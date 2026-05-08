南方财经 21世纪经济报道记者胡慧茵 报道

中国企业深度参与越南基建，再向前迈出一大步。

4月29日，越南胡志明市地铁2号线（滨城—参良段）项目全过程工程咨询项目完成招标，由法国SYSTRA、中国广州地铁集团、越南南方交通运输设计咨询股份公司及越南港口及海洋技术咨询设计股份公司组成的联合体最终中标。

胡志明市地铁2号线是越南轨道交通宏伟蓝图的重要组成部分。据新华社报道，越南官方的目标是到2030年将城市轨道交通网络扩展至187公里，而全长19.7公里的地铁1号线（滨城-仙泉段）已在2024年底投入运营。

近年来，越南大力投入基础设施建设，以弥补交通短板。去年，越南政府宣布在全国启动和竣工250个大型基础设施项目，总投资约500亿美元。这是越南为实现年度经济增长目标、推动经济转型的关键战略，被视为未来10至20年经济发展和社会现代化的序幕。

此次广州地铁参与的联合体成功中标，是中越基建合作升温的缩影，展现出中国企业在国际基建领域的综合实力与品牌影响力。

（越南河内首条城市轻轨线路是中企参与当地基建的典范。资料图）

“广东模式”叩开越南地铁市场

乘坐地铁出行，是胡志明市民众期盼了十几年的梦想。2024年12月，越南第一条地铁——胡志明市1号线通车，这一刻他们等了17年。数据显示，截至今年年初，1号线总乘客量达2056万人次，相当于原计划的121.6%。

对于习惯了摩托车洪流与路面拥堵的当地人来说，地铁不仅意味着一种全新的出行方式，更寄托着对现代化都市生活的向往。

中国现代国际关系研究院东南亚和大洋洲研究所副研究员聂慧慧向21世纪经济报道记者表示，胡志明市地铁2号线建设十分必要，“2号线项目（滨城-参良段）连接市中心繁华地区（滨城站）与城市西北方向，中途站点邻近新山一国际机场和西贡火车站等交通枢纽，穿越多个密集居住区。项目建成后，将极大地缓解当地交通压力并有效带动新区经济发展，助力胡志明市打造现代化综合交通体系。”

中标的联合体中，广州地铁的名字引人注目。这并非广州地铁首次参与该项目。去年9月，广州地铁设计研究院牵头的联合体已拿下该线路的调整可研报告编制、前端工程设计及采购服务项目合同。加上本次中标，广州地铁从项目最前期可研、设计阶段已深度介入，如今延伸至工程建设全过程咨询，参与程度越发深入。

值得一提的是，胡志明市地铁2号线是率先采用越南特殊机制与政策的先锋项目，旨在将交通基础设施发展与公共交通导向型开发（TOD）城市空间重塑相结合。简而言之，即同步实施地铁投资与TOD开发，以在线路投运时最大化综合效益。不少分析认为，该模式借鉴了广州地铁的经验。

中山大学国际关系学院、“一带一路”研究院副教授覃丽芳在接受21世纪经济报道记者采访时表示，越南方面接受广州地铁深度参与胡志明市地铁2号线全过程工程咨询，说明它足够认可广州地铁的技术实力和经营理念，尤其广州地铁是国内少数不依赖财政补贴即可盈利的地铁企业，这种合作模式也体现了越南希望学习相关运营管理经验，避免未来地铁成为财政负担。

与以往不同，胡志明市地铁2号线（滨城—参良段）的资金来源发生了根本性转变——不再依赖官方发展援助（ODA）贷款，而是由该市地方财政预算全额承担。对越南来说，这种资金使用模式无疑是大胆的尝试。

“完全依靠地方公共财政，赋予胡志明市在投资规模、投资进度、合作对象等方面更多的自由选择余地，并减少不必要的中间环节，从而提高公共投资资金的使用效率，而且资金支配自主性也在增强。”对外经济贸易大学外语学院越南语系系主任尚锋向21世纪经济报道记者表示，这种创新模式也给中国企业带来更多的合作机遇，因为中方完全可以根据胡志明市的需求定制合作建议，提出更具有针对性的合作方案，深度参与胡志明市的基础设施建设和智慧城市建设。

无独有偶，去年，深铁集团成功拿下了越南河内地铁5号线建设项目。在中标项目中，深铁集团三家下属单位承担了多项核心任务，涵盖规划设计、设备技术服务、联调联试及运营培训等关键环节。

可见，广东乃至中国基建企业在越南基础设施建设中扮演着越来越重要的角色。尚锋认为，这意味着现在的中国基建企业从单一施工向“投资+建设+运营”一体化跨越。这一转变主要体现出中国基建企业在“走出去”的过程中投资模式不断成熟，产品线不断丰富，产品附加值不断提升，还标志着中国企业从“工程承包商”向“综合服务商”的战略升级，不仅输出硬件设施，更输出标准、技术、管理与长期运营能力。

尚锋还表示，这种一体化模式增强了项目可持续性，提升了越南本土能力建设水平，也为中国企业构建了稳定长期收益渠道，推动国际基建合作迈向高质量、深层次、可持续新阶段。

中企切入越南基建蓝图

越南在经济增长方面抱有雄心。

据新华社报道，今年年初，越南共产党第十四次全国代表大会通过越共十四大决议，提出越南未来5年经济社会发展计划和未来阶段发展方向，力争2026年至2030年年均经济增速实现两位数。为了实现年度经济增长目标、推动本国经济转型，越南政府正通过一场前所未有的基础设施建设浪潮为经济注入强心剂。

去年，越南政府宣布在全国范围内启动和竣工250个大型基础设施建设项目，总投资额高达1280万亿越南盾（约合500亿美元）。越南时任总理范明政在启动仪式上表示，这些项目将为GDP贡献约13%，从根本上改变国家战略基础设施现状。

为弥补基建短板，越南积极引入国际先进技术与服务。近年来中资企业已广泛参与该国桥梁、公路、铁路、能源、电信等项目建设。今年苏林访华期间两度乘坐中国高铁，无疑为双方基建合作增添了生动注脚。据央视新闻报道，苏林在高铁上表示，中国“十五五”规划为发展开启新篇章，越南也在落实越共十四大决议，两党两国应加强战略对接、共同谋求发展。越南高层对中国基建能力的认可，正持续拓宽中企在越南的参与空间。

在今年4月中旬苏林访华期间，中越双方签署的《中越联合声明》称，中方愿与越方在铁路领域开展贷款、技术、培训、工业能力等方面合作，指导中国优质企业参与铁路建设。尚锋认为，这表明中越双方在基建领域的合作已从单点项目迈向系统性对接，中越铁路建设合作将向纵深拓展、向全链条延伸，中越基建合作前景十分广阔。

覃丽芳曾多次赴越南实地调研，深切体会到基建是当地发展的主要瓶颈之一。她向记者指出，中国是越南第一大贸易伙伴，越南的产业发展高度依赖中国供应链，因而加强基建互联互通对双方都有利。

在越南轨道交通建设领域，中企身影频现。截至目前，除了由中国中铁六局集团有限公司承建的越南河内首条城市轻轨线路——河内轻轨吉灵—河东线已经建成运营，胡志明市地铁2号线、河内地铁5号线正在建设之外，《中越联合声明》还表明，双方将铁路合作列为两国战略合作新方向，重点推进三大跨境标准轨铁路项目：一是老街-河内-海防铁路，该项目将对接中国云南铁路网，形成连接中亚、欧洲的国际货运通道；二是同登-河内铁路，以打通中国广西与越南首都的快速通道；三是芒街-下龙湾-海防铁路，未来将对接中国防城港-东兴铁路。

越南政府发布的2026—2030年中期公共投资计划表明，发展性投资支出占国家财政总支出的比重约为40%，而基建投资正是其核心内容。

在受访专家看来，面对越南基建热潮，中资企业具备多重优势。尚锋表示，一是中国企业具备全产业链集成能力，可提供“一站式”解决方案；二是高性价比的装备与技术输出，中国高铁造价仅为日本、欧洲的二分之一左右；三是成熟的项目管理与风险控制体系，尤其是在复杂地质条件下的施工经验；四是长期本地化运营能力，包括属地化人才和跨文化协同管理；五是地缘与跨境物流优势，中国是越南所有外资来源国中地理最近、物流成本最低的国家；六是融资优势，可提供低息贷款；七是政策环境优势，中越高层共识为双边关系举旗定向，两国区域发展战略深度对接，政策优惠力度大。

然而，随着越来越多基建企业出海越南，赛道也变得拥挤，机遇与挑战如影随形。聂慧慧表示，中国企业面临的最大挑战是激烈的国际和国内竞争，不仅要与央企、地方国企、私营企业竞争，还要应对日本、韩国、欧洲及东南亚本土企业的争夺。她建议，中国基建企业可进一步突出技术优势，强化本地化合作，通过多元化融资和风险控制保障项目顺利推进。

覃丽芳也认为，“中企‘抱团出海’可以避免国内企业之间恶性压价竞争，同时带动上下游企业共同走出去。”