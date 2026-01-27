时政要闻

财政部等五部门：支持中小微企业增加投资和扩大再生产，对符合条件的企业给予年化1.5个百分点贴息支持

近日，财政部等五部门联合发布《关于实施中小微企业贷款贴息政策的通知》（以下简称《通知》），旨在激发民间投资活力，支持中小微企业增加投资和扩大再生产。

《通知》明确，重点支持新能源汽车、工业母机、医药工业、医疗装备、基础软件和工业软件、民用大飞机、服务器、移动通信设备、新型显示、仪器仪表、工业机器人、轨道交通装备、船舶与海洋工程装备、农机装备等相关重点产业链及上下游产业，科技服务、物流服务、信息和软件服务、节能环保服务、生产性租赁服务、商务服务等生产性服务业领域，农、林、牧、渔、农副产品加工业领域，以人工智能等为代表的新兴领域。

《通知》指出，对符合条件的中小微民营企业固定资产贷款和中小微民营企业参与项目使用的新型政策性金融工具资金，中央财政按照贷款本金给予年化1.5个百分点、期限不超过2年的贴息支持，单户贴息贷款规模上限5000万元。政策实施期限暂定1年，后续可视情延长。同一笔贷款不得重复享受中央财政其他贴息政策。

《通知》提出，财政部门与银行对接实行“总对总”模式。国开行、进出口银行农发行以及工、农、中、建、交、邮储等银行与财政部对接，其他经办银行与该行总部所在地省级财政部门对接。

国家发改委：鼓励行业龙头企业牵头组建国家新兴产业创新中心，加快重大科技创新成果高效转化应用

近日，国家发改委发布《国家新兴产业创新中心管理办法》（以下简称《办法》），旨在推动科技创新和产业创新深度融合，加快重大科技创新成果高效转化应用，培育发展新质生产力。

《办法》明确，产业创新中心统一命名为“XX国家新兴产业创新中心”，原则上由行业龙头企业牵头，联合行业上下游和高校院所优势创新资源组建，协同开展行业关键技术、前沿引领技术、系统性集成技术研发，孵化产业链高成长中小企业。

《办法》要求，产业创新中心一般应以企业法人实体形式运行，股权结构多元、独立运营、自负盈亏。

《办法》提出，发挥国家创业投资引导基金作用，通过市场化方式，投资支持符合条件的产业创新中心科技成果孵化转化企业，以及依托产业创新中心设立的创业投资基金。

交通运输部等七部门：提升产业链供应链服务保障能力，到2030年力争打造100家左右综合物流集成商

近日，交通运输部等七部门正式印发《加快培育交通物流领军企业 提升产业链供应链服务保障能力行动方案》（简称《方案》），旨在深化与产业链供应链融合发展，加速交通物流数智化赋能，增强交通物流安全韧性。

《方案》提出，到2030年，力争打造100家左右综合物流集成商，其中具有全球辐射力和国际竞争力的交通物流领军企业10家以上。

《方案》明确，加快交通运输统一市场建设，鼓励交通物流市场要素跨区域流动；引导支持企业强化重点通道枢纽布局和服务节点设置，完善城市配送以及农村交通物流服务网络，健全交通物流服务网络；支持企业通过联盟合作、兼并重组、网络资源共建共享共用等方式，加快规模化、网络化发展。

《方案》鼓励组建多式联运发展联盟，支持各类交通物流企业开展跨方式资源整合，推动不同运输方式的一体衔接。

《方案》提出，鼓励交通物流企业与上下游企业基础设施共建共用、单元化交通物流载具资源循环、信息互联共享、标准规则衔接贯通；引导交通物流企业与重点物资货主企业、生产制造企业建立长期战略合作关系，实施“组团出海”。

《方案》支持企业参与交通强国建设试点，在交通物流降本提质增效、多式联运“一单制”“一箱制”等重点方向和创新场景方面取得率先突破；鼓励公共数据资源和铁路、水运、航空、口岸等基础交通物流数据资源向符合条件的交通物流企业开放。

地方行动

云南：发展壮大园区经济，到2028年园区地区生产总值占全省比重超25%

1月20日，云南出台《进一步发展壮大园区经济行动计划》（以下简称《行动计划》），进一步推动优势产业聚链、工业企业聚集、创新成果聚能，发展壮大园区经济。

《行动计划》明确，到2028年，园区地区生产总值占全省比重超25%，规模以上工业总产值占全省比重超85%，主导产业集中度达60%左右。到2030年，千亿级开发区数量翻一番，培育一批百亿级县域特色园区。

《行动计划》提出，推动现有园区分类提档升级，产业园区以制造业为主攻方向，重点聚焦制造业智能化、绿色化、融合化转型。高新区推动科技创新和产业创新深度融合，培育高新技术企业与科技型中小企业。经济技术开发区夯实先进制造业基础，推动外资外贸提质。综合保税区围绕保税加工、保税物流、保税维修等业态，提升“保税+”功能。边（跨）境经济合作区发展边境贸易与跨境加工，加强与毗邻国家产业合作。

《行动计划》要求，各开发区应结合实际，主攻1个首位产业、培育2个潜力产业。支持培育一批“小而美、小而精”的特色产业园区。鼓励区位相邻、产业相似的园区打破行政区域限制协同共建。

《行动计划》指出，要以“高效办成一件事”为牵引，动态调整开发区赋权事项，对暂不具备下放条件的权限，通过延伸服务窗口等方式，为入园企业提供便利服务。

上海金山区：打造“一业一亮点”服务品牌，讲好“上海湾区”营商环境故事

1月20日，金山区正式发布《金山区加快打造一流营商环境行动方案（2026年）》（以下简称《方案》），坚持以市场化、法治化、国际化为导向，聚焦企业全生命周期和高质量发展，对标最高标准、最好水平。

《方案》明确，对纳入区级重点的项目，推广“一项目一专员”全程帮办，提供从土地获取、规划审批到开工许可的集成指导，提升项目落地效率。整合部门报表、加快数据共享，推动更多涉企报表纳入企业数据填报“一件事”，降低企业重复填报数据的负担。

《方案》提出，针对智能网联新能源汽车、高端化工新材料、生物制造、低空经济等七大重点产业发展特性和关键需求，实施精准化、差异化营商环境优化行动，形成“一业一亮点”服务品牌。

《方案》指出，要深化“媒体观察员”机制，构建多元传播矩阵，生动讲好“上海湾区”营商环境故事。联合高校智库开展前瞻性政策研究，为营商环境持续优化提供智力支撑。

典型案例

北京经开区：创新审批服务，颁发全市首个普通食品与保健食品共线生产许可

长期以来，我国对普通食品与保健食品实施分类管理，要求分线生产，导致企业需重复投入车间与设备，不仅推高了生产成本，也制约了产能释放与资源利用效率。为回应企业诉求、降低制度性成本，北京经开区联合北京市市场监管局主动探索审批服务创新，试点推出“普通食品与保健食品共线生产”许可模式，着力破解产业发展的堵点问题。

一是定制化审查方案，针对企业实际生产条件和产品类型，实施“一企一策”精准指导，明确共线生产的可行性路径与技术要求。

二是建立协同研判机制，组建由许可部门、技术专家与企业共同参与的评审团队，开展风险评估与过程研判，确保生产条件符合安全标准。

三是强化质量管理体系，指导企业完善从原料到成品的全程质量控制方案，制定严格的清洁验证、交叉污染防控等操作规程，实现“风险可控、生产合规”。

以宝健（北京）生物技术有限公司为例，通过共线生产模式，企业节省了超千万元的车间建设与设备投入。同时，产能得到显著释放，共线生产的固体车间年度产值同比增加约6000万元。

该模式在保障食品安全的前提下，大幅提升了产线利用效率和产业集约化水平，为企业转型升级提供了实质性支持，也为同类地区与行业贡献了可复制、可推广的“北京经验”。