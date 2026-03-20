美国国会下属的美中经济与安全审查委员会(USCC)星期四(3月19日)就中国在拉丁美洲不断扩大的利益举行听证。此次听证是在美国对其在拉丁美洲的战略重新进行评估之际进行的。参加听证会的专家指出，美国的战略重点转向拉美后，中国不会撤出该地区，但其扩张会受到限制。

USCC星期四举行了题为“中国在拉丁美洲不断扩大的利益：发展、影响力、胁迫与犯罪”，对中国在拉丁美洲不断演变的投资模式、影响力策略、经济胁迫以及与犯罪活动的关联进行听证。此次听证会是该委员会就美中经济关系对国家安全的影响向国会提交年度报告的一部分。

在听证会上，专家们认为，美国将战略重点从印太转向拉美后，中国虽然不会撤离该地区，但美国的政策无疑会给中国与拉美国家的关系带来压力，并让中国在该地区的扩张受限。

特朗普政府去年12月公布了新《国家安全战略》，重申了“门罗宣言”的承诺，把西半球提升为最重要的地理优先区域，并明确提出美国将动用一切手段确保其在西半球的主导地位。这些手段包括遏制移民、打击“毒品恐怖分子”以及阻止“非半球竞争对手在西半球部署军事力量或其他威胁性能力，或拥有及控制具有战略意义的关键资产。”

今年1月3日，美国军方对委内瑞拉及其领导人发动袭击，抓获了委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗(Nicolas Maduro)及其妻子，并将他们带至美国，以追究他们针对美国实施毒品恐怖主义活动的责任。

哥伦比亚波哥大安德烈斯·贝洛基金会(Andrés Bello Foundation)中国拉美研究中心(China Latin America Research Center)创始人兼首席执行官帕西法尔·德索拉(Parsifal D'Sola)在听证会上表示，美国抓捕马杜罗不仅对中国与委内瑞拉的关系产生影响，更是对拉丁美洲地区与中国的关系产生影响。

他解释说，在2000年代和2010年代的大部分时间里，中国和拉美国家一直在一个“廉价的模糊”框架下进行合作--各国通过贸易、投资和融资等方式深化与中国的经济联系，同时维持与美国正式或非正式的安全关系。美国抓捕马杜罗虽然并不意味着美国已经在该地区确立了无可争议的主导地位，但它所表明的是，当经济合作与安全动态发生冲突时，中国的模式就会暴露出其局限性。中国在拉美会面临一个更为受限的环境。

“中国在该地区的存在将持续存在，但其扩张将在更严格的审查、更高的风险认知和更明确的地缘政治权衡的背景下进行。廉价的模糊时代--即在不充分应对其后果的情况下扩大参与--并未结束，但正面临越来越大的压力。”德索拉说。

玛格丽特·迈尔斯(Margaret Myers)是美洲对话(Inter-American Dialogue)亚洲和拉美项目主任及高级顾问。她在听证会上说，虽然中国仍然是拉美地区根深蒂固的合作伙伴，但来自华盛顿的压力会促使中国和拉美国家对彼此的关系作出调整。

她说：“美国在该地区的行动，尤其是在委内瑞拉的行动，可能会对中国在某些领域的参与施加下行压力，尤其是在拉美各国政府认为触及美国决策者红线的领域，例如关键基础设施、监控技术、情报相关合作以及可能在未来冲突中造成脆弱性的项目。”

她提到，在中国，关于在拉美地区参与的适当范围和步伐的讨论，其程度是自胡锦涛和温家宝时代以来最激烈的。

过去20年来，中国日益扩大了在拉丁美洲和加勒比地区的影响力，深度参与到该地区的经济、军事和关键设施体系中。

根据USCC共同主席雷瓦·普赖斯(Reva Price)在开场白中的讲话，中国企业目前控制着智利57%的电网、巴西12%的电网以及秘鲁首都及其周边地区100%的电网。中国该地区的港口网络中更是积累重大的影响力。美国智库战略与国际研究中心(CSIS)6月发布的一份报告显示，中国目前在拉丁美洲和加勒比地区建设并运营着37个港口，大约是该地区三分之一深水港的数量。

USCC共同主席约书亚·霍奇斯(Joshua Hodges)表示，中国在拉丁美洲的扩张“并非巧合”而是“中国共产党精心策划” “这一行动耐心而有策略，而且很大程度上是在华盛顿视而不见的情况下进行的。”

亨利·齐默(Henry Ziemer)是位于华盛顿战略与国际研究中心(CSIS)美洲项目的副研究员，他的研究重点是西半球的地缘政治竞争、有组织犯罪和国防优先事项。他说，在美国战略重点转移到拉美后，“北京看似不可阻挡的实力和影响力扩张可能面临风险”。

他举了最近发生的有关中国在拉美投资受到重创的例子。

“巴拿马最高法院今年裁定，总部位于香港的长江和记实业有限公司持有的两项港口特许经营权违反了该国宪法。墨西哥也提高了对中国进口商品的关税，而中国在委内瑞拉支持尼古拉斯·马杜罗独裁政权的200亿美元投资已被证明是一笔浪费的钱。”他说。

他说，美国现在拥有前所未有的机会，可以应对中国在我们共同周边地区的影响力，并建设一个更加稳定、安全和繁荣的西半球。

拉蒙·埃斯科巴(Ramon Escobar)是全球咨询公司Actum的总经理。他在听证会上说，尽管中国在拉丁美洲的影响力日益增强，但该地区的整体地缘政治环境仍然对美国有利。

“该地区与美国的经济和文化融合依然十分紧密。拉丁美洲的企业家、投资者和科技公司深深扎根于美国的金融市场、大学和创新生态系统中。英语商业惯例、法律框架和公司治理标准与美国高度一致。许多拉丁美洲政策制定者也越来越关注中国融资和基础设施项目的结构条款。对债务可持续性、透明度和当地经济效益的担忧，导致他们对某些中国投资持怀疑态度。”埃斯科巴说。

美国目前正积极与拉丁美洲和加勒比海国家开展合作。3月7日，唐纳德·特朗普(Donald Trump)总统佛罗里达州迈阿密主持了“美洲之盾”峰会。在峰会上，总统宣布成立针对美洲地区犯罪卡特尔的联合体“美洲卡特尔应对联盟”(Americas Counter Cartel Coalition)，动员军事力量应对美洲地区的犯罪卡特尔。