21世纪经济报道记者 杨娜娜 周炎炎 上海报道

沪上公募基金圈即将迎来重磅人事变动。

21世纪经济报道记者独家获悉，万家基金现任党委书记、董事长方一天即将离任，下一站或将接任华安基金总经理职务。华安基金与海富通基金整合事宜仍在推进中，整合由华安基金主导。

21世纪经济报道此前在报道中就曾提及，华安基金现任总经理张霄岭即将到龄退休。21世纪经济报道记者还从业内了解到，万家基金另有一位员工也将赴任华安基金重要岗位。

方一天离任后，万家基金现任总经理陈广益有望接任董事长职务，现任副总经理莫海波或将接任总经理一职。Wind数据显示，截至2025年末，莫海波还管理着120亿元左右规模的基金。

万家基金董事长方一天

6000亿万家，将迎一把手变动

方一天的履历横跨监管、证券和基金行业，早年曾先后在上海财政证券公司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职。2014年10月，方一天加入万家基金，同年12月起担任公司董事；2015年2月至2016年7月任公司总经理；2015年7月起任公司董事长至今。

方一天在万家基金的任职已超过十年，期间万家基金的公募管理规模实现显著增长。Wind数据显示，该公司的公募管理规模，从2015年末的229亿元，增至今年一季度末的超6000亿元，公募管理规模的行业排名也从52位升至第24位（截至今年一季度末，华安基金以超8200亿元的规模排在第15位），规模增长超过25倍。

在业绩表现方面，国泰海通证券统计的数据显示，截至今年3月末，近十年来万家基金权益类基金的平均收益率为197.7%，在98家基金公司中位列第十；固收类基金近十年来的平均收益率为39.61%，在77家基金公司中位列第53，排名较为靠后。

来源：国泰海通证券

陈广益有望接任董事长，莫海波或升任总经理

在方一天离任的同时，万家基金内部管理层亦将迎来调整。现任总经理陈广益有望接任董事长，副总经理莫海波或将升任总经理。

万家基金目前的高管人员

数据截至2026年4月10日

陈广益已加入万家基金超过20年，是从内部成长起来的管理人员。他早年在兴全基金运作保障部工作，2005年3月加入万家基金，曾担任运作保障部副总监、基金运营部总监、交易部总监以及总经理助理等职。2019年6月起任公司首席信息官，2021年3月16日起任总经理，目前还担任公司党委副书记。

莫海波曾任财富证券资产管理部研究员，以及中银国际证券证券投资部研究员及投资经理等职。2015年3月他加入万家基金，历任投资研究部总监、总经理助理，现任公司副总经理、基金经理。

Wind数据显示，莫海波最早管理的代表作万家和谐增长A，自2015年5月开始管理以来截至2026年4月9日，任职回报超过14%，在406只同类基金中排名第四位。

若顺利接任总经理，他将成为公募行业又一位投研出身的总经理。

截至发稿时，万家基金尚未就上述人事变动发布正式公告。相关调整尚需履行公司治理及监管备案等程序，最终安排以公司公告为准。