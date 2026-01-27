21世纪经济报道记者 张敏

在楼市政策驱动及翘尾行情效应下，热点城市的楼市升温行情仍在延续。

多家机构发布的数据显示，2026年以来，一线城市楼市成交保持高水平，其中二手房交易表现亮眼。同期，杭州、南京、成都、天津等二线城市楼市也有不错的表现。

根据中原地产研究院统计，今年第三周，重点40城新房成交面积环比上升5%，中原新房来访指数环比上升2%，来访总量环比上升11%。同期，重点15城二手房周度成交量环比上升9%。

与此同时，21世纪经济报道记者调研发现，多个热点城市二手房议价空间收窄，部分房源甚至需要加价购买。

1月并非房地产传统旺季，分析人士指出，今年春节假期时间晚于往年，加之近期楼市政策利好频出，使得2025年末以来的翘尾行情有所延长。对于全年楼市来说，这波回暖行情意义重大。

交易升温

深圳市房地产中介协会近期发布数据称，2026年前三周，深圳新房录得量（以合同发起为统计口径）出现波动，二手房则连续升温，前三周二手房录得量分别达到1115套、1595套、1654套。

自去年下半年以来，深圳二手房月度录得量保持在5000多套的水平，到12月跃升至6000套以上，翘尾行情显现。有分析人士指出，按照当前的态势，1月全月深圳二手房录得量有望继续维持在6000套以上。

广州楼市同样表现不俗。去年11月和12月，广州楼市成交量就出现翘尾行情。据克而瑞数据，今年1月前20天，广州二手房成交量已经突破5000套。虽然距离去年12月的水平仍有差距，但仍有望保持近几个月来的高水平。

上海仍是表现最好的一线城市。官方数据显示，截至1月25日，1月上海二手房网签量突破1.8万套。其中，除1月3日、1月4日外，其余三个周末的日成交套数均突破千套。

分析人士指出，按照这一势头，本月上海二手房成交量有望突破2.2万套，并连续三个月保持在2.2万套以上的规模。

北京于去年12月24日出台房地产新政，继续降低购房门槛，并加大公积金支持住房消费力度。北京链家研究院指出，政策调整后1个月（2025年12月24日至2026年1月25日），北京链家交易量较政策出台前（2025年11月24日至2025年12月23日）增长33%；同期市场活跃度显著提升，新增客源量、带看量分别增长14%、18%。

二线城市中，杭州、成都、南京、天津也有不错的表现。其中，今年天津、南京的二手房均出现过单日网签超过300套的案例，接近去年“金三银四”期间的水平。

反映二手房市场表现的冰山指数显示，截至1月20日，本月26城二手房成交量比去年12月同期上涨21%，涨幅最高的厦门达到43%。

观望情绪减少

在重点城市，二手房已成为当前市场交易的主流。且新房交易容易受供应端影响而出现区域、价格上的波动，与之相比，二手房交易更具稳定性。因此分析人士认为，二手房交易更能反映市场现实。

受春节假期等因素影响，1月往往是楼市交易淡季。近期重点城市楼市升温，有着多重因素影响。

北京链家研究院在分析北京新政“满月”市场表现时指出，除新政带来的预期转变、集中签约外，还有季节规律的影响，即本年度春节偏晚，使得交易高峰提前出现。

类似的观点可为其他城市的表现提供解释。

岁末年初以来，房地产迎来一波密集的政策利好释放。去年12月召开的中央经济工作会议的明确，着力稳定房地产市场。今年1月初，《求是》杂志发文，强调改善和稳定房地产市场预期。

在此定调下，多项稳楼市措施密集落地，包括个人销售住房增值税税率下调、换房个税退税优惠政策延长、公租房税收优惠政策延长、商业住房最低首付比例下调等。此外，公积金制度改革、白名单项目贷款展期等政策，也有积极进展。

城市政府层面，不少热点城市也在岁末年初优化楼市政策。

这些动作在进一步降低购房门槛的同时，也使一些需求放弃观望状态。

21世纪经济报道记者获悉，在上海链家的部分门店，本月出现久违的“深夜签约”。有中介人员反映，客户的决策周期有所缩短，“卖一买一”的置换链条正在打通。

与此同时，春节假期的延后，也使得部分需求提前释放。在近期天津市场的二手房交易中，南开、河西等传统教育强区保持领先，凸显出学区房需求在当前市场中占据主导地位。

价格止跌隐现

在交易量的“托举”下，房地产价格也开始出现止跌势头。

上海、广州、深圳、杭州多个城市的房产经纪从业人员向21世纪经济报道表示，从去年年末开始，二手房交易的议价空间就出现收窄，少数受到热捧的优质房源甚至开始上调价格。

上海链家某房产经纪人表示，上海优质二手房源的议价空间从3%～5%收窄至1%～2%，部分房源甚至需要加价购买。

南京某房产经纪从业者向21世纪经济报道记者表示，在南京二手房市场，以价换量仍是主流，但业主降价幅度明显收窄。且在栖霞、六合等远郊区，二手房交易价格有上涨趋势。

根据中原地产研究院的监测，至今年第三周，重点15城二手住宅报价指数连续5周回升。

统计局发布的数据显示，2025年12月，70大中城市房价仍然以降为主，但一线城市的新房和二手房价格环比跌幅双双收窄。上海更是成为唯一实现新房价格同比、环比双涨的一线城市。

多位受访者指出，经过近几年的调整，一些房源的性价比正在凸显，业主的预期也在发生改变，房价止跌的趋势正在出现。

中原地产研究院表示，对于本轮市场升温局面，市场需保持理性认知。短期来看，当前仍处在楼市政策窗口期，多地已布局节日促销活动，核心城市二手房成交有望延续回升态势。

但仍有风险值得警惕，由于居民收入预期未完全修复，需求可持续性仍需进一步观察。同时，市场分化格局或进一步加剧，缺乏人口与产业支撑的城市恐怕难以复制一线城市走势。当前的回暖行情仍需政策持续护航。

该机构表示，长远来看，2026年开年的楼市暖意，标志着房地产市场正式进入结构性发展新阶段。普涨时代彻底落幕，购房决策更聚焦居住价值、配套成熟度与流通潜力，粗制滥造的远郊房源逐步被淘汰，核心板块优质二手房与改善型新房成为市场主流。