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主持人：解读金融政策、普及金融知识、防范金融风险。大家好，欢迎来到由中共广东省委金融委员会办公室、中共广州市委金融委员会办公室主办的《广东金融大讲堂》。我是主持人梁欣。本期我们将继续聚焦金融“五篇大文章”在金融机构当中的鲜活实践，首先有请今天的嘉宾，他是来自平安融易广东分公司党委委员、副总经理云雷。欢迎云总！

云雷：主持人，你好。各位观众朋友大家好！我是云雷。非常荣幸能参与本期节目，与大家分享平安融易广东分公司在普惠金融和数字金融方面的探索。

话题1：普惠金融&数字金融

主持人：2026年是国家“十五五”规划的开局之年，回顾过去，做好金融“五篇大文章”已成为金融服务实体经济的核心指引。普惠金融是连接金融“活水”与实体经济“毛细血管”的关键纽带，作为面向广大小微企业主、个体经营者及个人提供融资担保、融资咨询等的融资服务品牌，平安融易在普惠金融方面有哪些实践路径？

云雷：普惠金融，作为连接金融“活水”与实体经济的关键纽带，对于稳就业、促民生具有不可替代的作用。作为金融服务实体经济的践行者，平安融易锚定国家战略方向，以金融筑基、责任担当为理念，在普惠金融沃土上深耕细作。

平安融易以普惠为初心、以数字为引擎，以融资担保赋能小微经营。我们深刻理解“小微活则经济活”的要义，打破传统金融服务壁垒，致力于将平安集团持续倡导的“省心、省时、又省钱”的服务理念，转化为看得见、摸得着的实际成效，始终努力实现让金融“活水”精准滴灌经济社会的下沉领域与关键环节。

主持人：数字金融是提升金融服务可得性与便利性的重要抓手，平安融易是如何将数字金融与服务民生经济进行融合的？

云雷：平安融易以数字化转型为突破口，构建起“线上+线下”深度融合的智慧金融生态，将融资服务送到千家万户。

平安融易打造的全流程O2O运营模式，在业内首次实现端到端全线上申请。我们以AI技术赋能业务全流程，实现对内经营提效、对外服务提质，上线AI智能质检，实现业务场景100%覆盖，大幅度缩短业务处理时间，为精准决策提供科学依据，显著提升审批效率和客户体验。

具体来说，可以总结为以下三个方面：

第一，我们自主研发的“行云2.0”AI智能借款系统，以“零文字输入、AI面对面服务”为特色，让小微企业主足不出户即可完成贷款申请；

第二，“云帆 AI”作为平安集团首个面向C端的全流程AI销售解决方案，实现成本压降、人均产能提升；

第三，“智能客服3.0”则通过“高效响应+情感共鸣”双轮驱动，促进解决率及客户满意度的双提升。

从城市商圈的连锁门店，到偏远乡村的种植基地，从线上App的“一键申请”，到线下顾问的专业服务，我们让科技与温度有机结合，让金融服务更智能、更便捷、更有温度。

话题2：平安融易如何助力激活大湾区经济

主持人：粤港澳大湾区拥有全国最活跃的小微企业集群，数以百万计的小微企业构成了湾区经济的坚实底座。然而，融资难、融资贵、融资慢依然是制约这些“微细胞”成长的痛点。在金融“五篇大文章”的国家战略框架下，平安融易广东分公司如何定义自身在粤港澳大湾区经济发展中的角色定位？

云雷：2005年起，平安集团在深圳开始小额贷款业务，我们二十余年持续深耕“普惠金融”这篇大文章，做助力大湾区经济的“长期主义者”。从佛山的智能制造车间，到深圳的科创孵化器，我们已经为数以万计的湾区小微企业提供融资服务。

不同于传统金融机构的“掐尖”模式，平安融易依托陆金所控股强大的数字化风控能力，致力于服务传统金融覆盖不到的“长尾”客群。通过将“普惠金融”与“数字金融”深度融合，打破信息不对称的壁垒，让金融服务不再是锦上添花，而是雪中送炭，以创新突破回应时代需求，助力众多地方特色产业。

主持人：大湾区不仅是经济的高地，也是创新的热土。这里的企业特点鲜明：周转快、灵活性强、对资金时效性要求极高。面对湾区小微企业独特的生存生态，在前面提到的“长期主义者”这一定位的驱动下，平安融易是如何在服务中体现“金融为民”的初心使命？

云雷：平安融易始终秉承“金融为民”的初心，紧紧围绕国家政策精神，探索出了一套具有“湾区特色”的服务模式。

一方面，我们创新研发面向小微企业和个体工商户的金融产品，简化流程、降低门槛，积极缓解融资难、融资贵的问题，激发市场主体活力。

另一方面，我们持续用“金融+科技”破解小微融资难题。

首先是“快”。针对湾区制造业及商贸业“短、小、频、急”的资金需求，我们全面升级了数字化服务流程，借助AI智能审批与远程视频面签技术，大幅缩短了从申请到放款的时效。

其次是“准”。依托超20年服务小微企业的经验，以及海量数据，平安融易构建了多维度的风控模型。这使得我们敢于、能于向缺乏抵押物但经营状况良好的小微企业提供信用借款服务。

再者是我们服务的“温度”。尽管数字金融大行其道，但我们仍然坚持“AI+O2O”的服务模式。在线上高效便捷的同时，我们在大湾区密布的线下咨询团队，深入专业市场、工业园区，为小微企业主提供面对面的融资咨询与财务规划服务。这种“有温度”的陪伴，让金融服务不再冰冷，也让我们成为小微企业主信赖的合作伙伴。

主持人：展望未来，平安融易广东分公司是计划如何扎根大湾区、助力地方民营经济高质量发展的？

云雷：未来我们将继续紧跟国家战略导向，将服务进一步下沉。

一方面，我们将持续深化数字金融应用，利用AI大模型等前沿技术，进一步降低小微融资成本，提升服务覆盖面。

另一方面，我们也将通过平安融易产业“棱镜”项目，深入做好针对大湾区的普惠金融服务。这个项目并非单一的标准化产品，而是一套融合深度调研与定制服务的金融方法论。

针对大湾区不同的产业特色，我们给予特定的融资优惠政策，精准赋能湾区小微企业高质量发展。如中山地区的家电产业、灯饰产业、东莞地区的专业设备产业、金属制品产业、广州地区的汽车零部件产业等，覆盖深圳、珠海等大湾区重点城市多个行业。

我们计划通过“棱镜”项目实现三个目标：

一是服务直达基层小微企业。“棱镜”项目，是基于线下咨询服务团队深入商圈、工业园区等地，走到小微企业主身边实地调研，提供个性化、顾问式的“身边服务”，打通普惠金融的“最后一公里”。

二是快速便捷。平安融易以人工智能为核心，对小微融资业务流程进行改造，对于符合“棱镜”项目的企业，我们特意开辟绿色通道，优化流程，加快办理速度。

三是定制化融资产品，给予优惠政策支持。我们基于调研数据，进行定制化产品开发，成为“棱镜”系列的服务器，以期高度契合产业小微融资需求，并匹配专属优惠政策，降低小微综合融资成本。

不久前，我们刚成功落地助力中山一家小微企业。中山黄圃一家小家电制造企业负责人谢女士，因年底备货与生产线升级急需资金，却多次融资未果。我们中山分公司的员工在走访中了解到企业情况，主动介绍“棱镜”项目中对中山家电产业的扶持政策。深入企业调研评估后，该企业虽规模不大，但发展潜力与信用状况良好，我们迅速为其定制融资方案，并通过绿色通道加快审批，很快就发放了50万元无抵押融资，及时缓解了企业资金压力。

我们通过深入产业一线、精准识别需求，致力于为小微企业提供高效、便捷的金融服务。

话题3：平安融易如何落实消费者权益保护工作

主持人：金融工作的政治性与人民性，决定了金融消费者合法权益保障成为行业发展的核心命题。平安融易在落实消费者权益保护主体责任方面，如何理解金融行业的消保工作？

云雷：我们创新构建了以“科技+制度+服务”为一体的全流程消保实践范本。凭借在消费者权益保护、隐私与数据安全等领域的卓越实践，国际权威指数机构MSCI将陆金所控股的ESG评级从“A”提升至“AA”，这也彰显了我们在消费者权益保护领域的决心与成效。

多年来，陆金所控股将消费者权益保护全面纳入公司治理，以科技赋能消保。在消保教育方面，持续以“线上+线下”立体化方式开展，2025年线下开展近1200场，为超4,000万人次送上金融知识。

作为陆金所控股旗下的融资服务品牌，平安融易以客户为中心，持续优化业务流程、创新服务模式，推进消费者权益保护工作走深向实。

主持人：平安融易是如何运用数字科技手段保护消费者权益的呢？

云雷：我们持续推进“AI in ALL”战略，围绕人工智能应用核心要素，重塑客户体验，以科技赋能消保，实现贷前、贷中、贷后业务全流程实现透明公开，全流程筑牢消保防线。

数字金融方面，陆控将人工智能与大数据技术广泛应用于客服与风控环节，持续推动消费者权益保护工作效能提升。2025年公司完成各类条款与流程审查2,976件，实现100%覆盖率，并通过下发督导函、跟踪整改等方式，实现审查流程全闭环。

科技金融方面，陆控2月推出智能客户尽调解决方案“智盾”，通过重塑业务流程，智能化升级信贷尽调全流程；通过大模型技术，实现秒级精准识别；通过可视化输出，让尽调过程更透明，在提升客户体验的同时，提升消费者权益保护工作的水平。

主持人：当前，金融领域黑灰产已呈现产业化、职业化特征，不法分子通过非法贷款中介、伪造资料骗贷、恶意反催收、倒卖个人信息等手段，严重扰乱融资担保市场秩序，侵害金融消费者权益，危害金融安全。国家金融监管总局、公安部已联合开展金融领域黑灰产违法犯罪集群打击行动，将打击非法中介、恶意逃废债、虚假担保、代理维权等作为重点。平安融易是如何搭建打击黑灰产体系，维护金融消费者权益的呢？

云雷：一方面，我们始终积极配合警方、工商部门有效处置涉黑案件，推动立案、工商行政打击等工作，积极配合抓捕相关黑产责任方。我们留意到，金融黑灰产跨区域作案特征明显，单点打击难以根除，我们构建“1+N”总分联动体系，在全国20余个地区联合地方同业成立专项消保小组，形成跨区域作战能力。

此前，在深圳，一个通过短视频平台以“代理延期还款”为诱饵实施诈骗的黑产组织被平安融易深圳分公司锁定。消保客服迅速梳理线索，陪同客户第一时间报警，最终配合公安机关打掉该犯罪团伙。

面对黑产技术手段不断升级，公司也将人工智能技术深度植入风险预警全链条，打造智能化黑产识别预警平台，通过进线自动预警、自动人脸识别、数据库撞库等三种方式，实现对黑灰产的自动拦截和风险预警。我们将 “联防联控、智能预警” 充分结合，努力构筑，坚不可摧的金融安全防线，守护千家万户的幸福安宁。

主持人：2025年，平安融易在广东地区的消保工作取得了哪些方面的成效？

云雷：2025年，我们以科技赋能消保，落实深化消费者八大权益；我们一共在广州、深圳、东莞、佛山等地开展138场消保宣教活动；在消保关键人群方面，平安融易在广东地区创新打造“枫桥经验”融资担保样板，就地化解矛盾、基层治理共治，夯实金融“最后一公里”的服务根基，获评“消费者权益保护领航企业”等多项荣誉。

主持人：国家金融监督管理总局确定本年度3·15金融消费者权益保护教育宣传主题为“清朗金融网络 守护安心消费”，同时，前不久召开的广东省高质量发展大会强调以金融赋能实体经济、筑牢金融安全底线、守护群众财产安全，那么今年平安融易广东分公司计划如何结合315的宣传主题、与广东高质量发展大会精神开展整体规划呢？

云雷：今年平安融易广东分公司将以“金融为民、守正创新、服务湾区、护航高质量”为总思路，将消保宣传与服务实体经济、防范金融风险、提升群众金融素养，深度融合。

我们将紧扣网络清朗行动，聚焦反诈、个人信息保护、正规金融服务引导，积极开展内部教育，引导合规展业，对业务人员及合作机构，开展政策宣导和合规教育培训，严格落实充分披露产品信息与风险、注重个人信息保护等。

同时紧跟广东高质量发展大会，“制造业与服务业协同、科技金融赋能、“百千万工程”的部署，把消保宣传下沉到社区、园区、县域与新市民群体，用安全、透明、便捷的金融服务，发挥金融企业力量，为广东高质量发展，筑牢民生安全底线。