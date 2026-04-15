21世纪经济报道记者韩利明

近期，有女演员在日常vlog中透露自己在体检时被查出桥本甲状腺炎，相关话题引发大众关注。随着讨论深入，也有患者担心，桥本甲状腺炎无法根治，若不及时干预，是否会进展成为甲状腺癌？

对此，上海交通大学附属第六人民医院普外科主任医师伍波教授在接受21世纪经济报道记者专访时表示，慢性炎症是肿瘤的重要诱因之一，如同慢性结肠炎可能发展为肠癌、慢性肝炎可能发展为肝癌，桥本甲状腺炎作为慢性炎症，也有一定的癌变风险。统计显示约10%～15%的桥本甲状腺炎可能转归为甲状腺癌，同时也可能发展为甲状腺淋巴瘤（一种血液系统癌症）。

甲状腺癌是一种起源于甲状腺滤泡上皮或滤泡旁上皮细胞的恶性肿瘤，也是头颈部最为常见的恶性肿瘤。根据国家癌症中心发布的《2022年中国恶性肿瘤疾病负担情况》，甲状腺癌发病率位列男性恶性肿瘤的第七位，女性恶性肿瘤的第三位。

“桥本甲状腺炎虽然隐匿，但并非不可防控，定期体检、及时筛查是发现该病的关键；而甲状腺癌的防治，核心在于‘早防、早筛、早治’。希望大家能重视甲状腺健康，养成良好的生活习惯，主动参与定期体检，守护自身健康。”伍波主任强调。

什么是桥本甲状腺炎？

《21世纪》：什么是桥本甲状腺炎？它与普通甲亢、甲减相比，核心区别是什么？

伍波主任：桥本甲状腺炎是目前临床上最常见的自身免疫性甲状腺疾病，其发病率远高于另一种自身免疫性疾病——格雷夫斯病（即常说的甲亢）。粗略统计，女性桥本甲状腺炎的患病率约为15.18%，男性约为3.6%，而甲亢的整个人群患病率仅为7%～8%。

从与甲亢、甲减的关系来看，桥本甲状腺炎是无手术史人群发生甲状腺功能减退的第一大原因。炎症长期发展会逐步导致甲减，不过在患病初期，也可能出现一过性甲亢，但会很快过渡到甲减阶段。

而临床上常见的持续性甲亢，主要由格雷夫斯病引起，又称毒性甲状腺肿或突眼性甲状腺肿，与甲减是完全相反的病理状态。

《21世纪》：刚才提到，桥本甲状腺炎的女性发病率远高于男性，这背后有哪些原因？

伍波主任：主要有两个核心因素。第一，女性拥有XX染色体，自身免疫反应相对更强烈，免疫细胞功能也更活跃，这不仅导致桥本甲状腺炎、甲亢等甲状腺自身免疫性疾病在女性中更常见，像红斑狼疮、部分肾炎等自身免疫性疾病，也呈现女性多于男性的特点。

第二，女性体内雌激素、孕激素的周期性分泌更为频繁，而雌激素与甲状腺细胞表面的受体联系紧密，两者存在联动作用。再加上女性经历月经周期、生育周期等，激素水平反复波动，这也使得女性更易感此类疾病。

《21世纪》：女性的激素水平、妊娠等因素易诱发桥本甲状腺炎，那么饮食、长期熬夜等日常因素，是否也会诱发或加重这类疾病？

伍波主任：结合文献研究和临床经验，目前相关研究仍有争议，但已有明确线索表明，以下几类因素与桥本甲状腺炎密切相关。首先是遗传性，临床中常能发现家族聚集现象。

其次是感染因素，越来越多的证据显示，桥本甲状腺炎（又称慢性淋巴性甲状腺炎）与病毒感染密切相关；此外，幽门螺旋杆菌感染、肠道炎症性疾病等，会破坏肠道免疫屏障，也可能间接引发自身免疫性甲状腺炎。

第三是饮食与环境因素。饮食上，碘的摄入与甲状腺健康呈“U型曲线”，碘摄入过少或过多，都会增加桥本甲状腺炎的发病风险，比如过多食用紫菜、海带等海产品，或日常碘摄入超标，都可能带来影响。环境方面，塑料加热后分解的双酚A（拟雌激素）、不粘锅含有的氟化物等污染物，也被证实与自身免疫性炎症疾病相关。

至于熬夜，目前已被列为最新的致癌因素之一，与肥胖并列。熬夜会打破人体激素平衡，分泌的异常激素和蛋白会对甲状腺等器官造成不良影响，无疑会增加患病或加重病情的风险。

《21世纪》：根据您的临床观察，近年来桥本甲状腺炎的发病趋势如何？为何大众对它的日常关注并不多？

伍波主任：近年来，桥本甲状腺炎的患病率确实呈上升态势，主要有两大原因。一方面，现代人的生活压力更大、熬夜更频繁，再加上感染、环境等诱发因素增多，直接导致患病群体扩大；另一方面，检查手段的进步也让更多病例被发现。以前的甲状腺功能检查多为T3、T4、TSH三项基础检查，而现在的检查会扩展到更多与甲状腺炎症、甲亢相关的指标，筛查范围更广、更精准。

此外，超声检查的普及也起到了重要作用。比如甲状腺峡部厚度超过3mm（正常约2.2mm）、回声不均匀、存在纤维状结构，或是甲状腺增大增厚、内部有纤维化结节和弥漫性改变等，这些都是桥本甲状腺炎的典型超声表现。

《21世纪》：除了体检和B超检查，普通人在日常生活中，有没有一些症状能提示可能存在桥本甲状腺炎的风险？

伍波主任：桥本甲状腺炎的隐匿性较强，早期很难被发现，需要足够敏感才能捕捉到信号。该病发病初期可能出现一过性甲亢症状，比如心跳加快，很多敏感的女性会因此去检查，进而发现病情——这种情况多发生在刚经历病毒感染、肠道或胃部细菌刺激后，属于急性发病阶段。

随着病情进展，其发展会变得非常缓慢，淋巴细胞会逐渐浸润甲状腺，缓慢破坏甲状腺功能，这个过程可能长达10-15年，部分病情较剧烈的患者，可能在10年内就出现甲减，需要服药干预。

当甲状腺功能被严重破坏、激素分泌不足时，会出现一系列非特异性症状，比如疲乏无力、怕冷、肥胖、情绪冷淡、抑郁，还可能出现水肿、肢端发冷、脑雾、思维迟钝等。

无法根治但可防控，高危人群需强化筛查

《21世纪》：桥本甲状腺炎目前在临床上能否根治？网上流传的“中医中药能治好桥本”“桥本患者不用忌口”等说法，是否科学？

伍波主任：目前西医的治疗主要针对其引发的结果，比如当患者出现甲减、情绪不稳定、抑郁等症状时，会建议服用甲状腺激素药物缓解症状；同时会建议补充镁、维生素D、硒等营养素作为辅助，但这些都无法逆转病情，也不能使甲状腺抗体下降或甲状腺缩小。

中医方面，临床中有部分患者通过中医调理，甲状腺抗体有所降低，但这种情况并不普遍。

《21世纪》：如果对桥本甲状腺炎不做干预，它会不会进展成为甲状腺癌？进展到什么程度需要特别警惕？

伍波主任：临床统计显示，约10%～15%的桥本甲状腺炎患者可能发展为甲状腺癌。不过不用过度恐慌，由桥本甲状腺炎引发的甲状腺癌，预后相对较好，只要及时手术切除病灶，转移风险远低于其他原因引发的甲状腺癌，因为甲状腺周围的淋巴细胞会在一定程度上抑制癌细胞的恶性进展。

当桥本甲状腺炎进展到一定阶段，会因甲状腺组织不断被破坏、纤维组织增生，刺激滤泡异常增生，形成各类结节，而部分结节可能发生癌变。此时通过超声检查能发现明显异常，超声会根据结节的包膜完整性、侵犯情况等进行分级（常用TI-RADS分级），如果分级达到4-5级，就提示癌变风险较高，需要进一步做细针穿刺活检，通过病理检查明确是否为癌症，若确诊，建议及时手术治疗。

《21世纪》：普通人群的甲状腺筛查频率建议是怎样的？除了桥本甲状腺炎患者，还有哪些人群属于甲状腺癌的高危人群，需要重点警惕？

伍波主任：筛查频率需根据甲状腺情况调整。如果是桥本甲状腺炎初期，仅表现为甲状腺弥漫性增大、硬化，无明显结节，可每1-2年筛查一次；若出现结节较多、超声提示结节可疑，或甲状腺结构呈弥漫性硬化扩张，需密切监测，增加筛查频率，必要时进行细针穿刺活检。

除了桥本甲状腺炎患者，以下几类人群属于甲状腺癌高危人群，建议加强筛查：一是肥胖人群，临床观察发现，肥胖者甲状腺癌患病比例较高；二是45岁以上人群，随着年龄增长，患病风险会升高；三是能自行摸到甲状腺结节的人群，甲状腺位于锁骨中凹上方，若能摸到明显结节，需高度重视；四是生活习惯不良的人群，比如长期熬夜、情绪极端不稳定、工作压力过大的人，这类人群抵抗力较弱，患病风险更高。

《21世纪》：普通人在日常生活中，如何预防甲状腺疾病，尤其是甲状腺癌？

伍波主任：预防的核心是养成健康的生活方式。首先，要控制体重，避免肥胖；其次，要避免长期熬夜，保持规律作息，减少激素紊乱对甲状腺的影响；第三，要学会调节情绪，避免长期处于负面情绪中；第四，要多进行户外活动，多晒太阳，有助于调节免疫功能，降低患病风险；最后，要注意饮食均衡，控制碘的摄入，同时减少接触塑料污染物等有害环境因素。

此外，办公室久坐人群需特别注意，长期久坐、缺乏阳光照射、情绪积累，会增加甲状腺疾病的发病风险，建议每隔1-2小时起身活动，适当增加户外活动时间。

《21世纪》：近年来我国生物医药快速发展，聚焦甲状腺癌的临床诊疗，有哪些创新手段？患者治疗后的预后情况，相比以前有哪些改善？

伍波主任：甲状腺癌的“脾气”相对温和，属于缓慢进展型肿瘤，与胃癌、肠癌相比，预后要好得多，与胰腺癌等快速进展型肿瘤更是有明显区别。目前，我国大城市三甲医院的甲状腺癌5年生存率已达95%以上，10年生存率达93%以上，只要及时发现、规范治疗，绝大多数患者能实现临床痊愈，手术是目前治疗甲状腺癌的主要有效手段。

事实上，手术治疗在复杂甲状腺疾病诊疗中同样发挥着关键作用。近期上海六院甲乳疝外科就成功救治了一例严重甲亢合并巨大甲状腺肿患者。该患者被甲亢困扰11年，颈部肿块逐年增大，还因甲亢引发心脏病并植入心脏起搏器，肿块严重压迫周围组织影响生活，辗转多家医院均被拒手术。我们团队在多学科配合下，成功为其切除双侧1600g病变甲状腺组织，术后患者恢复良好，彻底摆脱了病痛困扰。

此外，近年来甲状腺癌诊疗领域也有不少创新突破。在治疗方面，针对晚期、无法直接手术的患者，新的免疫药物、靶向药物已投入临床应用，能够有效缩小病灶，为后续手术创造条件，解决了以往部分晚期患者无法手术的难题；在诊断方面，除了常规的CT、核磁检查，新型PET扫描试剂已投入研究和应用，能更精准地锁定病灶位置，提高诊断的准确性和便捷性，为精准治疗提供支撑。