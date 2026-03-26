21世纪经济报道记者 凌晨

3月25日，易点天下（301171.SZ）举行2025年度业绩说明会。据悉，该公司2025年实现营收38.30亿元，扣非净利7817.23万元。

值得一提的是，易点天下主营业务围绕司整合营销服务、广告平台业务等进行。而在2025年财报中，该公司首次将两大板块进行独立拆分披露。

同时，该公司在2025年底披露，公司董事会授权管理层启动H股上市的前期筹备工作，旨在推进国际化战略、增强境外融资能力、提升公司治理水平和核心竞争力。

易点天下公司人士在业绩说明会现场表示，H股上市筹备系公司全球化战略的自然延伸，并非孤立的资本运作安排。推进H股上市筹备，有助于公司进一步匹配全球化经营与国际化资本平台需求，拓宽境外融资渠道，增强资源整合与资本运作能力。

规模扩张与技术转型的双重博弈

2025年，易点天下在财务表现上呈现出鲜明的“规模先导”特征，全年营收同比增长50.39%。

在出海营销竞争白热化的背景下，这一增幅不仅是业务量的叠加，更反映出公司在存量博弈中对市场话语权的争夺。

从业务底层架构看，易点天下依托Cyberklick、Yeahmobi及zMaticoo三大核心系统，构建了覆盖整合营销与广告平台的数字营销全链路。

该公司人士在业绩说明会现场表示，现阶段程序化业务的竞争重心已从单一的流量规模扩张，转向数据治理、AI底层建设及对媒体形态演进的前瞻性把握。程序化广告本质上是算法、数据与商业场景的综合协同，需在匹配精度、变现效率与合规体验之间达成动态平衡。

体现在数据层面，2025年，公司研发支出达1.59亿元，同比增长74.28%。在利润空间仍待释放的背景下，易点天下将高比例资金投向技术攻关。此举意在通过提升算法精准度对冲全球流量成本的普涨，试图以技术附加值驱动未来毛利率的回升。

独立披露下的结构性挑战

在2025年财报中，易点天下首次将主营业务独立拆分为“整合营销服务”与“广告平台业务”，这一披露口径的调整深刻揭示了公司在产业链定位上的战略重心转移。

具体来看，整合营销服务实现营收19.54亿元，同比增长49.35%；广告平台业务营收达18.38亿元，同比增长48.92%，其中广告平台业务的毛利率录得20.31%。

两大业务板块在营收占比上趋于平衡，显示出公司正在构建抵御单一市场波动的防御体系。但在这种平衡背后，业务结构的深层演变更具讨论价值。

该公司人士在3月25日下午的业绩说明会上表示，短期内整合营销服务仍是公司经营业绩的重要基础和“压舱石”。中长期看，广告平台业务具备更强的平台属性、技术杠杆效应和规模效应，在流量供给、算法模型、商业化能力持续完善的基础上，有望释放增长弹性及利润贡献。

从行业维度观察，该公司电商板块营收同比显著增长122.80%，应用、娱乐代理及其他板块则同比增长30.53%。

这一数据表现，一方面得益于智能家居、AI产品、金融科技及短剧等出海热门赛道集中释放的投放预算红利；另一方面，也客观反映出公司强化了与阿里巴巴、SHEIN、Temu为代表的超级电商平台的合作黏性。

仍需讨论的是，广告平台业务的爆发与2025年全球移动应用市场的去中心化趋势高度契合。随着头部平台流量红利趋于饱和且价格日益昂贵，大量中小广告主开始转向寻求更具性价比的流量池。

根据eMarketer数据统计，2025年我国互联网广告市场规模约为1518.63亿美元，预计至2029年将达到2029.73亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为7.52%。

随着互联网广告市场规模的稳步扩张与流量分配逻辑的深度重构，易点天下如何在存量博弈的出海营销赛道中，实现从规模增长向价值溢价的转型，我们将持续关注。