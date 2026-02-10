21世纪经济报道记者 陈思琦 深圳报道

经济总量稳居全国城市第三的深圳，一口气公布了2026年及“十五五”时期的GDP增长目标。

2月9日，深圳市七届人大七次会议开幕。深圳市市长覃伟中作政府工作报告时透露，2026年深圳GDP预期增长目标为5%，在实际工作中争取更好结果；“十五五”时期GDP目标超过5万亿元，全社会研发投入强度超7%。

去年，深圳GDP达3.87万亿元，同比增长5.5%。按5%的增长目标，深圳今年GDP极大可能突破4万亿元。

横向来看，上海、北京分别于2024年、2025年GDP突破5万亿元，深圳“十五五”时期将锁定全国“5万亿元之城”第三席。

这意味着，深圳在未来5年需连跨两个“万亿”台阶。从而，长三角、京津冀、粤港澳大湾区三大经济增长极都将有“5万亿元之城”的扎实支撑，对于提升大湾区在全国经济格局中的支点地位、强化深圳核心城市引擎功能具有关键意义。

被赋予极高期待的深圳，当下也面临切实的挑战。政府工作报告提及，当前外部环境变化影响加深，有效需求仍然不足，经济持续向好基础还需巩固；部分重点领域关键核心技术亟待攻坚突破，引领科技产业变革的现代化产业体系建设还需加力提速。

下一阶段的增长动能何在？从投资、外贸、消费的变化，到产业升级、科技创新、金融赋能，再到超大城市集约高效治理，拉动深圳向前的“马车”正在发生变化。

“都市工业”的中国样本

经济学上常以“配第-克拉克定理”（Petty—Clark Theorem）解释三大产业的变化规律：当人均国民收入水平提高，第二产业相对比重将逐渐上升；随着经济进一步发展，第三产业相对比重则开始上升。

2024年上海GDP率先站上5万亿元时，第二产业增加值占GDP比重为21.5%；2025年北京成为全国第二座“5万亿之城”，其中第二产业占比13.8%，第三产业则高达86%。

土地面积仅为上海1/3、北京1/8的深圳，却保持着三座城市中最高的工业占比。

2025年，深圳市GDP达38731.80亿元，其中第二产业增加值14482.54亿元，占GDP比重37.4%，二三产业形成“四六开”的稳定格局，规上工业总产值、全部工业增加值连续4年保持全国城市“双第一”。

深圳大学粤港澳大湾区新兴产业发展研究院院长龚晓峰谈到，从欧美发达经济体的经验看，“去工业化”往往伴随“产业空心化”的隐忧，制造业不仅是国民经济的主体，更关乎国家安全。

“但我们不应再发展低附加值的制造业。新一轮科技和产业革命的最大特点是先进制造，是将新一代信息技术与各行各业结合起来，走绿色化、数字化、智能化、高端化道路。”龚晓峰表示。

近年来，纽约、伦敦、旧金山、波士顿等国际化大都市着力推动“制造回城”，发展低消耗、低污染、高技术、高效益的都市工业。

某种程度上，深圳正提供一个“都市工业”的中国样本。“十四五”期间，深圳规上工业总产值五年跨过两个万亿元台阶、年均增长6.6%，全部工业增加值年均增长6.0%。

更关键的是“新质生产力”引领下的质量之变：深圳战略性新兴产业增加值从2020年的1.03万亿元提高到2025年的1.67万亿元，占GDP比重达43%，先进制造业增加值占规上工业比重达68.4%。

其中，智能终端集群规模迈上万亿元台阶，网络与通信、软件与信息服务、智能网联汽车3个集群规模均突破8000亿元，数字经济核心产业增加值连续3年破万亿元，集成电路、工业机器人、智能手机等39种工业产品产量占全国比重超10%。

（众擎人形机器人T800）

在大疆、优必选、众擎等明星企业引领下，“无人机之都”“机器人谷”“智造廊道”声名鹊起。企业并非在深布局大规模的传统厂房，而是单位面积附加值更高的企业总部、研发中心及工业母线，承接研发、中试、管理等职能。

“从芯片技术，到电动汽车、无人机等方方面面，深圳形成了新兴产业集群之间相互依托、相互促进、相互成就的局面，有许多创新应用的全球示范。”深圳市人大代表，国民技术股份有限公司董事长、总经理孙迎彤谈到。

孙迎彤举例道，作为世界技术创新应用风向标的2026年CES展，4000家左右的全球参展商中，有近400家来自深圳、约占10%，“这样的新兴产业发展环境，在全球也屈指可数。”

“十五五”开局，深圳明确，今年将制定实施“20+8”战略性新兴产业集群和未来产业政策体系3.0版，战略性新兴产业增加值目标增长7%以上，规上工业增加值力争增长6%以上。

具体来看，深圳将提升新一代电子信息、新能源汽车、半导体与集成电路等优势产业发展能级；抢占低空经济与空天、生物医药、高性能材料等产业发展新赛道；同时积极推动第六代移动通信、量子科技、生物制造、未来能源、脑机接口等未来产业成为新的经济增长点。

深圳的路径很明确：筑牢“工业第一城”根基，加快构建具有深圳特点和深圳优势、具有更强国际竞争力的现代化产业体系，将1997平方公里全域打造为新质生产力和创新的策源地、孵化器。

智造重塑“三驾马车”

1月初，深圳举行2026年项目建设现场推进会。会场选址颇具深意——龙华区全球高端测量装备及传感器智造产业园，由世界500强海克斯康（Hexagon）投资15亿元兴建，计划于2027年封顶。

数据显示，“十四五”期间深圳固定资产投资累计4.5万亿元，是“十三五”期间的1.5倍，并于2024年突破1万亿元，其中工业投资从2020年的1079.24亿元增长至2025年的2032.23亿元、年均增长13.5%，占固定资产投资额比重从13.6%提高至25.5%。

某种程度上，制造业的繁荣与升级，为全国乃至全球资金指明了方向。

例如海克斯康，其将在龙华打造集双智赋能中心、灯塔工厂、能源动力中心于一体的高端智造产业园，投产后预计五年内累计实现产值130亿元；再如西门子医疗，其在南山“加码”超10亿元建设医疗高端设备研发制造基地，将承担血管造影设备和磁共振核心零部件的研发生产。

2026年，还有一批重大项目提上日程。据政府工作报告，今年深圳将建成投用比亚迪全球研发中心、方正微电子集成电路工业园、燕罗新能智造产业园一期等项目，加快推进赛米科技园、惠科新能源、江丰电子深汕尖端聚酰亚胺高分子材料等项目，固定资产投资力争增长5%。

消费则决定了制造业产品的市场实现。反之，制造业也通过提供更优质、更新颖的产品创造新的需求。

“十四五”末年的深圳市社会消费品零售总额达1.03万亿元、增长2.3%，总量连续三年破万亿。

过去一年，全球首家机器人6S店、全球首家3D打印店、荣耀阿尔法全球旗舰店等一批科技类首店先后落地深圳。其中，机器人6S店吸引近70家品牌入驻，市民既能近距离感受人形机器人的关节灵活度，也能与机器狗进行指令互动；而在拓竹科技全球首家直营旗舰店内，超大3D打印沙盘、具备可编程功能CyberBrick的3D打印火车等，令人目不暇接。

（拓竹科技全球首家3D打印店内）

戴德梁行研究院副院长、华南及华中区研究主管张晓端向21世纪经济报道记者分析道，深圳强大的科技产业基础可以“前店后厂”模式与消费市场形成共振，直接转化为独特的消费资源，“通过开设首店、搭建线下体验场景等方式，既促进本地消费，也能吸引全国及跨境游客前来打卡。”

深圳常住人口平均年龄不到33岁，是全国最年轻的超大城市，具有拥抱多元文化、前沿表达的先发优势，消费新业态、新模式、新场景大有可为。“十五五”期间，深圳目标建设具有全球重要影响力的消费中心，首发经济、票根经济、谷子经济、兴趣消费等被重点提及，有望进一步激发消费潜能。

国家“十五五”规划建议明确提出，坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合。深圳扩大内需的独特解法是，发挥先进制造优势，重构投资与消费逻辑。

再看拉动经济的另一驾“马车”——外贸，“十四五”期间，深圳外贸进出口五年增量1.5万亿元、占全国比重11.3%。其中，去年全市外贸进出口总额达4.55万亿元、增长1.4%，规模连续两年保持全国城市首位，出口实现“33连冠”。

“智造”依旧是核心增长动力。2025年，深圳高技术产品进出口规模达1.4万亿元，居全国第一，占全市进出口总值的30.7%。一面是锂离子蓄电池、电动汽车等“新三样”产品势头强劲，合计出口1201.3亿元；另一面，数字照相机、3D打印机、计量检测仪器、医疗器械等出口均居全国首位，科技与产业创新优势持续转化为外贸动能。

（妈湾港）

今年11月，深圳将举办APEC第三十三次领导人非正式会议，跻身国际顶级主场外交的舞台中心。抢抓“东道主”机遇，政府工作报告明确，深圳将扩大高水平国际经贸合作，推动外贸创新发展，优化“买全球、卖全球”服务体系。

“深圳可探索在APEC合作框架下常态化设立‘电子供应链合作专场’，推动与亚太地区的政策对话、标准互认与产业合作。”深圳市人大代表、深圳市信利康供应链管理有限公司执行总裁钟观宜接受记者采访时表示，APEC会议的举办，有望进一步降低企业出海的制度性成本，助推深圳优质产品走向全球。

新“三驾马车”浮现

去年，“深圳－香港－广州”创新集群跃居GII全球创新集群首位。

“方法的改变使2025年出现了一个新的排名第一的集群。”世界知识产权组织（WIPO）方面表示，除了往年的科学论文发表量、PCT专利申请量两大指标，本次新增一项重要评估维度：风险资本（VC）交易量，重塑了排名格局。

香港中文大学（深圳）公共政策学院院长、前海国际事务研究院院长郑永年提出，新质生产力的核心在于技术进步所驱动的产业升级，需依靠“新三驾马车”相互配合——基础科研、应用技术转化和金融系统支持，这与WIPO采用的三大指标一一对应。

两套叙事框架的“重合”，折射出全球对创新要素的认知深化，也为城市未来的创新发展指明了方向。

孙迎彤观察到，深圳对应用技术转化极其敏感，但在基础研究上，相较北京、上海等一些积淀深厚的城市仍显不足。“近年来，深圳高度重视大科学装置落地，相信这块短板很快会补上。”

R&D数据验证了深圳补短板的决心和超常规力度。“十四五”期间，深圳全社会研发入从2020年的1510.8亿元增至2024年的2453.1亿元、年均增长12.9%，研发投入强度达6.67%、跃居全国城市第一，总量居全国城市第二。

平台载体方面，鹏城实验室等在深国家战略科技力量、西丽湖国际科教城、光明科学城，大运深港国际科教城加快建设发展，建成运营合成生物研究、脑解析与脑模拟、材料基因组等重大科技基础设施，全面点亮国家超算深圳中心二期、计算性能登顶全球第一。

（西丽湖国际科教城）

栽下梧桐树，引得凤凰来。当前，深圳人才总量超719万、高技能人才达166.5万、高层次人才超2.8万，新当选两院院士15人，1050名学者入选“全球前2%顶尖科学家”榜单，研究与试验发展人员全时当量47.4万人年、居全国城市首位。

“十五五”时期，深圳目标全社会研发投入强度超7%——这一比重将远超一众发达国家与国际大都市水平。今年，深圳提出全社会研发投入增长10%以上，并提高基础研究投入比重，实施基础研究项目180个以上。

近日，国家创业投资引导基金超500亿元规模的区域基金落地深圳，主要投向战略性新兴产业和未来产业领域的种子期、初创期科技企业。

这一布局的内在逻辑是，当基础科研与应用转化在一地汇聚，资本也将循声而至，因这里有大量优质标的可供选择。

去年，深圳引进桑坦德银行、招银金投等15家持牌金融机构，金融业增加值增长12.1%。今年的政府工作报告首提“双万基金”目标：各类创新创业和产业投资基金数量超万家、总规模超万亿元。

“该目标与深圳‘20+8’产业集群规划深度绑定，通过万亿级基金群精准匹配相关产业的资金需求，避免资本与产业脱节，也将解决硬科技领域企业在种子、天使、中试等环节面临的融资难题。”中国（深圳）综合开发研究院金融发展与国资国企研究所执行所长余凌曲向21世纪经济报道记者表示。

“十五五”时期，深圳提出，加快建设具有全球重要影响力的产业金融中心，打造全球资本市场重要一极。余凌曲谈到，通过“双万”指标明确市场预期，有望推动政府引导基金、国资、保险资金、产业资本、国际资本等多元资金集聚，巩固深圳产业金融中心的实力和地位。

由此，一个锚定“5万亿”的新动力循环在深圳成型：基础科研-应用转化-金融支持。研发投入持续加码、新兴产业集聚成势、“双万”基金精准赋能，将为这座创新之城开拓出更广阔的想象空间。

（21世纪经济报道记者曹媛、李金萍对本文亦有贡献）