21世纪经济报道记者 陶力 上海报道

美国时间4月13日，美国得克萨斯州总检察长Ken Paxton在社交平台发文称，已对加拿大运动休闲品牌露露乐蒙(Lululemon) 美国公司发布调查令，原因是其运动服饰中可能含有“永久性化学物”。

对此，Lululemon中国区相关负责人在接受21世纪经济报道记者采访时称，稍后会有补充的调查信息，但暂时没有回应。

从得克萨斯州的声明看出，此次调查旨在查明Lululemon公司是否在产品安全、质量和健康影响方面误导了消费者。具体而言，将调查该运动服装是否含有全氟及多氟烷基物质(PFAS)。后者俗称“永久性化学物”，是一类应用广泛的化学物质，因其在自然环境中极难降解而得名。

Ken Paxton指出，最新研究结果与消费者担忧引发质疑：Lululemon服装中的部分合成材料，是否与内分泌紊乱、不孕不育、癌症及其他健康风险相关。

据悉，得克萨斯州总检察长办公室将对照该州安全标准，核查露露乐蒙Lululemon的检测流程、限用物质清单及供应链管理措施。

对此，加拿大Lululemon公司一名发言人表示，已知悉此次调查，并将予以配合。发言人回应称：“公司产品中并未使用全氟及多氟烷基物质。”该发言人补充称，此前该物质仅少量用于耐用防水类产品，公司已于2023财年完成对其的逐步淘汰。

Lululemon公司同时称，已要求其所有供应商定期委托可信的第三方机构进行包括PFAS在内的受限物质检测，以确认持续合规，而公司正在配合得克萨斯州总检察长办公室的工作，提供所要求的文件。

据了解，自20世纪40年代起，PFAS被广泛应用于不粘锅涂层、防水防污服装、食品包装、化妆品及消防泡沫等领域。尽管性能优异，但PFAS会在环境和人体中不断累积，长期暴露与甲状腺疾病、高胆固醇、免疫系统抑制以及肾癌、睾丸癌等健康风险密切相关。目前，全球范围内已有多个知名品牌因涉及PFAS污染或未披露成分而面临诉讼、罚款或调查。欧盟、美国（如加州、缅因州）及加拿大等地已出台法案，禁止或限制在化妆品、服装及食品包装中使用PFAS。

3月18日，Lululemon发布了2025财年第四季度及全年财报。其中，第四季度，Lululemon全球营收同比增长1%，达36亿美元；2025财年全年，全球营收同比增长5%，达111亿美元。受到关税和折扣促销的影响，第四季度毛利率较去年下降550个基点，毛利润下降8%至20亿美元。

分地区来看，北美市场持续疲软，第四季度北美营收同比下降4%，全年下降1%；中国内地表现尤为突出，四季度营收同比增长24%，全年增长29%。

截至2026年2月1日，北美地区仍占据Lululemon整个公司71%的营收比重，中国内地占比为16%。因此，美国市场的调查对于该公司来说至关重要。