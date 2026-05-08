21世纪经济报道记者 董静怡

大模型赛道的融资与商业化正在加速升温。

5月8日，记者从消息人士处获悉，阶跃星辰将完成近25亿美元融资，并加速上市进程，或将成为智谱、MiniMax 之外又一家赴港上市的国产大模型公司。同样在近期，媒体报道月之暗面也将完成20亿美元融资。

接近交易的人士表示，阶跃新融资的一个显著特点，是产业链资本集中入场。除财务投资人外，华勤、龙旗、豪威、中兴等多家手机及消费电子产业链公司参与其中，覆盖从整机制造到上游核心器件的多个环节。

其中，华勤、龙旗是全球手机ODM第一梯队企业，提供整机研发设计和制造服务；豪威是图像传感器供应商，处于手机摄像头等关键零部件上游；而中兴手机此前已与阶跃深度共创AI手机功能，并在努比亚Z80 Ultra等多款旗舰机型量产落地。

产业资本的入局，背后是模型能力向终端迁移的确定性趋势。过去一年，手机、PC、可穿戴设备等硬件厂商持续寻找AI的产品化路径，模型公司则在争夺入口。据市场消息，OpenAI正在加速研发首款AI Agent手机，最快将于2027年上半年量产。在这一背景下，资本绑定，意味着技术、场景与供应链将更深度耦合。

商业化路径上，阶跃正是选择了这种“终端侧突围”的方式，与手机、汽车等厂商合作。这类收入的特点是增长稳健、毛利不低，规模化依赖合作伙伴的出货量。

阶跃星辰首席战略官李璟此前向21世纪经济报道记者表示，其收入模式并非简单的SaaS订阅，而是“端+云”的结合：端侧按License收费，云侧按消耗计费。这种模式在当前阶段已具备可持续性，未来随着智驾订阅等商业模式成熟，还将衍生出更多变现路径。

这也是印奇带来的变量。此前，旷视科技联合创始人、千里科技董事长印奇正式出任阶跃星辰董事长，与CEO姜大昕、首席科学家张祥雨、CTO朱亦博组成全新核心管理团队。彼时他创办旷视，就不只想做算法，还想做软硬一体解决方案，当年的路走得并不轻松，但如今在AI终端爆发的节点上，这套经验可能会成为阶跃的差异化筹码。

与此同时，阶跃的资本结构也在为上市做准备。工商信息显示，公司已于4月完成股改，由有限责任公司变更为股份有限公司。知情人士称，其红筹架构亦已拆除，这通常被视为赴港IPO的关键前置步骤。

一个较少被提及但重要的因素，是有“港版淡马锡”之称的香港投资管理有限公司（HKIC）入股。作为香港特区政府设立的投资平台，HKIC 目前在大模型领域仅押注了阶跃一家公司。其入股，也为阶跃赴港上市提供了进一步背书。

随着融资落地、结构调整完成以及产业资本进入，阶跃的上市进程正在加快。