3月金融机构收到669张罚单，环比减少5.11%，合计罚没金额1.67亿元，环比减少46.82%。

一、3月不同类型金融机构处罚情况

其中金融监管总局无论是罚单数量还是合计罚没金额均环比明显减少，3月共开396张罚单，环比减少19.35%。央行开出127张罚单，环比减少9.93%。

证监会和外管局3月加大处罚力度，罚单数量明显增加，其中证监会开出113张罚单，环比增加94.83%。外管局开出26张罚单，环比增加116.67%。

3月银行和保险机构的罚单数量和罚没金额均环比有所减少，其中银行收到369张罚单，环比减少8.66%。保险机构收到173张罚单，环比减少25.75%。

券商和公募基金3月收到的罚单数量明显增加，其中券商收到34张罚单，环比增加88.89%，多家券商因投行业务或经纪业务违规被处罚。

公募基金收到49张罚单，有20家公募基金被处罚，处罚大多涉及合规内控、投资运作、人员管理、公司治理、基金销售等，多家基金公司高管被出具警示函、责令改正或监管谈话等。据3月披露的基金年报，博时基金去年10月被责令改正、暂停部分业务。嘉实基金和华安基金去年11月均被责令改正、暂停受理固定收益类公募基金产品注册3个月。南华基金去年12月被浙江证监局责令改正、暂停受理部分业务三个月。

私募基金罚单数量也不少，收到41张罚单。

二、3月大额罚单

3月金融机构共有两张罚没金额超过500万元的大额罚单，建设银行信用卡中心收到3月最大罚单，因信用卡分期资金管理严重违反审慎经营规则、信用卡透支资金管理严重违反审慎经营规则、对高风险持卡人未采取审慎监管措施、向关系人发放信用贷款等违法违规行为被罚没575.27万元。

广东顺德农村商业银行收到第二大罚单，因贷款管理不审慎等被罚没545万元。

三、3月金融合规典型案例

1、网商银行"返利吸存"被罚130万元

网商银行因返利吸存等被罚款130万元，相关责任人黎峰被警告。

返利吸存‌是指银行或其工作人员在吸收存款过程中，通过‌返还现金、赠送实物、积分兑换、抽奖奖品等非利息方式‌，变相提高储户实际收益，从而吸引存款的行为。这种做法本质上属于‌变相提高存款利率‌，违反了监管规定。

2、村镇银行客户经理违法放贷195万元致银行损失338万元

裁判文书网3月披露的一纸判决书揭开了岳西湖商村镇银行原贷款客户经理方某甲违法发放贷款案的全貌。

据判决书披露，方某甲利用其经办银行贷款审查上的职务便利，通过诱导客户超额贷款、策划借名贷款、虚构贷款用途、欺骗他人担保等手段，将客户与亲友变为贷款“工具人”，违规给李某甲、李某乙、姚某甲、汪某甲等8人发放贷款共计195万元，其中，由其个人实际使用资金150万元，大部分贷款资金未偿还，对银行造成338.74万元的损失。

法院认为，方某甲身为银行工作人员，违反国家规定发放贷款，造成重大损失，其行为已构成违法发放贷款罪。方某甲被判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。

四、3月金融合规特点

1、违反金融统计相关规定处罚同比增15倍多，涉及52家银行

据不完全统计，3月央行开出66张罚单处罚违反金融统计相关规定的违规行为，罚没金额平均值达88万元，去年同期仅4张相关罚单，即使相比2月也增加了29.41%。去年12月以来，处罚违反金融统计相关规定的罚单明显增加，数量超过30张。

3月违反金融统计相关规定被处罚的银行有52家，包括六大国有银行，招行、中信银行、华夏银行、广发银行、恒丰银行等股份制银行，以及一些农村金融机构和城商行等。

所谓金融统计，是指中国人民银行和各金融机构统计部门对各项金融业务活动的情况和资料进行调查收集、整理和分析，提供统计信息和统计咨询意见，实行信息交流与共享，进行金融统计管理和监督等活动的总称。它包括货币统计、本外币信贷收支统计、现金收支统计、贷款累放累收统计、金融监管统计、资金流量统计、金融市场统计、银行中间业务及各种专项统计等金融业务统计。

按照《金融统计管理规定（2002修正）》，金融机构统计及相关部门和人员出现以下行为将被处罚：1、虚报、瞒报金融统计资料的；2、伪造、篡改金融统计资料的；3、拒报或者屡次迟报金融统计资料的；4、违反本规定，未经批准，自行编制发布金融统计调查表，造成恶劣影响的；5、在接受统计检查时，拒绝提供情况、提供虚假情况或者转移、隐匿、毁弃原始统计记录、统计台账、统计报表以及与统计有关的其他资料造成重大损害的，等等。

2、27家银行因违反反假货币管理规定被处罚

据不完全统计，3月有32张罚单处罚假币相关违规行为，环比增加45.45%。27家银行因违反反假货币管理规定被处罚，其中农业银行和建设银行罚单数量相对较多，分别有4张、3张相关罚单，其他银行均为1张。不少农村金融机构、村镇银行被罚。

按照2020年4月1日开始施行的《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》（简称《办法》），金融机构应按照该《办法》对货币进行鉴别，对假币进行收缴，协助被收缴人向鉴定单位提出鉴定申请。近年来央行还加大对利用网络从事假币犯罪的打击力度，对假币违法犯罪保持震慑力。

五、金融机构处罚排名

3月合计罚没金额最多的银行为建设银行，合计罚没金额达1314.75万元，农业银行合计罚没金额1034.83万元，排第二。广东顺德农商行合计罚没金额575万元排第三。

共有两家农商行合计罚没金额进入前十，泸州银行、厦门银行、湖北银行3家城商行合计罚没金额也进入前十。

3月共有4家券商、4家保险公司、1家金融租赁公司（海西金租）、1家消费金融公司（尚诚消费金融）合计罚没金额进入非银机构罚没金额前十。

非银机构合计罚没金额排第一的是天风证券，上海证券合计罚没金额265.06万元排第二，海西金租合计罚没金额200万元排第三。

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