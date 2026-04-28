作者|成昱

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*本文为惊蛰研究所X21财经·南财号联合出品

2026年开年，“一人公司”（One Person Company，简称OPC）悄然兴起。只要一个创意、一项技术，再借力AI智能体，创业者便可独自运营一家公司，成为名副其实的“超级个体”。

这一全新创业形态的火速走红，彻底打破了大众长久以来对“开公司”的固化认知。创业不再意味着要投入大量资金租办公室、搭团队，先融资再盈利，而是可以借助大模型技术的全面爆发、AI智能体的规模化落地，以及无代码、低代码工具的持续迭代升级，搭建数字员工团队实现“单人成军”的轻资产创业。

眼下，AI赋能下的一人公司正在成为不可忽视的新趋势，让千千万万普通人的创业梦想有了更低成本、更易落地、更可控的实现路径。

1、单人短剧内容工厂：重构短剧创作生态

开年以来，AI短剧、AI演员等概念的迅速走红，让短剧行业又火了一把。而在收获全网关注的同时，AIGC技术的落地也让单人短剧内容工厂成为了短剧行业的新趋势。

从创作流程来看，短剧创作的第一步——脚本撰写，是AI替代专业团队的首个核心环节。传统模式下，优质短剧脚本需要专业编剧反复打磨，既要贴合平台爆款逻辑，又要把控付费剧的爽点、引流剧“黄金三秒”的钩子，以及信息流广告的转化节奏，具有一定的创作门槛。

如今，在通用文本大模型与垂直短剧AI工具的配合下，已经能够快速产出符合市场主流的爆款脚本。例如豆包、DeepSeek等大模型可以负责梳理剧情框架、优化台词，而小云雀AI短剧Agent、有戏AI等垂直类工具，则能够专攻短剧场景的精准适配。

以小云雀AI为例，其正式上线的短剧Agent功能搭载了Seedance 2.0模型，支持用户上传10万字剧本，一键生成视频成片，实现从剧本解析到角色设计、分镜生成的全流程自动化。有戏AI则提供从“剧本→分镜→视频→成片”的完整工作流，无需在多个软件间切换。

*小云雀平台截图

工具层面的整合，让过去高度依赖“网感”与个人经验的创作流程，逐步向标准化、规模化的智能生成方式转变。AI短剧可以边生成、边剪辑、边修改，甚至能在成片后根据观众反馈迅速重制或“补拍”特定镜头，这种灵活性是传统拍摄方式难以实现的。

这样的轻量化创作模式，已经有不少行业从业者落地实践。据公开报道，瑞安市影视家协会主席江海独立完成的AI真人微短剧《郎在月河》，整部作品时长88分钟，全程仅由江海一人完成所有制作环节，耗时三个多月，整体投入成本仅约1万元。

在具体制作过程中，江海主力使用“即梦”工具，为每个角色生成至少8个不同角度的定妆照，还根据剧情发展同步更换角色服装、发型，仅图片素材就制作了超过12000张，即便其中大量为废稿需要手动修图优化，也无需动用任何摄制团队；后续采用“首尾帧控制法”生成5到10秒的无声视频片段，精准控制角色动作节奏；最后通过AI语音合成角色对白，搭配自动生成的音效与背景音乐完成后期剪辑，整个过程没有动用任何摄制团队，江海一人承担了编剧、导演、美术、摄影、后期等全部角色。

当前，短剧赛道的流量红利仍在持续释放，AI视频大模型与垂直创作工具的不断迭代，让单人短剧内容工厂的创作效率、内容质量持续提升。这种轻量化、低成本、高效率的模式，早已不是小众试水玩法，而是成为短剧行业的主流生产趋势。它不仅重构了内容创作的产业链，让“人人皆可做短剧”从空想变成现实，更为普通创业者打开了轻资产入局短剧赛道的入口，成为当下最具潜力的轻创业风口。未来，随着AI技术的进一步优化，单人内容工厂或许还将释放更大的商业价值。

2、虚拟偶像的“单人经纪公司”：一人也可“成团”

在大众固有认知里，虚拟偶像向来是大型MCN机构、专业经纪公司的专属赛道，从形象建模到商业变现，动辄需要数十人团队、百万级启动资金。而现在，从形象建模到音乐制作、从内容生产到直播变现的全流程都能够由单人完成，成本被大幅压缩的同时，也大大降低了行业门槛。

从实际操作层面来看，虚拟偶像的形象设计，可以用Midjourney、Stable Diffusion这类AI绘画工具来实现，只需要输入人设风格、外貌特征等关键词，就能快速生成虚拟形象初稿；声音部分，DiffSinger、Sovits 4.0等AI歌声模型只需录入少量参考音色，就能训练出虚拟偶像专属声线；而作曲与伴奏部分，则可以借助Soundful、字节跳动AI音乐工坊等工具，输入风格、节奏要求，一键生成原创伴奏——英国程序员Vedal‌创建的虚拟主播Neuro-sama，正是使用AI生成歌声与实时互动，在Twitch和YouTube平台收获了超百万粉丝。

国内的汗青工作室，则是用“人与AI共创”的方式，由一人主导打造出虚拟歌手Yuri尤栗。根据南风窗的报道，工作室创始人赵汗青在Midjourney中只设定了“泛东亚、非标准长相、蓝色”三个方向性标签，通过数千次“抽卡”完成形象筛选，最终在一次偶然的生成中确定了Yuri的外形。虽然看上去好像有些“意外”，但通过这种创作方式，单个创作者也能够完成传统模式下需多人协作的形象设计工作。

*Yuri尤栗的社交媒体账号主页

从曾经被资本与专业团队垄断的小众赛道，到普通人仅凭一己之力也能落地的轻创业项目，虚拟偶像行业的变革，本质上是AIGC技术对内容创作壁垒的彻底打破。随着AI工具持续迭代，单人运营模式将进一步普及，成为泛娱乐与虚拟经济领域一条更具可持续性的创业路径。

3、AI音乐与音频定制：人人都是作曲家

2025年，融合了二次元文化、鬼畜元素和网络梗的二创音乐内容——“哈基米南北绿豆”火遍全网，其中有不少都是使用了AI工具创作而成的音频作品。而在魔性AI音乐之外，AI音乐也开始走向市场化发展。

艾媒数据显示，2025年中国“声音经济”的整体规模已超过6110亿元，预计到2029年将达到7415.8亿元。数字的背后，是从短视频配乐到企业宣传配音，从有声书制作到播客后期的全场景音频需求爆发。但是，专业化音乐创作的高成本、高门槛，却把大量普通创作者挡在门外：定制一首BGM价格不菲，有声书与音频后期更需要专业能力加持，个人或小微企业很难真正入局。

如今，Suno、Udio、Sora等AIGC工具的普及，直接实现了音频创作的平民化落地，即便没有任何音乐、配音相关专业基础，仅依靠基础设备与AI工具，就能完成音色生成、曲风定制、音频优化等全套流程，单人即可独立承接商业音频业务。

根据半岛都市报报道，在青岛李沧区OPC创新区丰泉中心，“开场音乐”创始人张超借助AI辅助工具，将原本需要一周才能完成的音乐小样缩短至五六分钟生成，大幅降低了与客户的沟通成本，公司年营收预期可超150万元。

在广州，一家名为烁谷科技的公司，自研“悟声”语音合成算法与“元语文字”将传统配音成本压缩至不足千分之一，仅需3秒有效样本，可实现99.5%以上相似度的音色克隆，还能还原喜悦、悲伤、哭泣等真人情绪细节。这意味着，AI语音完全能够适配泛娱乐配音、数字人交互、企业出海多语种营销等多种场景。

*“悟声”官网

一个颠覆传统行业的变革已经发生：AI正在重构整个声音产业的生产逻辑。它既拆掉了专业音频创作的高墙，让无数普通人得以拥抱声音创作的红利，也以极致的效率与成本优势，搅动了原有的行业利益格局。

4、轻应用开发：想法＋AI=下一个爆款

回想上一次全民创业时代，应用开发是不少创业公司们的起点。而在一人公司的时代，应用开发的壁垒也早已被打破。如今，AI可直接辅助编写代码、海量开源项目可供免费参考、各类现成模板能直接复用，只要找准细分需求，普通人无需深耕专业开发技能，就能快速落地成型的AI产品。

比如，“小猫补光灯”这款曾霸榜App Store的应用，其开发者陈云飞在尝试AI创业前从未写过代码，而他的创业动机，只是因为在社交媒体上发现许多女性用户自拍补光时，要想切换不同色温的灯光，只能靠下载各种各样的纯色图片来实现。于是，他萌生了用一款应用让补光变得更便捷的想法。借助人工智能编程工具，陈云飞在没有团队协作、没有传统开发经验的情况下，仅耗时约一小时就完成了这款补光App的初版开发。

*“小猫补光灯”APP界面

事实上，类似“小猫补光灯”这样由非技术背景创作者打造的AI原生应用已屡见不鲜。这得益于AI编程工具的诞生大幅降低了软件开发的门槛，让一个人凭借对用户痛点的敏锐洞察，就能快速完成从创意到产品的转化，并实现持续优化。

未来，职场人可以用AI开发简历生成工具，一键匹配岗位需求；学生群体可以自研错题整理小程序，帮助高效复习；电商卖家则能够借助文案生成定制化的内容插件，批量产出营销内容……

而这些未来的可能性都有一个共同点：创作者并没有陷入“学完再干”的思维，而是先确定一个真实、细分的用户痛点，然后像拼乐高一样调用AI工具、开源组件和云服务，快速拼出可用的产品。这意味着，谁能更快地发现并满足一个微小但高频的需求，谁就能在AI普惠的红利中占得先机。当编写程序、搭建系统不再是创业阻碍，决定产品成败的，就是对需求的精准感知、对场景的深刻理解。

5、文创/手工设计：AI充当全能“助理”

一个文创设计师的脑洞变成实物，需要几步？

在过去，答案的背后是一支包含画图、打样、供应链、推广等明确分工的完整队伍。但现在，借助AI的全方位赋能，个体创作者仅凭一己之力，就能从灵光一现到产品上架，全流程自己说了算。曾经漫长的落地周期、高昂的试错成本，被压缩到短短几天。

在苏州，“玩纸星球”艺术工作室创始人沈星彤，曾经用四年时间、仅凭一人之力完成了立体书《打开重庆》的设计创作和出版。而如今，在一个关于纽约中国城的新项目中，面对上百位居民的海量中英文混杂访谈资料，AI成为了她最得力的研究助理，帮助团队高效地完成了整理、翻译和信息归纳工作，让整个项目从立项到落地仅用了9个月。

沈星彤的创业实践证明了AI在前期调研和品牌建设上的巨大威力，而另一个曾让无数创作者头疼不已的环节——产品打样与工艺验证，同样迎来了破局之道。

惊蛰研究所在《这些奇思妙想的AI硬件，正在重构生活新可能》中曾提到，AI与3D打印的融合，让过去需要数周建模的高门槛技术，变成人人都能“一句话生成实物”的低成本创意工具。这不仅催生出“个性化量产”的全新消费赛道，更让从DIY到潮玩文创的即时造物，成为越来越多年轻人的日常生活方式。

AI对文创手工赛道的重塑，本质是降低了行业创业门槛，重新定义了个体与行业的关系。值得注意的是，AI从未替代文创的手工温度与核心创意，而是解放了创作者在调研、绘图、打样等重复劳动上的精力，让他们把时间真正留给审美与创新。文创手工赛道正式迈入“超级个体”时代，借助AI，个体创意的商业价值，也迎来了前所未有的释放。

6、小游戏研发：想玩什么？自己做

提起游戏研发，大众的固有印象往往是传统大型游戏的重资产模式：策划、美术、程序、测试、运维、宣发等岗位缺一不可，动辄数十人甚至上百人的团队协同作战，研发周期以年为单位，前期投入动辄百万千万。

前索尼互动娱乐CEO肖恩·莱登（Shawn Layden）曾在2020年给出一个说法：当时一款主流3A游戏制作费用约在8000万至1.5亿美元，开发周期长达5年。即便是中等体量的商业游戏，情况也并未变得轻松——数十人的团队、数百万的预算、一年以上的开发周期仍是常态。对于个人开发者而言，传统游戏研发的门槛始终高不可攀。

然而，当一位完全不懂编程的90后编剧Kingfisher，因痴迷于《被囚禁的掌心》中的角色如月晴人，决定用AI为自己和同好“手搓”一款同人乙女游戏，曾经高不可攀的门槛开始“瓦解”了。

根据竞核的报道，Kingfisher先向Gemini请教如何起步，初期她用Coze搭建简单网页，但为了做出可交互的办公室场景（台灯、线圈本等都能点击），她转用Cursor，完全用自然语言指挥AI写代码。她负责所有文案和故事设计，游戏设计环节由她和AI“五五开”，而代码编写百分之百交给AI，仅用了两个月，游戏便成功问世。

事实上，Kingfisher的实践是游戏行业变革的缩影。当下游戏消费市场快速分化，比起重度手游的长周期、高沉浸需求，用户碎片化娱乐需求持续爆发，直接带动轻量化休闲小游戏、互动叙事小游戏迎来全面爆发，市场规模更是一路攀升。

《2026抖音小游戏行业白皮书》显示，2025年国内小程序游戏市场规模已达到535.4亿元，预计2027年将突破千亿大关；中邮证券发布的《AI重塑游戏：供给革新与需求跃迁，开启游戏产业新周期》研报也预测，2033年全球游戏AI市场规模将达到512.6亿美元，年复合增长率高达36.1%，市场的增长与AI的渗透互为因果，这也足以印证AI+小游戏赛道的强劲增长潜力。

与此同时，传统大型游戏也在积极拥抱AI技术，例如《逆水寒》《燕云十六声》等作品均已加入智能AI生成内容等玩法，进一步拓展了AI在游戏领域的应用边界。

*《燕云十六声》智能生成界面

相较于传统游戏行业的重资产、高门槛，AI赋能的轻量小游戏研发，本质上没有颠覆游戏行业的核心逻辑，而是降低了研发准入门槛，让更多小众创意得以落地，也让用户拥有了更多元、更轻量化的娱乐选择。未来，随着AI工具的持续迭代，单人研发的小游戏或许将成为娱乐市场增长的一股新势力。

7、跨界电商直播：用算力换人力

从众多AI赋能一人公司的具体案例可以看到，其核心逻辑就是用AI的能力来补充公司的人工空缺。而电商这类高度依赖人工的重资产行业，同样能够通过与AI的结合，实现轻量化经营。

当用AI技术替代海量重复性人工工作，电商公司能够一站式搞定选品策划、内容制作、智能客服、精准引流与数据复盘，彻底打破传统电商重团队、重资金、低效率的局限，把电商运营从“人力密集型”转变为“算力密集型”。而这种轻量化、高效率的低成本创业模式，也成为个体入局电商的优质选择。

90后清华毕业生武彬曾在2025新网商峰会上，分享了用AI深度改造电商业务的实战经验。他创立的极睿科技，将AI贯穿电商营销全流程：智能生成带货文案、一键替换模特与场景图、自动剪辑质感短视频，还能用数字人主播全天候直播。据悉，武彬布局6家网店全程AI自主运营，累计GMV达数亿元，首月便突破千万；公司推行“AI优先”模式后，人员减半，营收反而翻了三倍。

*极睿科技官网

不止科创创业者跑出成果，扎根产业带的一线中小商户，也在靠AI实现逆势破局。据央视新闻报道，面对外贸订单压力，义乌商户傅江燕和丈夫经营袜子店铺，年销可达2000万双，她只需录制简易口型画面，搭配DeepSeek生成的定制文案，就能自动生成西班牙语、阿拉伯语等36国语言的产品介绍视频，轻松打通全球跨境销路。

无论是AI操盘6家店，还是AI把义乌小商品卖到全球，这些落地案例都指向同一个结论：AI不再是遥不可及的科技工具，而是直接驱动成交的核心引擎。电商创业或许不必再组建庞大专业团队，普通人只要学会驾驭AI、指挥AI，找准优质好物，就能依托算力红利，把产品卖向全世界。

轻资产、低门槛、一人即可起盘的AI电商，正在为普通人打开全新的创业机会，人人都有机会借AI之力，低成本入局、高效率创业。

总结

站在2026年的起点，一人公司的浪潮才刚刚开始。

AI技术的全面落地与各类智能工具的持续迭代，让轻资产、重创意的超级个体时代真正到来。一人公司的想象空间也仍在不断拓宽。

未来，随着AI智能体的持续进化，数字资源的调配效率还将进一步提升，创业的门槛会继续降低，或许到那时，已经没有所谓的打工人与老板之分，只有“用AI的人”与“不用AI的人”。

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