21世纪经济报道记者贺泓源、实习生徐鸿儒

蒙牛对妙可蓝多的控制或步入新阶段。

1月25日，妙可蓝多公告，柴琇被免副董事长、总经理及法定代表人职务，但继续担任公司董事。同时，公司聘任蒯玉龙为总经理，法定代表人相应变更为蒯玉龙，其不再兼任公司行政总经理。柴琇为妙可蓝多创始人。

蒯玉龙则有着浓郁的蒙牛背景。他于2021年随蒙牛入股担任妙可蓝多任财务总监，2025年升任行政总经理。作为控股股东，蒙牛目前持股超37%。截至2025年末，柴琇依旧为妙可蓝多第二大股东，算上一致行动人吉林省东秀商贸总计持股15.96%。

需要注意的，基于柴琇被免职，其与蒙牛关系显得有些尴尬。

僵局导火索或是一笔陈年投资相关的担保纠纷及后续的补偿承诺违约。公告显示，妙可蓝多曾参股上海祥民股权投资基金，该基金为关联方吉林耀禾的债务提供了担保。然而，吉林耀禾未能按期偿还对蒙牛的债务，导致债务逾期，进而使得并购基金无法按约定时限完成清算。

而这一担保纠纷已对妙可蓝多业绩产生实质性影响。据该公司公告，因并购基金清算受阻，其对前述基金出资形成的相关资产需确认大额公允价值变动损失。经初步测算，考虑所得税影响后，此次资产减值预计将减少归母净利润约1.19亿元至1.27亿元。

柴琇此前已出具书面承诺，若因上述担保事项导致妙可蓝多产生直接或间接损失，将向公司足额补偿。但经妙可蓝多的屡次敦促，柴琇截至公告日仍未履行该补偿承诺，也未给出明确的解决方案。

另据21世纪经济报道记者了解，柴琇对妙可蓝多的种种经营策略，在内部也遭遇了越来越多争议。

眼下，妙可蓝多终于回归增长区间。

2025年三季度，该公司营收同比增长14.22%至13.90亿元；归母净利润同比增长214.67%至4297万元。

背后是B端市场推动，尤其是在马苏里拉奶酪市场实现国产替代。

对此，有头部乳业高管向21世纪经济报道记者解释，蒙牛更庞大的上游牧场资源，对妙可蓝多稳定原奶规模与成本起到很大帮助。尤其现在的奶价低位，让国产奶酪的性价比凸显。

“蒙牛和妙可蓝多是互补的，奶价不会一直低落，后面蒙牛对妙可蓝多的支持会越来越重要。”他说。

从柴琇被免职及蒯玉龙上位来看，蒙牛正在加强对妙可蓝多的控制。

1月26日，妙可蓝多报收23.33元/股，跌幅1.77%。

促消费

2025年我国消费呈现新亮点 家电、手机等消费热度上升

1月26日，据央视新闻消息，2025年我国消费市场呈现多方面新亮点，家电、手机、新能源汽车等消费需求有力释放，消费新模式新场景不断创新融合，银发群体展现较大消费潜力，境外游客入境消费迸发活力。发票数据显示，2025年，家电消费呈增长态势，冰箱等日用家电零售业、燃气灶等厨具卫具零售业、手机等通信设备零售业销售收入同比分别增长17.4%、12.9%和18.6%。

消费人事

霸王茶姬亚太区首席营销官职能扩大

据媒体报道，霸王茶姬日前宣布，自2026年1月1日起，亚太区副总裁兼首席营销官Eugene Lee将在原有品牌与市场营销职责基础上，新增政府事务与公共关系管理职能。

农业

全国农产品批发市场猪肉平均价格上升

1月26日，据农业农村部监测，截至当日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为18.65元/公斤，较前一日上升。

农业农村部召开种业振兴行动部门工作协调机制会议

1月23日，农业农村部在京召开种业振兴行动部门工作协调机制会议。通报种业振兴行动进展情况，交流经验做法，研究推进下一阶段重点工作。

安琪酵母：拟2.22亿元投建年产1.2万吨酵母制品绿色制造项目

1月23日，安琪酵母发布公告，公告称安琪酵母（普洱）有限公司拟投建年产1.2万吨酵母制品绿色制造项目，投资金额2.22亿元。

食品饮料

贝因美公告控股股东预重整进展

1月16日，贝因美公告，其控股股东浙江小贝大美控股有限公司因流动性紧张，已于2025年7月向金华中院申请预重整并获受理。截至公告日，小贝大美控股持有贝因美12.28%股份，其中98.85%已被质押或冻结。2026年1月23日，临时管理人组织召开第一次债权人会议，对《预重整方案》进行非现场表决，截止日为1月30日17:30。公司强调，控股股东的预重整不会对公司日常经营造成重大影响。

Vitagermine宣布在法国召回三批次奶粉

1月25日，法国食品公司Vitagermine宣布召回三批Babybio Optima婴儿配方奶粉，本次召回涉及法国境内约20700罐产品。Vitagermine方面指出，本次召回是“由于当局提出了关于可能存在蜡样芽孢杆菌毒素的新建议”。

泸州老窖集团等新设企管合伙企业

企查查APP显示，1月23日，深圳市金美远图企业管理合伙企业（有限合伙）成立，出资额4.9亿元，该企业由泸州老窖集团有限责任公司旗下四川金舵投资有限责任公司等共同出资。

东鹏饮料：公司本次H股发行价格最高不超过每股248港元

1月26日，东鹏饮料发布公告，公告称公司本次全球发售H股基础发行股数为4088.99万股。在超额配售权悉数行使的情况下，公司本次全球发售H股的最大发行股数为4702.33万股。公司本次H股发行的价格最高不超过每股248港元。

五粮液：伴随宏观经济持续回升向好等因素 行业将逐渐步入修复期

1月24日，五粮液在“互动易”平台上回答“白酒行业上行周期拐点何时到来？”时表示，“我们认为伴随宏观经济持续回升向好、消费需求持续回暖、各类产业支持政策持续加码，行业将逐渐步入修复期。”

贵州茅台酒（丙午马年）经典版包装已修正

1月23日，据小茅i茅台公众号消息，53%vol 500ml贵州茅台酒（丙午马年）经典版的包装已修正，并于1月23日恢复产品生产。

味好美发布2025年财报：全年净销售额增长2%

味好美公司（McCormick & Company）公布截至2025年11月30日的第四季度及全年财务业绩。第四季度营业收入为3.11亿美元（约合人民币21.69亿元），净销售额同比增长3%。2025年全年营业收入为10.71亿美元（约合人民币74.69亿元），全年销售额增长2%，2025年全年净利润为7.89亿（约合人民币55亿元）。

国务院食安办等部门将对预制菜国家标准等公开征求意见

1月22日，据市场监督管理总局消息，国务院食安办组织国家卫生健康委、市场监管总局等部门起草了《食品安全国家标准预制菜》《预制菜术语和分类》草案。

中宠股份：拟1亿元—2亿元回购股份

1月25日，中宠股份发布公告，公司拟以1亿元—2亿元回购股份，用于公司发行的可转债转股。回购价格不超过78元/股。

达能在部分市场召回数量极为有限的特定批次婴幼儿配方产品

近日，达能集团在发布的官方说明中提到，考虑到当下行业现状，欧洲部分地区的食品安全监管机构正在调整相应的指导意见。在这一背景下，达能遵循最新指导意见，在部分市场召回数量极为有限的特定批次婴幼儿配方产品。此次召回的触发因素并非是食品安全问题，而是企业在监管要求变化下所采取的预防性措施。

康师傅饮品重庆智能化生产基地满产运营

据两江新区官网，近日，位于两江龙盛新城龙兴片区的康师傅饮品重庆智能化生产基地项目正式进入满产阶段。目前已投产3条生产线，每分钟下线850瓶饮料，日产能达15万箱，预计2026年一季度将实现1亿元销售额。

国家级乳品精深加工实验室落地蒙牛

据蒙牛乳业官微，农业农村部批复公布新一批企业重点实验室建设名单，由蒙牛集团牵头申报的“农业农村部乳品精深加工重点实验室”成功入选，为国内乳业唯一获批项目。

新疆发布奶啤团体标准

据新疆日报，近日，《乳源酵母菌、乳酸菌发酵型含乳饮料 奶啤》团体标准在新疆奶业协会会员大会上正式发布。这是国内首个针对奶啤品类的统一规范，填补了行业统一技术规范的空白，标志着奶啤从“特色饮品”向“标准化产业”升级。

餐饮

挪瓦咖啡完成数亿元C轮融资

据挪瓦咖啡对外披露，其于近日获得数亿元的C轮融资，由君联资本、昇望基金、华映资本、挑战者创投、源星资本、金沙江创投等多家明星机构联合投资。

肯德基调整部分产品外送价格

1月26日起，肯德基对外送产品价格做出小幅调整，平均上涨0.8元。对此，肯德基方面回应表示，为了更好地应对运营成本的变化，保持稳定健康的经营，公司在充分评估后，对部分外送产品的价格进行了调整，平均调整金额为0.8元；所有堂食价格均保持不变；“疯狂星期四”、“周末疯狂拼” 、“OK餐三件套”等优惠套餐价格，保持不变；调价后，多个核心产品如“香辣鸡腿堡”“新奥尔良烤鸡腿堡”等，依然是外送市场上“极具性价比”的产品。

贾国龙：不再打造个人IP

据上海证券报，西贝餐饮集团创始人贾国龙在近日表示，将回归一线、聚焦主业，不再打造个人IP。贾国龙预计，2025年9月至2026年3月，西贝累计亏损将超6亿元。西贝将在一季度陆续关闭全国102家门店，占门店总数的30%。

达美乐中国门店突破1405家

达美乐中国于2026年1月24日在三亚开设第1405家门店。

库迪咖啡在苏州成立投资公司

企查查APP显示库迪投资（苏州）有限公司成立，注册资本3.2亿元人民币，该公司由库迪咖啡（苏州）有限公司、苏州聚星合耀企业管理合伙企业（有限合伙）共同持股。

喜茶：2025年已在海外32个城市开出100多家门店

1月23日，据喜茶官方微博发布“年度小事记”，2025年，喜茶已在海外32个城市开出100多家门店。

麦当劳上海门店突破600家

1月24日，据澎湃新闻消息，上海麦当劳的第600家餐厅在南京东路于1月23日开业。

电商零售

友好集团：2025年净利润同比预增357%到420%

1月26日，友好集团发布公告，公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润1450万元至1650万元，与上年同期相比，同比增加357%到420%。报告期内，公司积极配合政府提振消费相关举措，增首店、强首发、做首展，协同政府发放专项惠民消费券，有效带动整体销售。

中国连锁经营协会：2025年我国便利店继续保持扩张态势

1月26日，央视新闻记者从中国连锁经营协会获悉，2025年我国便利店企业虽然面临零食折扣店分流等多重挑战，但便利店行业整体依然保持扩张态势。

2026年我国潮玩产业总价值或突破1000亿元

1月25日，《中国潮玩与动漫产业发展报告》数据显示，2026年，中国潮玩产业总价值预计将达到1101亿元，年均增速超过20%。

豫园股份：2025年度经营业绩将出现亏损

1月25日，豫园股份发布公告称预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，该公司2025年度经营业绩将出现亏损。

近七成连锁超市2025年净利润实现同比增长

1月23日，据央视新闻记者从中国连锁经营协会获悉，从净利润看，2025年净利润同比增长或持平的超市企业占比为67%，较2024年的25%明显回升，显示盈利修复正在改善。

阿里速卖通：超50家品牌集体签约“超级品牌出海计划”

1月23日，人民财讯记者从公司方面获悉，包括荣耀、倍思、努比亚等超50家行业头部品牌于1月22日集结深圳，集体签约速卖通“超级品牌出海计划”。

鸣鸣很忙港股IPO招股结束，超额认购1521倍

1月26日，据媒体消息，鸣鸣很忙公司计划发行1410.1万股H股，集资最多33.4亿港元，预计1月28日在港挂牌。此次公开发售获超额认购1521倍，合计冻资5078.6亿港元。

物流货运

广深港高铁成为全国开行密度和停站频次最高的高铁线路

1月26日，据深圳铁路披露，2026年1月26日实行新列车运行图后，广深港高铁新增列车52列，总开行旅客列车达415列，成为全国开行密度和停站频次最高的高铁线路。

海南物流集团成立国际物流新公司

企查查APP显示，1月20日，海南物流集团（徐闻）国际物流有限公司成立，注册资本2亿元，该公司由海南省物流集团有限公司全资持股。

运动服饰

红蜻蜓：2025年预亏1亿元—1.5亿元

1月23日，红蜻蜓发布公告，公告称公司预计2025年度实现净利润亏损1亿元到1.5亿元，上年同期亏损7034.01万元。

旅游出行

中青旅：2025年净利润同比下降47.72%

1月26日，中青旅发布2025年业绩快报，公告称2025年归属于上市公司股东的净利润8388.72万元，同比下降47.72%。报告期内，收入结构变化导致净利润水平下降；其中，旅游产品服务和策略性投资业务虽收入增长较好但毛利水平相对较低，景区经营业务受市场竞争加剧和天气原因影响，投资收益进一步降低。

2025年国内居民出游人次超65亿

1月26日，文化和旅游部发布2025年国内居民出游数据情况。根据国内居民出游抽样调查统计结果，2025年，国内居民出游人次65.22亿，比上年同期增加9.07亿，同比增长16.2%。国内居民出游花费6.30万亿元，比上年同期增加0.55万亿元，同比增长9.5%。

国航北京至阿布扎比直飞航线正式开通

据新华社消息，1月24日，国航北京至阿布扎比直飞航线顺利完成首航，标志着中阿两国首都之间首次实现由中国航司执飞的直达互联。

受巴西免签政策影响，巴西旅游相关搜索环比增5倍以上

1月24日，巴西将对中国公民部分短期签证类别实行免签消息宣布后，消息带动巴西旅游相关搜索猛增。去哪儿旅行数据显示，里约热内卢、圣保罗和巴西利亚是搜索热度最高的三座城市，搜索量环比上周均有5倍以上增长。里约热内卢搜索量环比上一小时增27%，其中，北京、上海、广州、杭州、深圳是搜索热度最高的5个出发地。

奢侈品

LVMH投资者要求明确Bernard Arnault的接班计划

1月26日，据媒体消息，LVMH集团部分股东呼吁集团明确其长期领导权交接计划。股东指出，伯纳德·阿尔诺（Bernard Arnault）已执掌该奢侈品巨头近四十年，但其交接安排与继任人选仍缺乏透明度，这已逐渐构成公司治理风险。

文娱

国家电影专资管委会召开全体会议：支持各地开展形式多样的“电影+”活动

1月23日，国家电影事业发展专项资金管理委员会全体会议在京召开。会议指出，春节即将到来，要以电影春节档为重点，以效果为导向，支持各地开展形式多样的“电影+”活动，繁荣电影经济，促进节日消费红红火火。

掌阅科技：2025年净利预亏约1.95亿元

1月23日，掌阅科技发布公告，公告称预计2025年实现归属于上市公司股东的净利润约为亏损1.95亿元，同比转亏。

浙江支持举办演唱会、音乐节等大型营业性演出

1月23日，据浙江发布消息，浙江省文化广电和旅游厅印发《2026年度浙江省大型营业性演出奖补实施细则》，支持在浙江举办演唱会、音乐节等大型营业性演出活动，符合条件最高可奖励100万元。

消费电子

京东方Ａ：第8.6代AMOLED生产线预计下半年进入量产阶段

1月22日，据京东方投资者关系活动记录表，京东方表示公司第8.6代AMOLED生产线已于2025年12月30日成功提前5个月点亮，该产线预计将于2026年下半年进入量产阶段。