在汽水音乐凭借“抖音式”交互与免费模式站稳脚跟后（详见《汽水音乐奇袭》），字节跳动并未停下在音乐赛道的布局。

2025年底，曾经沉寂的“番茄畅听音乐版”正式升级为“番茄音乐”，以更彻底的“免费听歌+看广告赚金币”模式高调亮相。

为何在汽水音乐势头正盛之时，字节还要再推番茄音乐？它又能否撑起这份期待？

01、从“畅听”到“音乐”

番茄音乐的诞生，与汽水音乐既有相似之处，又呈现出截然不同的生态逻辑。

汽水音乐从抖音的“音乐收藏夹”发展而来，核心增长引擎是抖音生态的强力输血——用户从短视频中发现歌曲，一键跳转至汽水音乐完成深度收听，形成闭环。

番茄音乐的起点同样是边缘地带，它的前身是2022年底的“番茄畅听音乐版”，最初仅作为音频平台“番茄畅听”的一个附属功能模块，用于补充音乐内容。与汽水音乐“生于抖音、长于流量”的路径不同，番茄音乐更多依赖红果短剧、番茄小说等“番茄系”产品矩阵的交叉推广和自有用户转化。在过去的几年里，它几乎处于“沉寂”状态，外界普遍认为字节跳动将音乐野心寄托于汽水音乐身上。

转机出现在2025年。

随着“番茄系”的另一款产品——红果短剧在短剧赛道的狂飙突进，其月活跃用户自年中开始呈现爆发式增长，番茄畅听音乐版也借到了这股东风。

点点数据显示，2025年全年，其月度下载量已基本稳定在40万次上下，较2024年的20-30万次实现了显著的跃升。其中，在2025年10月其月度下载量更是突破了60万次。此外，QuestMobile数据也显示，2025年9月，番茄畅听音乐版的月活跃用户同比增长达到了惊人的92.4%，成为当月月活用户TOP10音乐应用中增速最高的一家，到2025年10月，番茄音乐的月活跃用户数已达到3901万。

这一时期也正是汽水音乐“黑马”特质显现的阶段。2025年9月，QuestMobile数据显示，在移动音乐App行业月活跃用户整体下滑的情况下，汽水音乐逆势大幅增长，同比增长90.7%，月活跃用户数达到1.2亿，超过酷我音乐，逼近网易云音乐的1.47亿，闯到了行业月活跃用户TOP4的位置；此后其增长势头持续，2025年11月月活提升至1.3亿，2026年1月更是接近1.4亿。

或许是汽水音乐的成功让字节看到了“免费+广告”模式在音乐赛道的可复制性，2025年11月，字节跳动正式将“番茄畅听音乐版”也升级为独立App“番茄音乐”。

独立后的番茄音乐延续汽水音乐的打法，用户可通过观看15-30秒广告解锁继续播放权限，同时设置“听歌赚金币”激励机制，签到、做任务等行为均可兑换现金或抵扣广告时间。在交互层面，它同样弱化“搜索”功能，采用单列上下滑的“抖音式”推荐流，依托算法实现“刷得越多，推荐越准”的个性化体验。

02、与汽水音乐的定位“分野”

既然模式相似，字节为何在已有汽水音乐的情况下，仍加码番茄音乐？

除了内部赛马机制的驱动之外，或许也源于字节用户分层与市场分割的战略意图——两款产品看似形态相近，实则瞄准截然不同的用户群体。

首先，从开屏首页的slogan就可见差异。汽水音乐以“随时随地、懂你所想”营造年轻化的陪伴感，强调算法推荐的“懂你”；番茄音乐则直接展示“热门短剧、DJ、广场舞、K歌”等标签，强调功能与内容导向，更贴近实用与娱乐需求。

图源：App截图

其次，在内容分发上，二者虽均采用抖音式单列上下滑推荐，但汽水音乐的推荐内容偏向新锐、小众、国际化，还布局AI音乐孵化与原创音乐扶持，贴合年轻用户的探索欲；番茄音乐推荐流则高度本地化、生活化，主打经典老歌、抖音热歌、广场舞等曲目，还会根据地域推送方言歌曲或地方戏曲，此外，番茄音乐上还整合了听书、短剧、广场舞等多元功能，联动红果短剧、番茄听书形成“听看联动”，贴合下沉用户习惯。

在界面设计上，汽水音乐界面极简，弱化评论与分享模块，强调“沉浸式听歌”体验，契合年轻用户对音乐私密性的需求；番茄音乐则强化社区互动，支持语音评论、点赞互动，并深度优化微信分享流程，用户可生成个性化卡片一键转发至家庭群、朋友圈，精准匹配下沉市场依赖熟人社交传播的行为习惯。

图源：App截图

在商业模式方面，汽水音乐虽以免费模式获客，但其长期商业化路径仍指向会员付费，推出了低价会员服务，试图在流量规模与付费转化之间寻找平衡；番茄音乐则更为激进地拥抱“纯免费”逻辑，通过“听歌赚金币”机制将用户行为完全货币化，金币可兑换现金或抵扣广告时间。这种差异本质上是对不同用户支付能力的回应——一二线城市年轻用户具备为内容付费的意愿与能力，而下沉市场用户更适应“时间换免费”的交换模式。

此前数据也显示，番茄畅听音乐版60后与70后用户占比超过40%，这与汽水音乐以90后、00后为主的“泛年轻”结构形成了显著的代际区隔。

如此看来，番茄音乐更像是字节基于不同用户的支付能力、内容偏好、社交习惯来设计的另一块拼图。

03、商业模式的可持续性拷问

就像DoNews此前在《汽水音乐奇袭》一文中提到，虽然免费音乐能打动那些价格敏感型用户，但一个音乐平台留住听歌用户的根本，终究是内容。

面对版权短板，汽水音乐的做法是一边是通过“非独家授权+高权益合作”补全主流曲库，陆续与华纳、环球等国际厂牌达成合作；一边依托抖音生态反向孵化内容，推出“看见音乐计划”，扶持独立音乐人从创作到分发的全链路成长。

尤其通过扶持独立音乐人计划，汽水音乐汇集了大量年轻人偏好的音乐垂类内容，已经初步形成其独特性质。目前，汽水音乐原创歌曲全网累计播放量已经突破6000亿次，入驻音乐人超过22万，覆盖歌曲版权4000余万。

相比之下，番茄音乐在内容层面却面临着明显的挑战。据悉，番茄音乐虽与汽水音乐共享大部分免费曲库资源，但汽水音乐独有的原创内容并不对其开放。也就是说，番茄音乐拥有的内容，汽水音乐全部覆盖；而汽水音乐具备的可持续内容创作与供给能力，番茄音乐却完全缺失。

假如汽水音乐凭借更强的内容供给能力向下渗透——例如通过算法推荐覆盖更多下沉场景的热歌或方言内容——番茄音乐的“功能型”定位可能有被边缘化的风险。

在变现层面，番茄音乐高度依赖广告收入。理论上，只要广告加载率足够高、用户留存足够长，平台便能实现盈亏平衡。

但实际上，一方面，下沉市场用户的ARPU值（每用户平均收入）显著低于一二线城市，这意味着同样的广告展示量，番茄音乐的变现效率低于汽水音乐；另一方面，音乐场景对广告的容忍度极低——与阅读小说时广告可以自然地插入不同，歌曲播放中被广告打断，会直接破坏用户体验。

番茄音乐能否在“广告变现”与“用户体验”之间找到可持续的平衡点，仍是未知数。

当然，字节跳动的战略逻辑可能是“生态协同，整体盈利”。番茄音乐未必需要独立盈利，其价值在于完善字节的内容生态，为番茄小说、红果短剧导流，最终通过广告、电商、游戏等跨业务变现实现整体收益。这种“羊毛出在猪身上”的互联网经典打法，在网文与短视频领域已得到验证。

目前来看，字节有意让番茄音乐避开了与汽水音乐的冲突内耗，然而，音乐的特殊性在于，它既是内容消费，也是情感连接——当用户因为广告而频繁中断听歌体验，当“免费”的标签深入人心，当平台无法通过内容建立情感连接，仅靠任务激励维系活跃，其长期生命力，又是否足以支撑起字节生态的一块拼图呢？