21世纪经济报道记者柳宁馨 杭州报道

万亿GDP线不是绝对评判标准，在外界高度关注万亿之城的竞争时，尚未官宣GDP过万亿元的徐州，重申“实事求是”的发展观。

（城市未来图景，资料图）

2026年徐州两会期间，徐州市市长沈峻峰作政府工作报告时，仅提及去年徐州GDP预计增长5.8%左右，没有官宣GDP过万亿元。

徐州市委书记宋乐伟在参加徐州两会铜山区代表团讨论时，就万亿话题表示“实事求是，顺其自然”。宋乐伟进一步表示，要树立正确政绩观，“不要纠结于这个数字，不能被数字所累。”

徐州以煤起家，是一座老工业城市，也是苏北及整个淮海经济区经济体量最高的城市。2024年徐州GDP达9537.12亿元，被认为是江苏新的“万亿城市”有力候选城市。根据今年徐州两会公布的消息，2025年徐州GDP预计增速5.8％左右，若根据此测算，2025年徐州GDP将突破万亿元。

江苏区域现代化研究院特约研究员张春龙在接受21世纪经济报道记者采访时表示，徐州对“万亿之城”的淡化，实则反映其开始关注可持续内生增长。徐州2024年GDP已接近万亿，但政府的关注点已明显从“冲线”转向如何深化“343”创新产业集群、推动传统产业智能化。这表明，城市竞争的焦点正从体量转向发展模式的健康度与可持续性。

老工业城市重塑产业根基

徐州是江苏新万亿之城的有力候选，如果2025年徐州GDP破万亿，江苏将拥有6座万亿之城。尽管外界高度关注万亿之城的竞争，徐州市政府近期表态“实事求是、顺其自然”，强调GDP数字不是唯一标准，为城市发展定下稳健基调。

纵观徐州经济规模提升的过程，从2019年突破7000亿元，到2021年跨越 8000亿元，再到2024年站上9000亿元台阶，徐州的GDP稳步攀升。2025年上半年，徐州全市GDP达4509.3亿元，同比增长6.2%；2025年前三季度，徐州GDP增至7298.12亿元，增速6.0%，与淮安并列江苏第一。

产业根基的重塑是徐州转型的核心，作为一座老工业城市，徐州在先进制造、能源和区域枢纽功能上持续发力，注重产业升级与技术创新。

早在2022 年，徐州便系统梳理产业家底，提出培育“343”创新产业集群。具体来看，徐州聚力打造工程机械、绿色低碳能源、新材料3个优势创新产业集群，加快培育数字经济、集成电路与ICT、医药健康、安全应急4个新兴创新产业集群，提档升级精品钢材、高端纺织、食品及农副产品加工3个特色创新产业集群。

2024年，徐州“343”创新产业集群规模达到7800亿元，有力推动工业经济迈向新高度。 “十四五”期间，徐州工程机械、绿色低碳能源、数字经济、食品及农副产品加工四大产业集群规模均突破千亿元，“343”创新产业集群总规模超8000亿元。

工程机械产业集群有徐州“一号产业”之称，也是支撑徐州城市经济的压舱石。“十四五”时期，徐州该集群获批国家首批先进制造业集群，实现了17类主机产品国内销量第一，全产业链自主可控率突破90%。与此同时，绿色低碳能源、数字经济等新兴产业的崛起，正加速替代传统煤电产业，推动徐州经济结构向多元化、高端化转型。

张春龙认为，徐州目前正处于“新旧动能转换深化期”与“创新驱动爬升期”的阶段。一是其传统产业升级基本完成，通过“智改数转网联”，徐州工程机械、食品加工等支柱产业已实现智能化改造，制造业数字化水平跃居全国先进制造业百强市第21位。二是新兴产业集群初步成型，徐州以“343”创新产业集群为框架，绿色低碳能源、集成电路、生物医药等产业规模突破千亿，高新技术产业产值占规上工业比重达50%，产业链韧性显著增强。

张春龙提到，徐州还在进行未来产业的前瞻布局，推动产业从“规模驱动”向“技术驱动”转型。依托工程机械和新能源基础，徐州构建“4+X”未来产业体系，包括具身智能、深地开发、氢能、生物制造，已建设67个未来产业创新平台。

区域中心城市是最大优势

从“一煤独大”到产业多元，对全国而言，徐州的转型样本更具借鉴意义。

2022年，徐州获批建设国家可持续发展议程创新示范区，旨在为资源型地区中心城市探索高质量发展路径。

在“万亿城市”竞争白热化背景下，徐州下一步怎么巩固转型成果、提升发展质量？

张春龙建议，对徐州发展的评价应更关注以下四类指标。一是创新情况与转化效率，例如关注企业的研发强度、最新的科技发明及科技成果本地转化情况，关注创新平台的能级提升情况。二是产业的现代化程度，关注制造业“含新量”、战略性新兴产业占GDP的比重，关注绿色低碳水平、单位GDP能耗下降、光伏-氢能全产业链覆盖情况。三是民生与发展包容性，四是区域辐射效能情况，例如枢纽经济贡献度、产业链跨区域协同情况。

徐州“十五五”规划建议提出，区域中心城市始终是徐州发展的最大优势和最大潜力。要全面融入和服务长三角一体化发展战略，全省“1+3”重点功能区战略、苏皖鲁豫省际交界地区协同推进高质量发展得到有效落实。

在城市竞争从规模转向质量的新阶段，徐州的破局之路，不仅关乎一座老工业城市的命运，更将为中国资源型城市转型提供重要的实践参考——从自身产业转型升级，到用好区域优势、协同资源。

华东师范大学城市发展研究院院长曾刚在接受21世纪经济报道记者采访时表示，未来徐州的发展，关键要看能否实现跨省联动，凭借自身的区位优势，成为辐射周边的枢纽城市。从区位来看，徐州本应是沿海大通道的重要枢纽之一，但目前大通道的作用并未充分发挥出来。

“徐州可以努力成为长三角向北、向山东拓展的前沿和枢纽。长三角本身具备国家战略特殊支持和产业基础，向外辐射的效应和潜力值得期待。”曾刚表示。