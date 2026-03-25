21世纪经济报道记者杨娜娜

3月21日，长信基金发布公告，正式任命肖剑为新任董事长，原董事长刘元瑞因工作调整离任，但仍继续担任公司董事。与此同时，公司董事会成员也发生了重要变化，新增了四名董事。

这是长信基金近五年来首次更换董事长，也是股东方长江证券对资管板块的一次重要人事布局。随着这位在证券行业深耕近30年、熟悉上海市场的“老将”履新，长信基金这家管理规模近2000亿元的老牌公募，或将迎来新的发展阶段。

值得注意的是，有接近长江证券的业内人士告诉21世纪经济报道记者，卸任长信基金董事长后，刘元瑞仍将以长江证券总裁的身份，分管长信基金及同属长江证券旗下的长江资管。这意味着刘元瑞对资管板块的管理职责可能并未减弱，而是从直接担任子公司董事长转向集团层面的统筹管理。

肖剑：从券商副总裁到公募掌门人

肖剑此前担任长江证券副总裁，是证券行业资历深厚的财富管理老将。其职业生涯始于实体企业财务岗位，随后进入金融领域，曾在中国建设银行、大鹏证券、华夏证券、金元证券等多家金融机构任职。

肖剑

2006年9月，肖剑加入长江证券，至今已近二十年。在升任副总裁之前，他曾担任长江证券上海分公司总经理以及财富管理中心总经理。2022年2月起，他担任长江证券副总裁，分管经纪业务与财富管理转型。

肖剑在财富管理领域有长期实战经验。在长江证券任职期间，他曾多次公开阐述对投顾业务的见解，强调券商财富管理向买方投顾转型是行业趋势，并推动公司从“赚快钱”的佣金模式向以客户服务为核心的“赚慢钱”模式转型。

2025年12月，长江证券在高管换届中曾对肖剑做出“另有任用”的安排，此次长信基金董事长任命意味着其新履职方向正式落定。

刘元瑞仍分管资管板块，董事会同步增补四席

与肖剑履新同样值得关注的，是刘元瑞的离任安排。作为卖方研究领域的明星分析师和长江证券的总裁，刘元瑞自2021年4月起担任长信基金董事长，至今近五年。

公告明确指出，刘元瑞离任原因为“工作调整”，并非完全退出，之后仍将继续担任长信基金董事。有接近长江证券的业内人士表示，卸任长信基金董事长后，刘元瑞仍将以长江证券总裁的身份，分管长信基金及同属长江证券旗下的长江资管。

另外，长信基金同时公告了董事变更情况。经股东会会议决议，选举肖剑、杜琦、林裕东担任公司非独立董事，选举冯玲担任公司独立董事。

本次变更后，公司董事会成员共11人，具体名单为：肖剑、刘元瑞、任晓威、李钊、杜琦、林裕东、覃波，徐志刚、刘斐、闫立、冯玲。

与变更前相比，董事会新增了肖剑、杜琦、林裕东、冯玲四名成员。新增的非独立董事杜琦，现任长江证券法律合规部总经理，兼任长江成长资本投资、长江资管等公司监事；林裕东则来自长信基金另一重要股东方。两人的加入，体现了主要股东对子公司治理的进一步参与。

整体来看，此次长信基金的高管变动呈现出三个特点，一是核心岗位由熟悉集团业务的“老将”接任；二是原负责人仍在集团层面保留管理职责；三是董事会层面引入了新的股东方代表和独立董事。

长信基金：固收见长，规模逼近2000亿元

长信基金成立于2003年5月，是国内较早成立的基金管理公司之一，也是长江证券在公募基金领域的重要布局。

公司现有五家股东，其中长江证券持股44.55%，为第一大股东；上海海欣集团持股31.21%；武汉钢铁有限公司持股15.15%；两个员工持股平台——上海彤骏投资和上海彤胜投资合计持股9.09%。

从管理规模来看，Wind数据显示，截至2025年末，长信基金以逼近2000亿元的规模，排在全市场第40位。从其产品结构来看，固收类产品是公司的核心支柱，其中货币市场型基金规模超千亿元，债券型基金规模超600亿元。

多家公募核心岗位调整

在长信基金发布公告的前一天——3月20日，另一家千亿级“券商系”公募东方基金也公告，担任董事长近15年的崔伟离任，由公司总经理刘鸿鹏代任董事长。

崔伟是公募行业资深老将，其职业生涯起步于中国人民银行，并在中国证监会系统任职多年，是中国公募基金行业的早期参与者与见证者。在崔伟任内，东方基金的规模实现显著增长。从2011年末的不到90亿元，逐渐成长至2025年末规模超1200亿元的公募基金。

在最新的公告中，东方基金对崔伟任期内的成绩给出了极高的评价。该公司表示，本次公司高管发生变更，是基于公司治理结构不断完善、人才梯队持续优化的正常安排，该公司既定发展战略保持稳定与延续。

3月20日，兴证全球基金也公告，公司总经理陈锦泉卸任财务负责人职务，由马亚静接任。

近日，兴证全球基金还发布公告称，旗下基金经理任相栋管理的两只基金兴全合衡、兴全合泰均增聘新的基金经理。中银基金也于3月19日公告称，基金经理郑宁因个人原因离任全部4只在管公募基金。

另外，亦有业内人士告诉21世纪经济报道记者，长城基金总经理邱春杨因个人职业规划拟离职，离职后公司现任督察长祝函或代任总经理职务。邱春杨自2020年起担任长城基金总经理，任职超5年，早年曾任职于南方证券，后长期在广发基金历任金融工程部总经理、产品总监、副总经理、督察长等职，全面覆盖公募经营管理、产品创新、合规风控等关键领域。