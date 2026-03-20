21世纪经济报道 记者 孙永乐

上市券商马年首份年报，“券茅”2025年度业绩出炉！

3月19日晚，东方财富（300059.SZ）公告，2025年实现营业总收入160.68亿元，同比增长38.46%；归母净利润120.85亿元，同比增长25.75%；基本每股收益0.77元，加权平均净资产收益率14.03%；经营活动产生的现金流量净额为-102.22亿元。

对于上述成绩，东方财富表示，在一系列深化投融资综合改革政策的引领下，市场信心显著提振，公司坚定聚焦主业，始终坚持以用户需求为中心，保持战略定力，充分把握资本市场高质量发展及新一轮科技革命的双重机遇，着力提升研发动力、产品实力、服务能力，迈入高质量发展新阶段。

业内人士认为，东方财富这份年报，既展现了互联网券商在市场牛市红利下的业绩弹性，也折射出其各项业务在多重行业变革中的分化布局。

2025年，A股牛市带动市场交投活跃度提升，东方财富证券业务显著受益，业绩迎来大爆发；随着公募基金费率改革深化，财富管理行业格局生变，公司基金代销业务增速放缓；在“AI+金融”数字化转型浪潮下，公司研发投入保持十亿元量级，持续推进AI能力融入赋能公司各产品各业务条线。

不过，在二级市场上，这份业绩高增的年报并未有效点燃投资者的热情。截至3月20日收盘，券商板块大面积飘绿，东方财富下跌5.25%，收报20.21元/股，主力净流出近19.67亿元，位列A股第一。

净利刷新历史新高

东方财富是互联网券商龙头，主要业务有证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等，涵盖互联网证券和互联网基金销售等多个细分领域。

值得关注的是，东方财富是新年以来首家披露年报的上市券商，2025年度超120亿元的归母净利润，已刷新公司2010年上市以来历史新高。

据21世纪经济报道记者统计，目前，中信证券、国泰海通、招商证券、中金公司、申万宏源5家头部券商已率先披露业绩预告，归母净利润均突破百亿元，头部券商盈利韧性凸显。东方财富120亿元的净利润，要高于中金公司（105.35亿元）和申万宏源（101.00亿元）。

分子公司来看，受益于A股牛市行情，证券业务是东方财富营业总收入的“大头”，旗下券商子公司东方财富证券2025年的营业收入为136.72亿元，营收占比近九成；

同时，旗下基金子公司天天基金2025年实现营业总收入32.03亿元，基金销售额达2.61万亿元，超越2021年的2.24万亿元，再创历史新高。

图片来源：同花顺iFinD

不过，分季度来看，对比2025年前三季度表现，东方财富第四季度业绩有所走弱。数据显示，第四季度公司实现归母净利润29.87亿元，同比下滑16.28%，环比下滑15.38%。

其中，东方财富2025年一季度营业收入34.86亿元，净利润27.15亿元；二季度营业收入33.71亿元，净利润28.52亿元；三季度营业收入47.33亿元，净利润35.30亿元；四季度营业收入44.79亿元，净利润29.87亿元。

多项经营指标大幅增长背后，东方财富的现金流出现显著波动。2025年，公司经营活动产生的现金流量净额为-102.22亿元。

对此，东方财富解释称，公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在较大差异，主要与公司所处行业的现金流特点相关。公司的客户交易结算资金、融出资金、购买和处置金融资产等业务涉及较大现金流量，但与净利润关联度不高。

此外，东方财富分红金额也创历史新高。公司拟以总股本158.04亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计分派现金15.80亿元。“2025年，公司持续加大投资者回报力度，坚持每年实施现金分红，分红水平较往年进一步提升。”公司称。

当晚，公司发布《未来三年股东分红回报规划(2026-2028年)》，明确在满足年度盈利、现金流充裕、无重大投资或现金支出等条件下，每年现金分红不低于当年可供分配利润的10%。公司以现金分红为主，在确保足额现金分红前提下，可视情况发放股票股利。根据发展阶段及资金安排，现金分红比例最低分别达20%至80%。

证券业务营收占比超85%

东方财富旗下主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司，共有两家，为东方财富证券和天天基金，前者从事证券经纪、融资融券业务，后者主要业务为基金销售。

2025年以来，A股市场行情回暖，交投活跃度显著提升，牛市背景下，经纪、自营两大核心业务成为驱动券商业绩向好的重要引擎。

在披露2025年报的同时，东方财富也披露了东方财富证券的非合并财务报表。从营收规模来看，东方财富证券仍然是东方财富最核心的板块，贡献了超85%的营收、超70%的净利润。

财报显示，东方财富证券2025年度实现营收136.72亿元，同比增长26.29%，营收占比达85.09%；净利润88.78亿元，同比增长24.57%，净利润占比达73.46%。截至去年12月末，公司总资产达3320.82亿元，突破3000亿元门槛。

和大部分券商类似，东方财富证券信用及经纪等业务业绩高增。公司2025年营收中，手续费及佣金净收入达到79.80亿元，同比大幅增长55.54%，利息净收入为30.33亿元，同比增长52.34%。

东方财富也在财报中指出，2025年，东方财富证券积极把握市场机遇，坚持以用户为中心，夯实零售经纪业务基础，经纪业务股基交易额38.46万亿元。这成为其业绩增长的主要驱动力。

与之对比，东方财富自营业务布局激进，却拖了整体业绩的后腿。东吴证券分析师孙婷研报指出，2025年债券市场波动，或是导致公司自营业务收益阶段性承压的主要原因。

财报显示，公司交易性金融资产从2025年初的735.49亿元大幅增至年末的1095.05亿元，占总资产比重由3.86%提升至27.87%。不过，其自营收益（投资收益+公允价值变动净收益-对联营合营企业的投资收益）并未同步走高，同比下滑30%至24亿元。

另需注意的是，尽管经纪业务发展势头正盛，东方财富证券仍在努力从传统经纪商转型为综合服务商，积极发展做市业务和财富管理业务。

据财报披露，2025年，东方财富证券获批上市证券做市业务资质，着力推进上市基金做市业务，积极布局北交所、科创板股票做市业务，稳定发展银行间和交易所债券做市业务。同时，东方财富证券加强机构客群、企业客群的服务，稳步推进财富管理和资产管理业务，积极构建上市公司服务新生态。

基金代销业务表现平淡

除东方财富证券外，东方财富旗下另一子公司天天基金同样备受关注。

2025年以来，公募基金费率改革持续深化，行业费率下行叠加市场竞争加剧，第三方基金销售机构盈利空间受到明显挤压。

作为国内头部第三方独立基金销售机构，天天基金2025年末非货币基金保有规模达7242亿元，仅次于蚂蚁基金、招商银行。其去年的基金代销业务表现平淡，权益保有量市占率有所下滑，但受益于市场活跃度提升，业务收入仍实现同比增长。

2025年，天天基金实现净利润1.80亿元、营业总收入32.03亿元，同比分别增长19.21%、12.27%；基金销售额达2.61万亿元，同比增长38.51%，创历史新高。截至去年12月末，公司总资产达296.44亿元，距离300亿元一步之遥。

同时，截至2025年末，天天基金共上线164家公募基金管理人21930只基金产品，非货币市场公募基金保有规模7701.33亿元，权益类基金保有规模4456.17亿元。

但从东方财富的营收结构来看，2025年以天天基金为主的金融电子商务服务业务实现收入31.82亿元，同比增长11.99%，收入和增速均远低于证券服务业务。后者营业总收入为125.35亿元，同比增长47.59%。

东方财富表示，2025年，天天基金持续深化科技驱动服务革新理念，着力构建覆盖用户全生命周期的数智化服务体系。通过AI应用深度拓展与平台功能交互逻辑持续优化，打造全链路服务矩阵，为用户构建智能对话、智能选基、智能投资三位一体的价值共生体系，推动财富管理服务向更智能、更贴心、更有温度持续迭代升级。

研发投入保持十亿元量级

对于金融业而言，“AI+金融”是“数字金融”的重要组成部分，也是数字化转型下半场的重点方向。

在此背景下，金融机构更加积极拥抱AI变革，普遍将人工智能提升至公司战略高度。东方财富也不例外，正系统谋划并推进AI相关布局，欲以此打造公司未来发展的第二增长曲线。

从研发投入来看，东方财富2025年研发投入为10.67亿元，同比小幅下降6.66%，已连续三年保持在10亿元以上；2016至2025年十年间，公司累计研发投入达62.45亿元。

研发人才储备方面，截至2025年末，东方财富研发人员数量为1973人，较上年同期增加105人，同比增长5.62%，长期技术投入底色清晰。

从产品端来看，东方财富自主研发的“妙想”大模型已全面落地各产品端，深度应用于投研助理、智能客服、财富管理等场景，透露出公司意图从流量平台向智能金融服务平台转型的雄心。

东方财富表示，2025年，妙想大模型技术能力进一步提升。妙想AI能力全面融入赋能公司各产品各业务条线，以AI+功能重塑用户一站式财富管理体验，进一步巩固和提升公司市场地位。妙想大模型上线东方财富旗下各产品端，将专业普惠的AI服务触达惠及广大用户。

2025年报中，在核心竞争力与主营业务部分，东方财富将研发技术优势、“AI+金融”应用等科技布局放于靠前位置重点阐述。而在2026年度经营计划中，这一思路得到进一步明确。

对于2026年度经营计划，东方财富新一届董事会表示，今年公司将持续保持战略定力，秉持长期主义理念，把握资本市场发展机遇，以用户需求为中心，依托科技赋能财富管理业务，推动财富管理服务向智能化转型。

“公司将持续探索大数据、人工智能等新技术在产品与服务中的落地应用，不断拓展科技渗透的深度与广度，优化产品及服务体验，进一步巩固核心竞争优势，全方位推进公司高质量发展。”公司董事会称。

具体来看，今年东方财富将从六大方向重点发力：拥抱人工智能时代，巩固核心竞争优势；深耕数字金融领域，优化综合服务生态；深化智慧服务能力，推动基金销售发展；聚焦主业练好内功，完善财富管理生态圈；持续完善公司治理，夯实长期投资价值；积极开展投资者沟通，践行投资者为本理念。

华泰证券最新研报观点认为，短期看，东方财富经纪业务市占率面临竞争、基金销售收入在改革落地后有所承压。但公司以流量为核心，已构建经纪、两融、基金销售、投资协同发展的综合平台，AI加速从信息服务向智能投研升级，受益于资本市场与财富管理扩容，长期看具备增长稳定性。