPO发起冲击。卡游曾在2021年6月获得红杉和腾讯投资以A轮优先股方式入股，对价1.4亿美元，卡游整体估值高达9亿美元。

该笔投资内含对赌赎回条款，要求卡游需在“优先股发行日期起计第五周年“，也就是2026年12月前完成上市，否则卡游将必须回购股份并按8%年化利率支付利息。截至目前，卡游的上市状态显示为“失效”。

这并非孤例。2019年至2022年间，周六福三次尝试在A股上市，均以失败告终。2024年周六福转战港股，2025年再次递表后终于成功。

五次闯关背后，或是因创始人对赌失败的“不甘心”。2021年12月，周六福创始人李伟柱与永诚贰号等投资机构签订补充协议，约定若2024年6月30日前未能上市，实控人需回购股份。因对赌失败，触发回购义务，李伟柱耗资约1.6亿元回购上述投资者股份。

同样被对赌红线紧逼的，还有溜溜果园、遇见小面、丰巢、手机回收商闪回科技、中药饮片企业“新荷花”……一连串名字背后，是IPO路上此起彼伏的“赎回倒计时”。

而企业竞相赴港上市，其根本驱动力在于愈发剧烈的市场竞争中，融资已成为不可或缺的“弹药”。

一方面，国内市场增长焦虑的蔓延，促使众多公司将目光投向海外，寻求新的增长曲线，其全球化野心亟需国际化资本市场的支持。港交所凭借其区位、制度及投资者结构等优势，成为内地企业对接全球资本的首选跳板。

另一方面，行业头部公司的资本化，进一步加剧了整个行业的竞争压力。当第一梯队的企业通过上市获得了充裕的资金、更广阔的发展平台和更强的品牌背书后，便拥有了发起价格战、整合产业链或进行跨界并购的更强武器。

这种压力传导至第二梯队的公司，它们若不尽快打通资本闭环，将面临被整合或淘汰的风险。

作为全球门店数量最多的现制茶饮品牌，蜜雪冰城凭借供应链深度，实现极致的成本控制，在行业内建立了难以撼动的壁垒。其公开发售冻资1.77万亿港元、认购倍数5125倍，均刷新港股纪录。

从中长期来看，上市为蜜雪冰城储备了充足资本以支撑长期竞争，也给同行们带来显著的竞争压力。

某种程度上，蜜雪冰城的上市也形成了“虹吸效应”，它之所以能够打破“新茶饮上市即破发”的魔咒，很大程度上得益于其“雪王”的绝对龙头地位和深入人心的品牌影响力。而无论是早一步上市的古茗，还是稍晚登陆的茶百道、沪上阿姨，均未能逃脱上述魔咒。

除了行业竞争的压力，港股市场上先行者的“财富效应”，也为后来者提供了重要的信心支撑与价值参照。

典型代表如泡泡玛特，2025年其核心IP产品Labubu风靡全球，推动泡泡玛特的股价创新高，市值一度突破4200亿港元，被港媒称为“港股涨幅第一神话”，与蜜雪冰城、老铺黄金并称“港股消费三姐妹”。

从“讲故事”到“看业绩”

上市只是新的开始，而远非终点。

诚然，港股市场为企业提供了宝贵的融资渠道和国际化的发展平台，但真正决定企业长期命运走向的，依然是其核心竞争力，包括差异化的产品与服务、稳定的盈利能力、高效的供应链体系、全球化的运营能力等。

港股市场近期的股价表现，已清晰地反映出这一逻辑的分化。

头部企业凭借清晰的商业模式与扎实的基本面，成为资本市场的“香饽饽”。以蜜雪冰城为例，其依托“极致性价比+强供应链控制”形成可复制的扩张模式，在下沉市场巩固规模效应与成本优势，成为消费板块的标杆。

而部分企业虽成功上市，却面临估值低迷、股价破发的困境。2025年5月上市的绿茶集团，首日收跌12.52%，12月上市的遇见小面首日最大跌幅接近30%。

这种分化的背后，是港股估值逻辑的深刻变革。过去，资本市场对消费企业的估值多依赖规模扩张叙事，只要身处热门赛道，即便尚未盈利，企业也能凭借高增长预期获得可观估值。

如今，定价锚点已然改变，正在向盈利质量、成长性、核心竞争力等因素回归。在新的估值体系下，缺乏盈利支撑的扩张叙事，已很难再打动日趋理性的资本市场。

更严峻的考验来自于上市后的持续增长能力。以八马茶业为例，在获得资本加持后，仍需直面市场对其品牌升级、渠道拓展与盈利模式可持续性等长期拷问。

据招股书显示，2022年到2024年，八马茶业收入分别为18.18亿元、21.22亿元、21.43亿元，2023年和2024年的收入增速分别为16.8%和1.0%。2025年上半年，八马茶业收入为10.6亿元，同比下滑4.2%。

净利润也在同步下滑，2022年到2024年，八马茶业净利润分别为1.66亿元、2.06亿元、2.24亿元，2023年和2024年净利润增速分别为24.0%和8.9%。2025年上半年，八马茶业净利润为1.2亿元，同比下滑17.8%。

10月28日，八马茶业上市首日收盘价为93.35港元/股，涨幅86.7%，市值79.35亿港元。而截至12月29日收盘，八马茶业股价为31.48港元/股，堪称腰斩。

港股的全球化属性，是吸引企业上市的重要原因。例如海天味业赴港上市并非“缺钱”，而是想借助香港市场提升国际品牌影响力、拓宽资本渠道。

2022年、2023年，海天味业收入同比增速为2.42%与-4.1%，净利润同比增速为-7.02%与-9.04%。

虽然历经一系列变革，海天味业业绩重回增长曲线。2024年海天味业收入269.01亿元，同比增加9.5%，净利润63.56亿元，同比增加12.65%。但充分竞争的国内市场留给海天味业的增长空间愈发狭窄，海天味业将加速开拓海外市场。

招股书显示，海天味业将把本次上市募资款项的约20%，用于建立全球品牌形象、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力，东南亚市场与欧洲则将是其首要发力的市场。

过去，消费行业的竞争主要集中在境内市场，往往卷规模扩张和价格战，导致行业利润空间被不断压缩。全球化布局要求企业从“规模导向”转向“价值导向”，通过产品创新、本土化运营、供应链整合等方式，构建差异化的全球竞争力。

回归商业本质，企业的长远价值仍在于能否持续响应市场变化、创造真实需求。

对于正在或计划赴港上市的企业而言，这是一个机遇与挑战并存的时代：资本市场大门依然敞开，但市场的评价体系已愈发成熟和严格。唯有真正建立起核心竞争力的企业，才能在资本浪潮中锚定自己的未来。