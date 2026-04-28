21世纪经济报道记者柳宁馨 杭州报道

一季度，长三角地区经济总量达84707.91亿元，占我国GDP比重超四分之一。同期，浙江GDP同比增长6%领跑长三角，上海、安徽、江苏经济增速分别为5.9%、5.8%、5.4%。

具体到区域亮点，一季度，江苏先进制造业增长快，新兴消费快速崛起；浙江数字核心产业发挥明显优势，民营经济表现突出；上海金融服务业贡献支撑力量，固投增速领跑长三角；安徽外贸出口、制造业继续保持较高增速。

新动能加快、出口稳支撑

长三角三省一市一季度经济增速均跑赢全国（5%），实现了稳健增长。

一季度，江苏GDP为34483亿元，同比增长5.4%；浙江GDP为23684亿元，同比增长6.0%；上海实现经济总量13526.91亿元，同比增长5.9%；安徽实现经济总量13014亿元，同比增长5.8%。

江苏在长三角经济规模最大。江苏区域现代化研究院特约研究员张春龙在接受21世纪经济报道记者采访时表示，从一季度数据看，江苏先进制造业表现亮眼，新兴消费快速扩容，有效对冲传统消费疲软，内需动能持续转换。整体看，江苏已跨越传统要素驱动阶段，正迈向创新驱动与新质生产力培育期。

浙江一季度经济增速领跑长三角。浙江大学经济学院教授肖文在接受21世纪经济报道记者采访时表示，一季度浙江呈现出工业走强、服务业稳健、结构优化的良好态势，增长核心动力来自民营经济与数字产业，新质生产力特征显著。

一些共性特征体现在长三角经济数据中，例如工业新动能加快、出口回稳。

从工业整体增长看，一季度，江苏工业增加值同比增长6.9%，浙江规上工业增加值同比增长8.3%。同期，上海规上工业总产值同比增长5.6%，安徽规上工业增加值同比增长11.0%。

更值得关注的是新动能。一季度，江苏高技术制造业增加值同比增长14.8%，已连续13个月实现两位数增长，其中集成电路制造、锂离子电池制造等行业分别增长23.6%、19.2%。

在浙江，一季度数字经济核心产业制造业、高技术制造业和装备制造业增加值分别增长15.4%、15.4%、12.7%。

一季度，上海三大先导产业制造业产值同比增长16.1%。上海市统计局表示，受益于先进工艺产能持续释放、关键材料与设备国产化进程加快，集成电路制造业产值增长21.3%；受益于细胞与基因治疗、高端医疗器械等前沿领域加速突破，生物医药制造业产值增长9.6%，此外，人工智能制造业产值增长19.2%。

安徽工业新动能增势强劲，一季度高技术制造业增加值增长38.9%，从产品看，存储芯片产量增长113.9%，服务机器人增长82.7%。

经历了外部环境不确定性增加的2025年，今年一季度，长三角的外贸出口继续保持韧性。例如，一季度江苏出口1.04万亿元，增长14.6%，浙江一季度外贸出口增长6.8%，历史同期首次站上万亿元台阶。

一季度，上海货物出口增长16.3%，“新三样”产品出口同比增长1.2倍，其中，电动汽车出口额增长1.4倍。同期，安徽出口增长31.8%，其中，电动汽车、集成电路出口额分别增长3.8倍、2.7倍。

长三角也有各自优势支撑。例如，上海在一季度实现金融业增加值增长10.1%。上海市统计局表示，一季度金融业、工业以及信息传输、软件和信息技术服务业合计对全市经济增长的贡献率近七成。

内需呈现向好趋势

长三角是全国统一大市场中的重要组成部分，其内需成色从一定程度上体现国内大循环的阶段表现。一季度，长三角三省一市的固投实现回正或降幅收窄，消费方面，上海和浙江社零增速较快，安徽、江苏仍待后续发力。

先看内需表现较好的上海，一季度，上海全市固定资产投资同比增长7.6%。其中，工业投资同比增长22.8%，实现高速增长。消费方面，一季度，上海社零总额4281.49亿元，同比增长5.5%，其中，服装、鞋帽、针纺织品类，体育、娱乐用品类零售实现两位数增长。

江苏消费平稳开局，一季度实现社零总额12568.8亿元，同比增长1.3%，限上金银珠宝类、通信器材类等升级类商品销售良好。虽然江苏仍受固投负增长拖累，但一季度降幅收窄，其中基础设施投资增长11%。

张春龙认为，江苏当前基本实现跨越粗放扩张期，设备更新政策红利与高技术产业链自主化将持续释放中长期动能。江苏消费端服务与数字消费渗透率正在提升，民间资本在新能源、公共服务等领域有所回暖，在一定程度上对冲了地产下行状况。如果能够保持要素协同与营商环境优化，江苏二、三季度及全年有望延续“量稳质升、进中提质”态势。

今年是江苏第二年举办 “苏超”，其带动文旅消费潜力如何？张春龙表示，“苏超”已验证“赛事+文旅+商业”乘数效应，如果能够进一步配套跨城联动、服务供给与数字化营销升级，有望从“流量爆款”转化为“留量经济”，成为全省文旅扩容的重要引擎。

一季度，浙江固定资产投资同比增长0.6%，其中，数字经济核心产业投资、高技术产业投资实现两位数增长。同期，浙江社零总额9665亿元，同比增长4.0%，以旧换新拉动明显。

杭州师范大学经济学院教授樊文静表示，当前浙江消费稳步复苏，网络零售与可穿戴智能设备等新兴消费增速亮眼，数字消费持续走强。

“从可持续性看，浙江产业集群完整、重大项目储备充足、民企活力持续释放，二季度及全年有望保持稳健增速，延续高质量发展格局。但外部需求波动、地产链条偏弱等因素仍形成一定约束，整体将呈现前高后稳、动能持续转换的运行态势。”樊文静说。

安徽一季度固定资产投资止跌回稳，一方面仍被房地产投资增速下降拖累，另一方面一季度基础设施投资增长19.5%，高技术服务业投资增长29.5%，继续拉动投资平衡。同期，安徽社零总额6221.8亿元，同比增长2.4%。