21世纪经济报道记者 唐唯珂

AI制药赛道频频迎来关键上市动作。

据媒体报道，距离百度昆仑芯秘密提交赴港上市申请不到3个月时间，百度支持的又一公司被曝准备赴港上市。最新市场消息称，由百度支持、李彦宏牵头创立的生命科学人工智能大模型公司百图生科（BioMap）已经秘密向联交所递交了上市申请，有望借此筹集数亿美元资金。

百图生科的上市筹备其实早有端倪。去年 6 月，公司首席执行官刘维曾公开表示，计划在未来一年半内于香港上市，并指出香港是早期科技公司的理想上市地。

今年1月初，百度旗下AI计算芯片子公司昆仑芯也已通过保密形式向港股IPO发起了冲刺。

如果属实，其则成为继英矽智能之后又一家冲击港股的AI制药头部企业。此次IPO正值行业洗牌加剧之际，百图生科试图通过资本市场补血，巩固其在全模态大模型领域的技术壁垒，而其商业化进展与盈利前景将成为市场关注的核心。

根据现行港交所规定，采用IPO保密申请机制的公司，其招股书只有在通过港交所上市聆讯后，才需要在港交所网站上公布，并启动路演定价程序。

另据港交所日前发布的建议咨询市场意见，此前，保密提交上市申请主要只适用于合资格第二上市申请人、生物科技公司、特专科技公司或个别获豁免者。现在港交所则建议，所有新申请人都可以选择保密递表。

背靠百度生态 构建技术护城河

公开信息显示，成立于2020年8月的百图生科，由百度创始人李彦宏牵头创立，原百度风投CEO刘维担任CEO，从诞生之初就自带科技巨头基因。公司核心定位为生物计算引擎驱动的创新药物研发平台，依托百度百舸超大规模异构算力集群，构建了以xTrimo全模态生命科学大模型为核心的技术底座。

值得关注的是，百图生科的副总裁为前蚂蚁集团AI工程团队负责人张晓明，首席AI科学家为西湖大学讲席教授李子青，其是世界著名人工智能专家，学术指数超84000，在2024~2025年AI For Science领域位列全球学术排名第一，其在西湖大学的研究方向正是 AI基础理论和AI +生命科学交叉学科。

xTrimo最新版本参数规模达2680亿，是全球最大规模的全模态生命科学基础大模型之一，突破了传统单模态AI模型的局限，能够实现多维度生物数据的统一表征与跨模态预测。在此基础上，公司打造了BioMap OS生命科学研发操作系统，形成“算法预测-实验验证-数据反哺-模型迭代”的干湿闭环研发模式，将传统药物研发5-10年的周期压缩至1-2年，研发成本降低70%以上。

CIC灼识咨询总监刘宇琪表示：“像xTrimo这类生命科学大模型可以理解为一个在海量生物医学数据（如基因序列、蛋白质结构、科研文献、临床数据）上‘预训练’而成的‘超级生物医学专家大脑’，具备了强大的通用理解、推理和生成能力。当面对具体问题时，这个“大脑”可以快速调用其学到的复杂规律，辅助科研人员进行发现、预测和设计。该类模型的核心价值是在于应对该领域长期存在的‘高成本、长周期、高复杂性’三大挑战”。

此外，刘宇琪还提及，生命科学大模型和AI制药的关系是“面”与“点”的关系，AI制药是生命科学大模型在药物研发这个特定垂直领域的核心应用场景之一。

目前，百图生科的核心产品正是基于xTrimo大模型打造的干湿闭环生命科学发现系统BioMap OS。据官网介绍，该系统已在超60个PoC项目中得到验证，覆盖新靶点发现、抗体研发及创新药物研发等多个领域。

商业化合作方面，百图生科称已服务全球超800家机构用户和30余家头部企业客户。包括此前其已与赛诺菲达成战略合作，共同开发基于AI平台的生物治疗药物发现模块，作为商业回报，百图生科获得了1000万美元预付款及模型开发费用，潜在交易总价值超过10亿美元。

另自去年以来，百图生科还相继宣布与科兴制药、追光生物、锦欣科技等达成了合作。

此外融资层面，截至2026年3月，公开信息显示百图生科已累计完成多轮融资，总额超2亿美元，2024年获得香港投资管理公司（港版淡马锡）领投，并约定优先港股上市。其股东阵营涵盖纪源资本、君联资本、蓝驰创投等顶级VC，以及百度等产业资本，为其技术研发与商业化拓展提供了支撑。

商业化多元布局

不过，与行业多数AI制药企业类似，百图生科目前尚未实现盈利，仍处于高研发投入阶段。

百图生科的IPO冲刺，正值AI制药行业经历调整的关键时期。全球IT咨询机构Gartner最新报告显示，“生成式生物学”已从“期望巅峰”滑落至“幻灭低谷期”，预计到2026年，将有超过30%的生成式AI生物公司倒闭、被收购或转型。行业泡沫破裂的背后，是技术承诺与临床兑现之间的落差——首批由AI完全设计的分子在2025年底进入临床二期后，暴露出毒性控制不佳、成药性差等诸多问题。

在此背景下，资本市场的投资逻辑已发生深刻转变，从追逐概念转向关注实际成果，里程碑交付率、数据资产质量、商业化落地能力成为核心考核指标。

对于百图生科而言，港股上市既是融资契机，也是一场严格的市场检验。此前，英矽智能于2025年12月成功登陆港交所，募资22.77亿港元，创下多项认购纪录，为行业树立了标杆。但英矽智能的优势在于临床管线推进较快，已有10个项目获得临床试验批件，而百图生科的自主管线目前仍处于临床前阶段，这可能成为其上市后的估值短板。

华南某一级行业分析师向21世纪经济报道记者直言，目前港股上市的流动性仍待考验，即使现在申报真正需要等待的时间窗口可能仍是漫长的。

而从行业竞争格局来看，百图生科面临国内外双重挑战。国内市场上，晶泰科技已实现扭亏为盈，英矽智能临床进展领先；国际市场上，谷歌DeepMind、英伟达BioNeMo等巨头凭借技术积累与资源优势占据先发地位。不过，百图生科的全模态大模型具备更强的平台化属性，可覆盖制药、医疗、生物制造多领域，且依托百度生态拥有更低的算力与技术迭代成本，形成了差异化竞争优势。

面对行业变革与竞争压力，百图生科计划通过IPO募资进一步强化核心竞争力。业内普遍猜测，参考同类公司募资用途，此次募集的资金大概率将重点投向三大方向：一是关键技术研发，持续迭代xTrimo全模态大模型，提升跨模态预测精度与效率；二是管线推进，加速自主研发项目从临床前向临床阶段转化，弥补在临床进展上的差距；三是商业化拓展与产能建设，扩大自动化实验室规模，提升“实验室在环”（Lab-in-the-Loop）的闭环研发能力。

此前即有行业分析人士表示，AI制药行业的“幻灭期”并非技术失效，而是市场回归理性的必然过程。对于百图生科而言，上市不仅能解决资金问题，更能通过资本市场的规范要求提升公司治理与透明度。但短期来看，公司需直面盈利压力与临床进展挑战；长期来看，其全模态大模型的技术优势与百度生态的协同效应，有望在行业洗牌后占据更有利的市场地位。随着更多AI制药企业登陆资本市场，行业估值体系将逐步成熟，技术实力与商业化能力将成为企业价值的核心支撑。