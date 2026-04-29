知名品牌 Be come true 正式宣布將推出首款官方授權的「我獨自升級盲包一卡通」與「邪神石像發光造型一卡通」。全系列商品預計自 2026 年 4 月 29 日起，於 Be come true 官網及全台 7-ELEVEN 門市同步展開販售。

還記得在卡特農神殿中那令人毛骨悚然的魔性微笑嗎？韓國神級 IP《我獨自升級》（Solo Leveling）動畫版自開播以來，憑藉著潮到出水的戰鬥分鏡與主角「成振宇」一路成長逆襲的爽快劇情，在全球 ACG 圈掀起現象級狂熱。

看準這股驚人的社群影響力與粉絲強大信仰，Be come true 正式宣布將推出「我獨自升級盲包一卡通」與極度震撼的「邪神石像發光造型一卡通」。不僅要把劇中經典的「信仰儀式」實體化帶入現實生活，更要讓粉絲們在每次通勤嗶卡時，都能回想起各個故事片段。

回歸原點的戰慄：卡特農神殿的神降臨

《我獨自升級》最初由韓國網路小說起家，隨後改編為條漫，憑藉著極具張力的畫風與「人類最強兵器」成振宇成長史，斬獲破百億驚人觀看次數。由 A-1 Pictures 操刀改編的兩季動畫，更是將這部作品聲勢推上全球頂峰。

主角成振宇從被稱為「人類最弱兵器」的 E 級獵人，一路與各大 BOSS 激戰、收服闇影軍團的帥氣英姿，吸引全球無數死忠粉絲，被廣大網友親切地尊稱為「成哥」。

對於所有《我獨自升級》粉絲來說，故事最令人震撼的轉折點，絕對是故事初期「雙重地下城」事件。在那陰暗的卡特農神殿副本中，成振宇與其他獵人面對著不可名狀的巨大神像，經歷了極度殘酷的嚴峻考驗。

神像那懾人的壓迫感，以及必須遵守「敬拜神」、「讚美神」、「證明你的信仰」三大鐵則，不僅是成振宇獲得「系統」青睞、覺醒成為玩家的關鍵轉折，那張突然咧嘴狂笑的經典畫面，更成為著名精神污染名場面。

嗶個卡膝蓋自動軟掉？「邪神石像」搭載感應發光機制

這次 Be come true 為了還原這份震撼，以高規格工藝完美復刻這尊「邪神石像」外型。官方將原本在地下城中碩大陰森的巨大雕像，精緻等比縮小為單手能掌握的立體造型一卡通。

最令人驚豔的是，這款「邪神石像發光造型一卡通」內部搭載 NFC 晶片感應發光功能。當使用者在捷運閘門、公車驗票機或便利商店感應機台上「嗶卡」付款瞬間，石像雙眼就會透過感應電磁波獲得能量，瞬間發出令人懾服的駭人紅光。

配合著石像本體那抹深不可測的魔性微笑，可說是實用性與中二度同步向上拉滿，完美重現動畫中神像甦醒的戰慄瞬間。

網友紛紛留言表示：「連搭個捷運都要過 SAN 值檢定嗎？」、「嗶個卡膝蓋會自動軟掉」、「去超商買東西是不是要先下跪才能儲值？」、「店員看到這張卡會不會嚇到報警？」，足見邪神石像在粉絲心中的獨特地位與 IP 魅力。

喚醒你的闇影軍團！16 款「盲包一卡通」考驗歐洲人血統

除了令人不寒而慄的立體造型卡之外，Be come true 也深知粉絲們對於劇中角色熱愛，同步推出讓所有獵人們摩拳擦掌的戰場，「我獨自升級盲包一卡通」。

這套盲包全系列共包含 16 款精美設計，其中包括 5 張獵人角色卡，以及 5 張「闇影軍團」成員，4 張事件劇情照，皆為劇中極具人氣的關鍵人物。

不僅如此，為了增添盲包刺激感與收藏價值，16 款中特別收入 2 款極度稀有的「炫光隱藏版」。這兩款隱藏版採用特殊雷射炫光材質製作，在不同角度光線照射下，會折射出華麗光影效果，宛如 S 級獵人散發出的強大魔力光芒。

無論想單純收藏《我獨自升級》經典角色，還是想測試自己血統等級，這套盲包一卡通都能滿足粉絲們的抽卡渴望。

「我獨自升級盲包一卡通」將自 2026 年 4 月 29 日起，於全台 7-ELEVEN 門市與 Be come true 官方網站同步限量開賣，售完為止。想要在實體店面體驗盲抽快感的獵人們，請務必準時前往各大 7-ELEVEN 門市尋寶。

另外 Be come true 官方粉絲團也同步祭出集卡活動，至 5 月 31 日前集滿 16 款盲包一卡通，就有機會獲得《我獨自升級》紀念威士忌，詳細活動內容可參考粉絲團貼文。

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而話題度破表的「邪神石像發光造型一卡通」，考量到立體造型製作工法較為繁複，將於 4 月 29 日同日在 Be come true 官方網站獨家開放預購。官方更透露預購期間會推出期間限定的「早鳥活動」，詳細優惠價格與組合方案，粉絲可密切鎖定 Be come true 官方網站最新公告。

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