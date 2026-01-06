21世纪经济报道记者 唐唯珂

2025 年末至 2026 年初，华润系医药板块掀起密集人事调整浪潮。

根据近日公告，华润医药商业集团有限公司法定代表人由邬建军变更为郭霆。这一人事变动距离邬建军上一次的职务调整已有近4个月。

2025年8月5日，邬建军因职务调整不再担任华润医药商业董事及董事长职务，彼时正值中国华润入主康佳集团的关键节点，邬建军随后调任康佳集团董事长、党委书记。公开信息显示，邬建军早期曾供职于北京化二股份有限公司、北京市经委、北京市国资委等单位，进入华润系后，历任华润医药（北京）产业发展有限公司总监，华润医药集团生产制造部高级总监、办公室总经理、助理总裁、副总裁等职务。

郭霆的任职经历则深度绑定华润旗下医药板块核心企业，曾先后担任北京双鹤药业财务总监、副总裁，华润北贸副总经理、总经理，华润三九医药股份有限公司营销中心副总经理、助理总裁、副总裁等职务。

此外，化药平台华润双鹤、中药核心企业江中药业均完成高管层优化，形成覆盖医药商业、化药、中药三大核心板块的系统性人事布局。因工作安排，华润双鹤林国龙申请辞去第十届董事会董事、审计与风险管理委员会委员职务。离任时间为2025年12月25日。

华润双鹤还于近日选举了姚东晗为其第十届董事会职工董事。其早年曾任北京古桥电器公司团委书记、组织部部长，后加入华润集团，历任人力资源部经理、高级经理；华润微电子有限公司人力资源副总监，党委委员、助理总经理兼人力资源总监，党委副书记、副总裁；此后调任华润双鹤，担任党委副书记、副总裁，现任华润双鹤党委副书记。

华南某医药流通行业人士向21世纪经济报道记者表示，在医保商保双目录落地、集采规则优化、创新药竞赛升级的行业变革期，这场 "换帅" 背后，是央企医药巨头对产业趋势的精准回应与战略再聚焦。

商业板块率先落子

作为本次人事调整的核心落点，华润医药商业的变动兼具标志性与实操性。

公告显示，公司法定代表人正式由邬建军切换至董事、总经理郭霆，这一调整距邬建军 2025 年 8 月调任康佳集团董事长仅 4 个月时间。值得注意的是，伴随人事更迭，公司治理架构同步优化，监事会岗位被撤销，相关职权由董事会审计委员会行使，标志着企业从传统 "董监高" 模式向专业化治理结构转型。

新任法定代表人郭霆的任职经历凸显战略协同意图。公开资料显示，作为深耕华润系多年的专业经理人，其履历覆盖北京双鹤药业财务管控、华润三九营销管理等核心环节，目前已同步担任体外诊断企业迪瑞医疗董事长，形成 "医药流通 + 诊断业务" 的跨领域管理格局。行业分析指出，这一安排将助力华润医药商业打通处方药分销、零售终端与诊断服务的产业链协同，在药品流通行业集中度提升的赛道中抢占先机。

此外，资金端与业务端的配套动作已同步跟进。2025 年 12 月，华润医药商业完成 30 亿元中期票据发行，2.19% 的票面利率为其数字化仓储建设、院内配送网络升级提供低成本资金支持。区域协同方面，公司与浙江英特等区域龙头达成 2026 年度关联交易计划，采购与销售金额合计超 7 亿元，进一步夯实重点区域渠道控制力。

华润双鹤与江中药业的人事变动，也构成了本次战略调整的重要拼图。

化药板块方面，华润双鹤选举姚东晗为职工董事，其在人力资源管理与央企管控领域的经验，将为公司并购整合与创新转型提供组织保障。在 2025 年前三季度营收、净利润双双同比下滑的背景下，华润双鹤已通过设立 5 亿元生物医药产业基金，聚焦合成生物、创新药物等细分赛道，试图在传统输液业务之外开辟新增长曲线。

中药板块的调整则聚焦品牌升级与市场开拓。江中药业宣布总经理肖文斌、财务总监周违莉因工作调整辞职，由徐永前接任总经理一职，两人辞任后仍在公司担任其他职务，确保经营连续性。作为华润系核心中药平台，江中药业旗下健胃消食片等OTC 产品拥有深厚市场基础，此次人事优化被解读为为中药配方颗粒标准化、养生保健产品创新预留组织弹性，以适配中药行业监管趋严与消费需求升级的双重趋势。

折射行业发展新逻辑

华南某医药流行业人士向21世纪经济报道记者表示，行业背景看，本次密集调整恰逢医药行业政策与市场双重变革期。2025 年第十一批国家集采实施 "稳临床、保质量、反内卷" 原则，推动行业从价格竞争转向研发与质量比拼；首版商业健康保险创新药品目录落地，为 CAR-T 疗法等高价创新药开辟支付通道，重构创新药商业化逻辑。华润系的人事布局，正是对这一变革的主动适配 —— 医药商业聚焦效率提升，化药板块加码创新突破，中药业务强化品牌与标准，形成三大板块协同发力的格局。

前述行业人士向21世纪经济报道记者表示，密集变动其实可以看出华润系在医药行业从 "规模扩张" 向 "高质量发展" 转型期的战略再定位。数据显示，2024 年全国药品流通直报企业主营业务收入达 2.2 万亿元，但增速放缓与利润率下滑倒逼头部企业向数字化、高效率转型，更凸显行业集中度提升的必然趋势。

创新端的竞争格局同样激烈。2025 年 AI 制药实现临床落地突破，国内企业 AI 驱动的药物研发周期缩短 50%；GLP-1 类药物医保纳入引发价格重构，本土企业双靶点制剂研发进入冲刺阶段；创新药出海 BD 交易金额同比激增 136.8%，中国医药创新正从 "跟随" 向 "引领" 跨越。在此背景下，华润系通过人事调整压实专业管理团队责任，无疑是其参与全球医药创新竞争的重要铺垫。

业内人士分析，华润系作为医药行业央企龙头，其人事布局与战略转型将产生示范效应。在医保与商保双目录协同、创新技术爆发、产业集中度提升的三重驱动下，医药行业正进入新一轮价值重构期。

未来，治理效率提升与创新能力建设的双重成效，将成为检验此次调整成功与否的关键指标。