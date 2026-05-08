资本市场的体面，藏在一份份薪酬榜单里。董事会秘书，作为上市公司连接监管、资本与公众的关键角色，其薪酬刻度，既是公司价值的镜像，也是行业生态的晴雨表。

浙江资本市场的稳健生长，投射在董秘群体的薪酬盘面上。同花顺数据显示，2025年，已披露的736位浙股董秘总薪酬（包括2025年新上任的董秘）达到56624.49万元，较2024年53431.92万元略有上升；人均薪酬从73.70万元升至76.94万元，同样小幅上扬，印证岗位价值稳步抬升。

薪酬区间进一步拉开。2025年最高443.58万元，较2024年323.33万元大幅跃升；最低0万元，成为一个特殊的样本存在。

统计数据显示，从地区分布看，杭州用236家上市公司、80.7万元平均薪酬的双高数据，坐稳绝对C位，占全省近三分之一的企业密度，让这里的董秘们天然拥有更多议价权。

从行业分布看，传媒行业以超百万元的平均薪酬一骑绝尘；建筑材料行业跻身第二，背后是基建投资热潮下的价值重估；计算机行业位居第三，印证着数字经济时代对复合型董秘的渴求。

2025年的薪酬增长曲线，藏着更细腻的职场情绪。其中，近40%的公司增幅集中在0%-20%的区间，显示出大多数企业“小步快跑”的谨慎策略。此外，近3%的公司实现100%以上大幅增长，另有近3%的公司则遭遇50%以上薪酬大幅下滑。

有人年薪翻倍，有人薪酬腰斩

在725家有薪酬增幅数据的浙江上市公司里，1642.74%与-100%的极值，勾勒出董秘群体中最戏剧化的职场沉浮。

张小泉（301055.SZ）以1642.74%的同比涨幅，把“薪酬跃迁”四个字写进了浙江上市公司董秘的年度叙事里——从20.33万到354.3万，这个跨越级别的涨幅，是榜单里唯一突破16倍的样本。

紧随其后的海康威视（002415.SZ），年度董秘薪酬从54.42万跃升至289万，431.05%的涨幅，印证了头部科技企业在关键岗位上的激励力度。

轻纺城（600790.SH）的涨幅刚好卡在400%，从14万到70万，商贸零售行业的薪酬天花板在这组数据里被悄悄抬升；维康药业（300878.SZ）、思创智联（300078.SZ）的涨幅都超过290%，医药生物和计算机行业的高弹性，在董秘薪酬上也体现得淋漓尽致。

更有意思的是，这张翻倍榜单里，杭州公司占了近半数席位，省会城市的资本密度和企业治理成熟度，正在为董秘们的薪酬跃迁提供土壤。

再看另一面，降幅超过50%的榜单，像一面镜子，照出了市场周期与企业波动对高管薪酬的直接影响。

ST银江（300020.SZ）、比依股份（603215.SH）、新亚制程（002388.SZ）三家公司的董秘薪酬直接归零，-100%的数字背后，是任职中断、岗位调整或企业经营困境的现实投射。

奥康国际（603001.SH）的董秘薪酬从84.26万骤降至9.13万，降幅近90%，这个来自纺织服饰行业的样本，也折射出传统消费赛道的压力传导。

这张降幅榜单里，医药生物和计算机行业的身影依然显眼。戴维医疗（300314.SZ）、拱东医疗（605369.SH）的降幅都超过53%，从88万、118万的高位跌至40万左右；萤石网络（688475.SH）的薪酬从179.46万砍半至74.8万，降幅近60%。

这些与翻倍榜单高度重合的行业，恰恰说明新兴赛道里，企业业绩波动、治理结构调整，都会直接体现在董秘的薪酬数字上。

两张榜单并置，是浙江上市公司董秘群体的两极切面。一边是资本运作、业绩爆发带来的薪酬跃升，一边是周期下行、治理调整导致的收入腰斩。而这些数字背后，是董秘角色早已跳出“信息披露执行者”的单一框架，成为企业资本动作、经营状况的直接映射者。

浙股董秘TOP30生存图景

高薪榜单从来都是行业的风向标。浙股董秘TOP30，汇聚浙江资本市场最具话语权的群体，薪资与履历，勾勒出塔尖人群的生存图景。

统计数据显示，2025年浙股董秘薪酬TOP30中，4家发生董秘变更，26家稳定续任，流动率约13%，与浙股全市场基本持平。

TOP30董秘平均任期约3.1年，与市场平均差异不大。真正支撑高薪的，是复合职务+行业赛道+公司体量的叠加效应。榜单中绝大多数高薪董秘均兼任副总裁、财务总监等职，薪酬本质是复合职务的综合报酬，而非单一董秘岗位溢价。

1.黄怡：新生代投行背景董秘标杆，浙股高薪董秘领军代表

黄怡，1984年生，硕士，CFA持证人，2023年2月出任世纪华通（002602.SZ）副总裁兼董秘，短短两年即以443.58万元登顶浙股董秘薪酬榜首。他兼具投行视野与产业经验，擅长资本运作与投资者关系管理，快速理顺公司治理结构、优化信息披露体系，带领公司穿越监管与市场双重考验。虽曾因历史信披事项被监管提示，但其专业能力与管理价值仍获董事会高度认可，成为浙股新生代高薪董秘的标志性人物。

2.奉玮：跨行业跨界精英，资本圈顶级转型型金牌董秘

奉玮，1979年生，工学硕士，拥有横跨实业、券商、新势力车企的顶级履历。早年任职德国采埃孚，后任光大证券分析师、中金汽车行业首席分析师，2019年出任蔚来首席财务官，主导多轮融资与资本战略。2024年10月加入海康威视（002415.SZ），12月正式任董秘，以全球视野与顶级资本运作能力，护航安防龙头稳健前行。入职不久即获“金麒麟金牌董秘”，是跨界转型、一战封神的资本圈传奇。

3.刘圣松：实业资深老兵，稳健型复合型董秘长效任职典范

刘圣松，1970年生，本科学历，工程师，兼具产业运营与资本管理双重基因。历经猴王集团、美的集团、奥克斯集团、正邦科技等多家龙头历练，深耕制造、战略、运营多年。2017年加入公牛集团（603195.SH），长期担任董秘、财务总监、国际事业部总经理等多重要职，以极致稳健的治理风格，护航公牛从民企龙头走向资本市场标杆。任职超八年，任期稳定、业绩扎实，是浙股“长情型”高薪董秘典范。

4.石观群：企业元老级高管，深耕主业、长期陪伴型董秘代表

石观群，1971年生，大专学历，会计师，新和成（002001.SZ）“元老级”高管。自1989年加入前身新昌县合成化工厂，从基层员工一路成长为财务、信披、资本事务核心掌舵人。2010年3月起任董秘，至今履职超15年，是TOP30中任期最长者。他深度参与公司上市、扩张、全球化全周期，以极致稳健与长期主义，陪伴新和成成长为精细化工龙头。持股千万、年薪近270万，是“与公司共成长”的最佳注脚。

5.丁成车：内部培养全能型高管，多职能一肩挑的治理型董秘范本

丁成车，1981年生，本科学历，高级经济师，中国巨石（600176.SH）内部成长起来的多面手高管。2014年加入巨石体系，历任财务、法务、管理关键岗位，2024年8月起代行董秘职责，10月正式获聘，同时身兼副总、总法律顾问、代理财务负责人，一肩挑信披、合规、财务、法务四大核心职能。他以极强的综合管理能力，实现平稳过渡、高效履职，是玻纤龙头治理成熟、内部提拔的典型代表。