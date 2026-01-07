21世纪经济报道记者唐唯珂

近日，上交所官网显示，迈瑞医疗供应商、国内协作机器人头部企业节卡机器人股份有限公司（简称“节卡机器人”）科创板IPO审核状态正式变更为“终止”。

这场耗时两年多、瞄准A股“协作机器人第一股”的冲刺战，以公司与保荐人国泰海通证券主动撤回申请文件告终，为资本市场留下诸多待解之谜。

“对于前期高估值进入的资本而言，节卡IPO终止无疑打乱了原有退出计划。后续要么等待公司调整后重新冲击上市，要么通过股权转让等方式退出，但当前机器人行业估值整体回调，股权转让可能面临估值折价压力。”广东某私募股权从业者向21世纪经济报道记者坦言，“目前行业内对协作机器人赛道的分歧较大，看好的机构认为场景渗透空间广阔，谨慎派则担忧行业竞争加剧带来的盈利压力。”

上市之路一波三折

节卡机器人的IPO征程始于2023年5月，其上市申请获上交所受理后迅速进入问询环节，拟募资6.76亿元用于智能机器人生产及研发中心建设项目，选择的是科创板第二套上市标准。然而，看似顺利的进程在2025年8月突生变数，上交所因“相关事项需要进一步核查”，取消了原定于8月8日的审议会议，使其成为当年首家上会前被取消审议的企业。

监管关注的焦点集中在两大核心问题。其一为收入确认合规性，节卡机器人在IPO辅导前变更收入确认政策，将原“验收后确认收入”改为“签收后确认收入”，这一调整虽使收入入账时点提前，但公司未披露具体影响金额，且伴随收现比降低、自由现金流常年为负等情况，引发监管对其是否存在提前确认收入的质疑。

其二是持续经营能力，2022年至2024年，公司净利润波动剧烈，分别为573.57万元、-2854.73万元、622.8万元，扣非后净利润连续两年亏损；2025年上半年亏损进一步扩大，净利润为-1996.56万元，同比下滑513.55%。

“收入确认政策变更本身并非绝对障碍，但监管核心关注变更的合理性、对业绩的实际影响，以及是否存在人为调节利润的情况。节卡未充分披露相关细节，叠加盈利波动剧烈，自然会引发审核层对其财务规范性的深度质疑。”一位长期跟踪科创板审核的券商投行人士向21世纪经济报道记者表示，“2025年监管层对硬科技企业上市的合规性要求持续升级，尤其是财务数据的真实性和经营的可持续性，这也是多家机器人企业上市进程受阻的重要原因。”

尽管公司解释上半年亏损主要源于一季度销售淡季，二季度已实现盈亏平衡，但监管仍要求其说明应收账款管理、坏账准备计提及新客户拓展等前瞻性问题。直至此次撤回申请，相关核查细节与重新上会安排均未披露。

公开资料显示，作为深耕医疗领域的协作机器人企业，节卡机器人已构建起手术机器人、医疗设备制造、实验室自动化、智慧康养四大核心布局，其与迈瑞医疗的合作更是成为行业标杆。在迈瑞医疗的AED生产基地，节卡JAKA Zu 5协作机器人凭借±0.02mm的重复定位精度，攻克曲面贴标技术难题，配合机器视觉与5G技术实现高效上下料作业。

这一合作直接推动迈瑞自动化工厂生产效率质的飞跃：人工成本节省50%，生产自动化率从30%提升至80%，AED生产周期从3分钟压缩至90秒，月均产能突破2万台。此外，节卡机器人的产品还成功渗透生命科学实验室、口腔种植手术等场景，其联合开发的口腔种植手术机器人凭借0.1mm动态补偿技术，实现亚毫米级种植精度，手术效率提升30%。

市场数据显示，节卡机器人在国内协作机器人市场已占据领先地位，2024年市场占有率达21.9%，位居国产品牌首位，服务全球超4000家客户，业务覆盖100多个国家，除医疗领域外，还深度切入汽车制造、3C电子等多个赛道。

行业竞争与监管趋严双重考验

IPO折戟背后，节卡机器人曾是资本追捧的明星企业。自2014年成立以来，公司累计完成6轮融资，总额超14亿元，D轮融资中更是引入软银愿景基金、淡马锡、沙特阿美风投基金等国际知名机构，投前估值高达35亿元，国内投资方还包括中信产业基金、国投招商等头部机构。

如今上市进程终止，这些明星资本的退出路径成为市场关注的焦点。

从行业环境来看，协作机器人赛道正迎来机遇与挑战并存的发展阶段。数据显示，我国医疗领域机器人渗透率已从2020年的3.7%提升至2025年的11.2%，微创手术领域应用占比达68%，市场需求持续旺盛。但与此同时，行业竞争日趋激烈，传统工业机器人“四大家族”加速布局协作机器人产品，特斯拉、本田等企业也纷纷切入人形机器人赛道，对现有市场格局形成冲击。

“节卡在医疗场景的布局确实走在行业前列，这也是其区别于其他协作机器人企业的核心竞争力之一，但医疗场景的商业化落地周期长、前期投入大，短期难以形成稳定的盈利支撑。”华南某医疗器械从业者向21世纪经济报道记者表示。

更为关键的是，监管层对科创板企业的合规性要求持续提升，核心技术先进性、研发投入真实性、经营可持续性等成为审核重点。对于节卡机器人而言，此次IPO终止虽短期内影响资金募集与发展节奏，但也为其梳理业务结构、解决合规问题提供了契机。

未来，公司是否会调整上市路径转战港股或其他资本市场，如何巩固在医疗等核心领域的技术优势，仍有待时间检验。