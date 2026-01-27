21世纪经济报道记者 韩利明

新华社1月26日消息，印度东部西孟加拉邦近日暴发尼帕病毒（Nipah virus）疫情，已确认5例感染病例，近100人被隔离观察。受此影响，周边国家纷纷提高警惕，泰国和尼泊尔已相继加强针对来自印度旅客的卫生筛查措施。

世界卫生组织（WHO）介绍，尼帕病毒是一种人畜共患病毒，可通过受感染的动物（如蝙蝠或猪）或受这些被感染动物唾液、尿液和排泄物污染的食物传染给人类，少数情况下也可人际传播。人类感染后的症状包括急性呼吸道感染和致命性脑炎。目前尚无获得许可的疫苗或特效药。

不过，中国科学院武汉病毒研究所官微披露，肖庚富/张磊砢研究员团队、单超研究员团队联合上海药物研究所、旺山旺水生物医药股份有限公司胡天文博士在国际期刊Emerging Microbes & Infections上发表了题为“The oral nucleoside drug VV116 is a promising candidate for treating Nipah virus infection”的重要研究成果，证实口服核苷类药物VV116对尼帕病毒具有显著的抗病毒活性，为这一高致死性新发传染病的防治带来新希望。

公开信息显示，VV116是一款具有广谱抗病毒潜力的口服核苷类药物，由旺山旺水与君实生物联合研发及转化。受上述消息提振，截至1月27日收盘，旺山旺水（02630.HK）收报108.9港元/股，涨幅达10.9%，创下2025年11月在港交所挂牌上市以来的股价新高。

此外，君实生物（01877.HK；688180.SH）港股收报24.08港元/股，上涨1.35%；A股则收报40.98元/股，上涨7.96%。

图片来源：中国科学院武汉病毒研究所官微

从新冠病毒到尼帕病毒

旺山旺水成立于2013年，专注于神经精神、生殖健康领域小分子药物的研发与商业化。官网显示，公司目前有两款创新药处于商业化阶段。其中，VV116用于新冠病毒（SARS-CoV-2）感染适应症已经在中国（商品名为民得维®）和乌兹别克斯坦（商品名为Mindvy®）获批上市。

2023年，旺山旺水凭借与君实生物就VV116达成的合作协议，斩获超1.8亿元里程碑付款及特许权使用费，这一收入直接推动当年总营收突破2亿元，且占比高达98%。

不过从销售表现来看，该款产品在2025年1月获得中国全面批准，但其商业化前景或已难现往日光景。从合作方君实生物披露的数据来看，VV116在2023年前三季度实现1.24亿元销售收入，此后君实生物便未再公布该药的后续销售数据。

为挽救VV116的商业价值，旺山旺水尝试为其拓展新适应症，将目光转向呼吸道合胞病毒（RSV）治疗领域，并于2025年9月在中国完成VV116治疗RSV感染的II期临床试验。

同年12月3日，旺山旺水进一步披露与先声药业达成许可和合作协议，授予先声药业VV116在RSV感染适应症和人偏肺病毒（HMPV）感染适应症，于大中华区的独家开发、制造及商业化权利。

彼时，旺山旺水便已公开表示，除RSV和SARS-CoV-2外，VV116还对HMPV、寨卡病毒（ZIKV）和尼帕病毒（NiV）等多种RNA病毒具有抑制作用。

此次，中国科学院武汉病毒研究所官微进一步发文称，作为一种靶向病毒RNA依赖性RNA聚合酶（RdRp）的前药，体外实验中VV116和其代谢活性分子均展示了对尼帕病毒（包括马来西亚株NiV-M和孟加拉株NiV-B）的显著抑制活性。

“在金黄地鼠致死剂量感染模型中，VV116以400毫克每千克体重的口服给药剂量下，能将实验动物的存活率提高至66.7%，且显著降低感染靶器官肺、脾和脑中的病毒载量。”该文指出，这一成果首次证实VV116对尼帕病毒的治疗潜力，不仅可作为医护人员、实验室工作者等高危人群的预防性用药，更可为应对当下和未来的尼帕病毒疫情提供了一个现成的药物选择。

不过也有医药业内人士指出，当前研究仅证实了VV116防治尼帕病毒的潜力，该药要真正落地用于临床，仍需开展一系列扎实的临床研究，这一过程或将耗时较长，存在一定的不确定性。

检测技术筑牢防线

新华社报道显示，尼帕病毒疫情1998年首次在马来西亚暴发，感染者主要是与猪等动物有密切接触的人。“流行病防范创新联盟”等机构研究人员近期在英国《自然-健康》杂志上发文介绍，1998年至1999年在马来西亚暴发的尼帕病毒疫情累计导致265例人类急性脑炎病例，其中105名患者死亡，疫情还造成严重经济损失。

世卫组织等机构介绍，尼帕病毒从感染到出现症状的潜伏期一般为4至14天，最长可达45天。该病毒能攻击人的肺部和大脑，感染症状包括发烧、头疼、嗜睡、意识模糊和昏迷。因疫情暴发地区流行病学监测和临床治疗能力差异，感染者死亡率在40%至75%不等。潜伏期长，能感染多种动物和人类且高度致命，已被公认为不可忽视的全球公共卫生挑战。

中国疾控中心也给出提示，截至目前，我国尚未报告人和动物感染的案例，无需过度恐慌，保持理性即可，多关注国家卫健委、疾控中心发布的官方消息，自觉做到不信谣、不传谣；非必要情况下，近期尽量避免前往印度西孟加拉邦等疫情发生地。

面对此类突发传染病，快速、准确的实验室诊断是防控的关键前提。公开信息显示，2025年实施的新修订《中华人民共和国国境卫生检疫法》已经将包括尼帕病毒纳入检测。目前临床常用的检测方法包括抗体检测、核酸检测等，其中全基因组测序技术在病原确认、变异监测及进化溯源中具有不可替代的优势。

连日来，国内多家体外诊断（IVD）上市公司陆续披露尼帕病毒检测相关技术及产品布局。之江生物官微显示，由于尼帕病毒病患者在发病早期无特异性症状，因此应尽早进行病毒分离、核酸检测，以尽快明确诊断，旗下尼帕病毒PCR核酸检测试剂盒，更高敏感度更精准检测，有效缩短窗口期。

凯普生物同步表示，公司自主研发出尼帕病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法），凭借精准的检测性能，为全球口岸检疫、疾控监测提供核心技术支撑；中山市达安基因生物科技有限公司（达安基因旗下子公司）也研制出“尼帕病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）”。

此外，万孚生物推出“分子POCT”和“单人份/多人份管式冻干”等不同产品形态的《尼帕病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）》，可适配万孚生物自研的U-CardDx 200分子POCT平台（国械注准20253221553）、WonNova 1600全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统（国械注准20253222465）及常规荧光定量PCR仪；安图生物全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统AutoMolec 3000/1600，采用经典磁珠法核酸提取和荧光定量PCR技术，提供“样本进、结果出”的快速检测支持。

尼帕病毒疫情持续发酵，带动市场对高致病性病毒检测领域的关注，IVD板块情绪升温。截至1月27日收盘，多家体外诊断企业股价上涨：凯普生物（300639.SZ）收报8.7元/股，上涨20%；达安基因收报7.71元/股，上涨9.99%；之江生物（688317.SH）收报26.37元/股，上涨3.21%。