21世纪经济报道记者费心懿

4月16日，储能黑马企业思格新能源（上海）股份有限公司（下称思格新能，06656.HK）正式在港交所挂牌上市。

上市首日，思格新能总市值突破1600亿港元，估值超过国内多家老牌新能源龙头企业，而这家公司成立还不到四年。

早在招股阶段，思格新能便展示出极大的吸引力——香港公开发售获1102.05倍超额认购，国际发售获31.2倍认购，最终发售价定为每股324.2港元，上市前一日暗盘收涨80%。

其中，高瓴创投是思格新能最早、最大的外部股东。在思格新能的A1、A2轮中，该机构通过珠海玫恒进行投资，间接持股14.89%。即仅通过天使轮的投资，按上市首日收盘价计算，高瓴创投持股所对应的市值已飙升至212亿港元，对应浮盈超过百倍。

尽管外界对思格新能千亿估值存疑，但在高瓴创投的视角下，这是一场如何在喧嚣之中识别出价值投资并且耐心陪跑的考验。

作为一家过去在硬科技、先进制造、能源等领域始终坚持长期投入的产业资本，高瓴创投对21世纪经济报道记者表示，能在周期之中勇立潮头的公司，其背后都有着行业老兵的支撑。

而思格新能的灵魂，无疑是其创始人许映童。

初识许映童

2022年3月，高瓴创投的投资团队与许映童坐到了一起。虽然这是高瓴创投与刚刚离开华为的许映童首次见面，但却相谈甚欢。

彼时，许映童身上有着浓重的行业老兵标签：华为智能光伏业务核心带队人，十余年新能源从业经历，通晓产业底层研发、供应链量产与全球市场规则。

双方这次讨论的重点，并不是去争抢一个短期热门的机会，而是如何在全球能源格局重构的大背景下，谋定一个最值得长期投入的赛道。

最终，双方判断一致：打造一家全球化的储能公司，能够最大程度发挥许映童及核心团队的优势。

2021年一度是国内储能创业的元年。几乎所有储能创业者门口总会挤满投资人，去讨论如何压低成本快速起量，冲规模抢融资，趁着风口上市。

许映童却很清楚，虽然这是一条已经被验证过的捷径，但储能产业的终局，不应是低成本的同质化厮杀。

对于这样的观点，高瓴创投予以认同：真正能够在这个赛道中胜出的，也不会只是简单拼价格、拼短期规模的公司，而是那些能够把电力电子、系统集成、供应链管理、产品可靠性、全球认证和市场拓展真正打通的团队。

从过往高瓴创投的投资案例中不难发现，该机构认可的投资项目从来不是靠一个风口、一份商业计划书就能跑通的。“不是追热点，而是产业能力与时代机会的精确匹配，这恰恰是储能行业最稀缺而许映童及其团队所具备的地方。”

2022年5月，思格新能在上海正式成立。三个月后，高瓴创投通过珠海玫恒这一主体参与了思格新能A1轮融资，投资1亿元人民币。且在2022年11月，高瓴创投追加了8000万元资金。

在思格新能上市首日，随着该公司市值大涨，外界对于其讨论的热点话题之一便包括背后资本的投资回报。

作为思格新能最早、也是最大的外部股东，高瓴创投被推到了聚光灯下。“高瓴创投认可的不是一个项目，而是一类人——那些在产业里证明过自己、愿意长期深耕的牛人。一旦认定了这类人，高瓴创投愿意在顺境和逆境中长期和他们站在一起。”高瓴创投相关人士对21世纪经济报道记者如此评价。

不基于短期市场情绪，也不依赖简单的财务模型。上述人士向记者表达了高瓴创投对于“人”的看重。这关乎每一场创业背后，核心人物对于产业、对于长期竞争力的深度理解。

“投中思格新能，并不是投中了一个储能风口项目，而是产业与资本高度匹配的成果——一支在产业中长期历练、具备全球化工业经验的团队，遇到了一个真正值得长期投入、且能放大其能力边界的产业机会。”上述人士称。

耐心陪跑者

2022年上半年，市场环境迎来动荡。供应链剧烈波动，产业情绪陷入低谷期。对创业公司而言，这是最艰难的启动时刻，很多投资人纷纷收缩战线，观望不前。

但恰恰是在这个逆周期里，高瓴创投坚定参与了思格新能的天使轮融资，一跃成为该公司最大的外部投资方。

为何如此坚决？高瓴创投创始合伙人李良后来的一番话给出了答案：“在硬科技和制造业领域里最值得长期陪伴的创业者，往往是那些产业里摸爬滚打十几年、经历过完整周期、打过硬仗、能把复杂产品和组织真正做出来的人，许映童和思格新能团队正是这样稀缺且值得珍视的伙伴。”

李良的话再次突出，高瓴创投与其说是投资“公司”，不如说是投资“人”的态度。也正是在这样的情绪支撑下，原本只需要扮演财务投资人角色的高瓴创投，却做好了下场陪跑的准备。

对于一家制造型创业公司而言，融资到账只是万里长征的第一步。真正的生死线，则是能不能把产品从图纸变成量产，能不能按时交到客户手里。

思格新能成立之初，就直面这一挑战。

2022年年中，思格新能的第一代产品已经定型，但在进入试产阶段前夕，却卡在了最核心的元器件上。锂电电芯、IGBT功率器件，是储能产品的心脏，而当时的优质产能几乎全被行业头部企业锁定，货期遥遥——这已经不是高价拿货的问题，而是根本拿不到货。

然而，没有核心元器件，再好的产品设计，也只是一张废纸。

这时，高瓴创投出手了。多年的产业投资使得该机构也构建了特有的产业投资生态圈，这成了帮助思格新能调货的资源池。

例如，在电池侧，高瓴创投协助思格新能在产能最紧缺的时期，拿到了宁德时代稳定、优质的电芯供应，从源头规避了交付风险；在功率器件侧，高瓴创投牵线英飞凌等全球头部供应商，帮思格新能协调优先货期，确保IGBT等关键元器件不断供，为产品的一致性与可靠性打下了核心基础。

高瓴创投“懂行”的陪跑，几乎贯穿了思格新能成长的时刻。

2023年，储能行业迎来惨烈的价格战。一级市场的情绪也瞬间跌入冰点，很多原本和思格新能谈好融资的投资人，纷纷后退观望。而不少同期成立的储能公司，倒在了这一轮洗牌里。

当时思格新能正处在扩产的重要节点，上海临港的产线已经满负荷运转，南通工厂的建设需要大量资金。

于是，高瓴创投成为思格新能拓展融资与生态合作空间的“关键先生”——这一年，其帮助思格新能对接了云辉、钟鼎等懂产业的产业方与财务投资人，顺利完成了多轮关键融资。

长期经营者

2022年，几乎所有储能新玩家都在走同一条捷径——做成熟的分体式产品，压缩元器件成本，靠低价抢市场。没人愿意碰高成本、高风险的创新产品。毕竟在风口上，起量才是看似最正确的事。

而思格新能一开始，就选了相反的路。

基于对光储一体化趋势的预判，思格新能死磕的是行业内鲜少有公司愿意做的五合一光储一体机：将逆变器、PCS、直流快充、BMS、EMS深度整合。尽管项目启动时，这种“五合一”产品的渗透率只有30%，但许映童坚定认为，未来光储一体将成为绝对主流。

2022年底，思格新能第一代一体机正式上市时恰好赶上欧洲户储市场爆发式增长，光储一体需求占比直接冲到95%以上。有客户实测后，还称其为“户储行业的iPhone时刻”。

四年时间，思格新能也疯狂成长：从临港2万平方米的产线，到南通14万平方米的全球顶级智能化工厂；从第一个几万欧元的欧洲小订单，到产品覆盖全球数十个国家和地区，海外高端市场占有率稳居前列；从2022年十几人的初创团队，到如今接待超3000批次海外客户。

“很多同行觉得市场上已有成熟产品，做类似的、低成本产品风险小，但我们希望把人工智能融入产品，思格新能的切入点就是把AI和新能源技术整合，打造完全不同的高端产品。”2026年，在南通工厂正式启用的现场，许映童首次面对媒体时这样说道，“思格新能的定位是必须瞄准最高端市场，尤其是欧美、澳大利亚和美国等成熟市场。”

对产品定位的敏锐洞察来自许映童长期扑在一线，“放假的时候我最喜欢出差，去到一线才能了解市场。”于是，几乎跑遍全球主流市场的许映童，也成了最了解行业痛点的从业者之一。

随着思格新能登陆资本市场并跻身千亿市值俱乐部，有关许映童和思格新能的创业故事将持续成为业内的谈资。

但在高瓴创投眼中，思格新能代表了高瓴创投长期重视并将持续支持的一类创业者：“他们不是轻模式、快节奏、短周期的创业者；他们来自产业一线，有深厚的工业背景；他们理解复杂产品，也理解组织、供应链与全球市场；他们愿意长期深耕，愿意把一件难而正确的事情做成。”

不过，上市首日即斩获千亿估值，思格新能亦直面现实考验。

当前全球储能行业外部变量持续存在，行业毛利率承压，思格新能虽在高端户储、AI化、全球化方面建立了差异化优势，但高估值意味着市场对其增长速度、盈利稳定性、全球化扩张可持续性均提出了远高于行业的要求。

一旦海外渠道拓展、新品放量、成本控制不及预期，或行业竞争进一步加剧，公司都将面临估值回调压力。因此，对于这家成立仅四年的年轻企业而言，千亿市值不是终点，而是从“创业成功”转向“长期经营”的新起点。

高瓴创投与思格新能的故事，也将从“逆周期陪跑”，进入业绩兑现与价值验证的下一程。