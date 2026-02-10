21世纪经济报道记者雷椰 李德尚玉 北京报道

蓝白相间的现代化厂房整齐排列，在冬日寒风中显得格外清晰。

2026年1月，天气虽然寒冷，园区内却是一片繁忙景象——机器运转声隐约可闻，有的工厂门口正举行着2026年的开工仪式。园区既有已投用的厂房静候产能释放，也有在建项目勾勒着未来的增长曲线。走进天津经济技术开发区（以下简称“天津经开区”），这座承载着四十余年工业积淀的传统园区，正向“零碳”迈进。

“十五五”时期，我国力争建成100个左右国家级零碳园区。2025年末，万众瞩目的首批国家级零碳园区建设名单发布，天津经开区亦在其列。首批国家级零碳园区作为行业标杆，建设时间紧、任务重，进展备受关注。

近日，21世纪经济报道记者深入天津经开区一线调研走访。记者了解到，天津经开区将在东区率先开展零碳园区建设，2030年完成建设。当前，天津经开区正在研究制定国家级零碳园区的五年实施方案。

“我区作为产值规模大、产业体系复杂的综合性传统工业园区，入选首批国家级零碳园区建设名单之后，园区所面临的能源系统转型挑战，比一些以新建或高载能产业为主的园区更为复杂。”天津经开区发改局副局长林全新向21世纪经济报道记者表示，这也意味着园区的探索对国家具有示范价值，即在保障经济平稳运行的前提下，摸索出一条传统工业集聚区实现系统性能源供给侧低碳转型的路径。

天津经开区（图源：官方供图）

2030年建成零碳园区

天津经开区成立于1984年，是国务院批准建设的首批国家级经济技术开发区之一。

多年来，天津经开区形成了汽车及高端装备、化工新材料、新一代信息技术、医药健康和现代服务业的“4+1”主导产业格局。此次申报建设零碳园区的东区，正是这些支柱产业的集中承载地之一。

“东区范围内目前共有271家规模以上工业企业，产业生态完备且特色鲜明。”天津经开区工信局副局长栾宝林向21世纪经济报道记者介绍，从一汽丰田为代表的汽车制造产业，到凯莱英、诺和诺德等为支撑的医药健康产业；从奥的斯、SEW为代表的装备制造产业，到PPG、诺维信等化工新材料产业，再到京东、滴滴出行等龙头集聚的现代服务业。多元产业共生的格局，既构成了东区的经济优势，也让零碳转型面临更复杂的挑战。

不同于新建园区的“从零布局”，天津经开区的零碳转型是对现有成熟能源系统的升级改造，所有工作必须在保障原有能源供应系统安全稳定的前提下稳步推进。

“我们计划通过能源供给侧、输配侧、负荷侧、管理侧协同发力，预计在2030年实现将经开区东区建设成零碳园区。”林全新向21世纪经济报道记者表示，目前园区正加紧制定零碳园区五年实施方案，为分步推进碳达峰工作、实现供能稳定与低碳转型双赢提供明确指引。

向0.2吨/吨标准煤核心指标靠拢

根据国家发展改革委等部门印发的《关于开展零碳园区建设的通知》及配套文件，国家级零碳园区建设以“1项核心指标+5项引导指标”为指标体系。

其中，1项核心指标是指单位能耗碳排放（即园区内每消费一吨标准煤的各类能源所产生的二氧化碳量），反映了园区的能源结构和用能效率，引导园区在保障企业发展和用能的前提下，通过努力使碳排放达到“近零”水平。

5项引导指标包括清洁能源消费占比、园区企业产出产品单位能耗、工业固废综合利用率、余热余冷余压综合利用率、工业用水重复利用率，引导园区从不同方面协同发力。

“关停现有燃煤锅炉将大幅降低园区碳排放强度，这也是我们达成核心指标的关键抓手，通过此项举措基本可满足0.2吨/吨标准煤核心指标要求。”林全新向21世纪经济报道记者表示。

在引导性指标推进方面，天津经开区凭借早年的国际合作与实践探索，已形成多项成熟模式，水资源循环利用便是典型案例。

林全新向21世纪经济报道记者介绍，东区已构建起闭环式水资源循环体系：工业污水经处理后制成再生水，分级回用至不同场景——经连续多介质过滤后可作为河道景观用水，通过反渗透工艺处理成高品质水则直接回供工业生产，实现水资源零外排，为零碳园区建设奠定了坚实的资源循环基础。

改造投资或达百亿级

与以往侧重用能侧（需求侧）的节能工作不同，天津经开区此次零碳园区创建的重心是能源供给侧转型。2030年单位能耗碳排放不高于0.2吨/吨标准煤、绿电直供率超50%。两大指标成为转型的关键。

“这要求我们必须对现有能源系统进行深度低碳化改造升级，而其中最核心的挑战，就是工业热力系统的转型。”林全新说。

天津经开区工业园区用热需求庞大，原有供热模式以燃煤锅炉为主，具备成本低、技术成熟的显著特点，而低碳转型需在技术路线、经济性与稳定供应三者之间找到平衡。

目前，园区正多路径并行探索热力系统低碳改造方向。一是生物质替代，将部分燃煤锅炉改造为生物质锅炉，但需应对生物质燃料供应稳定性、技术成熟度不足的问题，同时解决氮氧化物等污染物排放控制的新挑战，配套升级环保设施。二是绿电转化供热，依托绿电比例提升，利用富余绿电通过电锅炉熔盐储热等技术为企业供应工业蒸汽。此外，高温热泵、深层地热等供热技术也在园区的研究部署范围内。

能源供给侧的系统性改造，离不开庞大的资金投入。

林全新表示，根据现有评估，天津经开区传统能源系统低碳化改造总体投资规模预计达百亿级，资金将重点聚焦“源、网、荷、储”四大核心环节，构建全方位的低碳能源保障体系。

在“源”端，电源侧重点加快锁定绿电资源，明确外部绿电开发地点、投资主体、专用输送线路等关键事项；热源侧则对园区现有燃煤、天然气锅炉进行低碳化改造，同步评估引入周边可利用的低碳热源。

“网”端建设同步发力。电网侧需配套建设绿电专用输电线路及新变电站（含升压站、降压站），扩大电网容量；热网侧投资既包括从园区外引入低碳热源的蒸汽管网，也包括对园区内部热力管网的重新规划与布局，以确保能源输送到各个企业用户。

“荷”端聚焦用户需求调研。近期，园区正集中摸排工业热用户等重点用能企业，核心了解企业用能方式转型意愿与条件。比如，是否可将部分蒸汽需求转化为更绿色化的电能需求，为能源供需规划提供精准依据。

“储”端则是能源稳定供应的关键。园区电网侧目前有1.05GWh大型电化学储能项目在建，未来将根据绿电接入规模新增相应电化学储能项目；同时，园区也在关注熔盐储热等热储能技术，作为连接绿电与工业热力需求的重要桥梁，正与电化学储能统筹规划，构建支撑高比例可再生能源、保障电热双稳定的新型储能系统。

凝聚企业转型合力

零碳园区建设并非园区管委会的“独角戏”，企业的积极参与是关键。21世纪经济报道记者了解到，天津经开区也在推动企业参与绿色低碳转型。

林全新表示，区内企业推进零碳/低碳转型的动力呈现差异化特征：部分产品出口欧盟的企业，受“碳边境调节机制”（CBAM）影响，迫切需要降低产品碳足迹以保障市场准入与价格优势；为国际头部跨国公司配套的供应链企业，需满足核心客户低碳供应链要求；部分跨国公司区域子公司，则需执行总部全球碳中和战略。“零碳园区的创建，为所有企业提供了普惠性平台，即使转型动力不强的企业，也能依托园区低碳能源基础设施，在更低碳的起点上运营，提升未来绿色竞争力。”

继零碳园区政策落地后，不久前，工业和信息化部等部门发布了《关于开展零碳工厂建设工作的指导意见》。21世纪经济报道记者发现，当前，天津经开区园区已有不少绿色工厂。

栾宝林介绍，截至目前，天津经开区累计培育国家级绿色工厂37家、市级绿色工厂97家，占规上企业总数20%以上，其中东区拥有1家近零碳工厂、1家低碳工厂、15家国家级绿色工厂、42家市级绿色工厂，为零碳工厂梯次建设奠定了良好基础。

21世纪经济报道记者实地探访了霍尼韦尔天津工厂，该工厂主要聚焦智慧楼宇、工业自动化领域，从用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化和能源低碳化等多个方面来推进“绿色工厂”的持续建设。

“目前，霍尼韦尔在中国生产制造的产品中，75%来自我们的国家级或省级认定的‘绿色工厂’。”霍尼韦尔大中华区总裁余锋接受21世纪经济报道记者采访时表示，从绿色工厂升级到零碳工厂，是企业、组织乃至国家发展进程中必然的进阶方向。“我们非常期待与天津经开区管委会在零碳园区领域开展深入合作。”

依据《中华人民共和国节约能源法》及《天津市节约能源条例》，园区将年综合能耗5000吨标准煤以上的企业界定为“重点用能单位”，这类企业需依法完成节能目标并配合年度考核，目前园区重点用能单位稳定在75家左右，实行动态调整。

在此基础上，园区建立了“激励与约束并重”的闭环管理机制：对完成或超额完成节能目标的企业，其节能改造项目可获得政府资金与政策支持；对未完成目标的企业完成情况予以公示。

“对区内企业而言，完成政府节能目标是重要任务，其高度重视相关考核结果，有效驱动了企业持续开展节能改造与能效提升。”林全新表示，这一成熟机制为当前零碳园区创建凝聚了坚实的企业合力。

在数据支撑方面，园区通过鼓励政策引导企业自建能源管理中心，对验收合格的项目给予资金补贴。其中，重点用能单位按要求要接入能耗在线监测系统，为区域用能与碳排放监控、精细化管理提供了核心数据支撑。

针对有意愿创建零碳工厂的企业，天津经开区将进一步优化专项支持政策。“我们将结合国家碳达峰试点园区建设要求，对企业零碳改造、绿电交易等项目给予资金支持，引导绿色债券等金融资源倾斜，降低企业转型成本。”栾宝林表示，同时将搭建产学研合作平台，推广先进零碳技术，指导企业优化生产工艺、更新节能设备，破解技术瓶颈。

林全新表示，园区为企业零碳转型提供的核心支撑，在于构建绿色低碳的能源供给系统——从能源输入端降低企业间接排放强度，为企业申报零碳工厂创造有利基础条件，但企业自身的碳管理能力，包括碳足迹核算体系建设、持续节能降耗等内部工作，仍是零碳工厂认证的关键。“零碳园区是公共平台与重要起点，企业的实质性努力与成绩，才是最终获得零碳工厂认证的核心保障。”

作为综合性工业园区，天津经开区的零碳转身，是一场关乎传统发展模式革新的系统实践。其破解工业热力困局、赋能企业转型等每一步，都将在未来数年，为全国同类园区的绿色转型提供重要参考。2030年，答案将逐步揭晓。