文/杨剑勇

大模型无疑是当前最热门的赛道，深受市场追捧。其中，智谱AI虽然巨额亏损，市场仍然对其青睐有加，市值已经达到4060亿，相较于116.2港元的发行价，累计涨幅达到惊人的683%，市值实现近7倍的跃升。

市场不断创出新高的同时，AI大模型商业化进程正在加快，使之营收以成倍速度增长。

智谱的营收由2022年的5740万，增长到2025年7.24亿元，是国内收入规模最大的大模型公司。同时，短短三年时间，其营收规模扩大12倍之多，显示AI大模型商业化巨大潜力。

作为一家通用大模型公司，智谱推出了模型即服务MaaS及商业化平台，为机构客户及个人用户提供通用大模型服务。其中，智谱MaaS平台商业化规模迈入新阶段，API平台收入达到1.9亿元，同比增长约3倍，API平台实现ARR 17 亿元（约2.5亿美金），同比提升60倍。

值得一提的是，智谱AI推出了新一代旗舰基座模型GLM-5，在智能体和编程能力上实现了大幅跃升，仅发布24小时内就获得字节、阿里、腾讯等大厂接入，深度集成GLM，其平台注册用户突破400万，是这一波AI大模型浪潮中最大受益者之一。

受市场对GLM需求持续强劲，用户规模与调用量快速提升，智谱公司API调用定价提升83%。大幅提价的情况下，调用量不降反升，供不应求。

这也是智谱公司竞争日益白热化的环境下，率先大幅提价，为业绩注入增长动力，并打破低价恶性竞争，转而通过差异化服务、技术升级提升竞争力。其中，今天发布新一代开源模型GLM-5.1，是唯一达到8小时级持续工作的开源模型。

智谱公司声称，GLM-5.1是我们迄今最智能的旗舰模型，也是目前全球最强的开源模型。GLM-5.1大大提高了代码能力，在完成长程任务方面提升尤为显著。和此前分钟级交互的模型不同，它能够在一次任务中独立、持续工作超过8小时，期间自主规划、执行、自我进化，最终交付完整的工程级成果。

当然，AI大模型风头正盛，但很难从中赚取利润，尤其高度依赖于AI基础设施，投入了大量的计算资源进行模型训练，伴随而来的是亏损持续扩大。

2025年，智谱的研发支出31.8亿元，同比增长44.9%，其中有70%用于算力。特别是今年OpenClaw龙虾爆火，不仅推动Agentic AI（代理式人工智能）快速发展，随之Token消耗爆发，算力正在发生巨变。智谱声称，不为了盈利，而为了支撑不断上扬的、高质量Token消耗的指数曲线。

居高不下的算力投入，以及行业竞争等多重因素，毛利率下降。智谱毛利率由2024年的56.3%下降至2025年的41%。背后是为满足需求而投入了更多的算力资源，导致去年亏损扩大至47.18亿元，上年同期亏损为29.58亿元，亏损扩大幅度高达59.5%。

最后，智谱是当前炙手可热的AI大模型标的，惊叹在资本推波助澜下，市值规模已经实现了7倍的跃升。只是，将蕴藏巨大波动风险，毕竟市值已远超营收规模与盈利能力的支撑范围，尤其难以在短期内实现盈利，属于技术与资金密集型产业。

当然，随着AI大模型技术持续推进，以及主流模型纷纷推出了轻量版小模型，继而小模型得以高效地部署于AI玩具、AI眼镜以及智能汽车等各种端侧终端。由此，AI大模型从云端到边缘侧，AI已无处不在，带来新一轮产业智能化浪潮，人工智能市场开启一轮新增长周期。

其中，我国作为全球重要的人工智能市场，预计到2030年，我国的人工智能市场规模将增至9930亿元。

大模型商业化进程呈现增长态势。对于大模型公司来说，扎实稳健促进大模型发展与商业化成果转化，继而对业绩带来积极影响。这一趋势背景下，市场对大模型公司青睐有加。但也理性看待AI大模型的长期发展潜力，唯有扎实落地才能穿越周期，最终需通过“技术差异化+商业可持续性”实现长期价值，并警惕市场情绪的非理性剧烈波动。

杨剑勇，福布斯中国撰稿人，表达观点仅代表个人。致力于深度解读AI大模型、人工智能、物联网、云计算和智能硬件等前沿科技。