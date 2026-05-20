21世纪经济报道记者 唐唯珂

2026年5月31日，将成为医用耗材行业又一个关键的“价格切换日”。

近日，深圳公共资源交易中心发布一批新通知，明确多个集采项目将落地或启动接续采购，执行时间统一锁定在今年5月31日。这其中包括首次落地的第六批耗材国采（药物涂层球囊、泌尿介入）、福建结构性心脏病封堵器联盟集采、京津冀“3+N”联盟止血材料集采，以及河南牵头的通用介入、神经外科、血液透析三大类耗材的接续采购。

在业内看来，此次多项目集中落地，不仅意味着相关高值与低值耗材的价格“水分”被进一步挤出，更标志着集采常态化机制下，从国家层面到省际联盟的降价规则正趋于成熟与联动，行业竞争逻辑彻底从“渠道红利”转向“成本管控+临床价值”的硬核比拼。

第六批国采落地

作为国家层面的重磅动作，第六批耗材国采覆盖了药物涂层球囊（药涂球囊）与泌尿介入两大类多种耗材。

随着各地执行通知下发，此前未完全公开的拟中选价格也正式浮出水面：药物涂层球囊类中选价格范围为1677元-6015元，泌尿介入类耗材中选价格范围为60元-1537元，涉及企业包括贝朗医疗、波士顿科学、先瑞达、乐普、归创通桥、新光维医疗、欣格誉、埃尔顿、驼人等国内外主流厂商。

以药物涂层球囊为例，该品类常用于冠脉及外周血管狭窄病变，被称为“介入无植入”的代表性产品，此前终端价格较高。

此次集采后，主流产品价格的明确，将极大降低患者支付负担，同时也给相关企业带来确定的市场准入机会——中标意味着拿到全国大部分公立医院的“入场券”，但未中标者则面临市场份额急剧萎缩的风险。

“这一批的价格降幅相对温和，且保证了主流产品的临床供应。”一位医疗器械行业分析师指出，第六批国采规则中明确不简单选取最低价计算价差，当最低价过低时，以入围均价的65%作为价差控制基准，这种“反内卷”的设计，旨在避免极端低价对产业创新的抑制，也体现了集采政策走向精细化。

除了国家集采，省际联盟的集采项目同样在近期迎来换挡节点。福建牵头的心脏病封堵器类耗材省际联盟集采，涵盖左心耳封堵器、房间隔缺损封堵器等5大类及其输送系统，拟中选结果于去年12月公布。

虽然具体中标价格和降幅未披露，但基于覆盖全国的采购规则及刚性降幅中标规则，预计相关耗材价格较2024年安徽集采项目进一步下探。封堵器是结构性心脏病治疗的刚需高值耗材，过去主要由少数国内外头部企业主导，价格坚挺；集采全面铺开后，将加速国产替代，同时压缩单品毛利，企业必须通过放量来摊薄成本。

京津冀“3+N”联盟止血材料集采则延续了“底价常态化”的趋势。该联盟在2023—2025年已针对止血材料（止血纱布、止血粉、胶原海绵、明胶海绵等21类）开展多轮集采，大量基础产品价格被压缩到百元以下。

此次接续采购中，强生止血颗粒、可吸收骨蜡等少数高端或具备材料技术壁垒的产品，中标价仍在500元/克以上，但绝大多数常规产品的价格已触达“成本+微利”的区间。对于止血材料这类低值耗材，集采的核心逻辑是“以量换价”，头部企业通过自动化产线与规模效应存活，中小产能则加速出清。

企业生存逻辑重构

通用介入类、神经外科类、血液透析类三大类耗材的接续采购也于近期开始。按照河南医保局公布的接续规则，中选产品符合原采购文件规定的，按照原中选供应清单直接接续中选资格，无需重新竞价。

回顾原集采数据，河南2023年通用介入类耗材联盟集采总体平均降幅65.40%，神经外科类耗材联盟集采总体平均降幅68.55%；2024年血透联盟集采总体平均降幅46%。这种“直接接续”的模式，给行业带来了稳定的预期：价格不会再出现断崖式跳水，但也不会反弹，企业需在已降价的基础上，持续优化供应链、提升生产效率来维持利润空间。

对于血液透析这类高度成熟、关乎大量尿毒症患者的品类，集采接续保障了供应的稳定性与价格的可控性，也推动了血透中心向规范化、集约化发展。

从第六批国采的“锚点价”防内卷，到止血材料的“百元以下”底价化，再到三大类耗材的“直接接续”稳预期，集采项目的落地，勾勒出当前医用耗材行业的三大趋势：

一是价格治理全网一体化。 无论国家集采还是省际联盟，中选价格正逐步实现跨区域联动，企业利用区域价差套利的空间被彻底堵死，全国同品同价渐成现实。

二是“温和降价+保供应”成为高值耗材集采主流。 对于药涂球囊、封堵器等创新或复杂耗材，规则更注重临床选择的多样性与产业可持续性，避免“杀死”创新动力。

三是低值耗材与成熟品类进入“微利时代”，行业集中度飙升。 止血材料、常规介入耗材、血透耗材等，价格已逼近成本线，未来竞争将集中在规模化制造、自动化水平与供应链管理上，头部企业通吃、中小厂退场是不可逆的洗牌。

“集采不是要搞垮行业，而是要淘汰落后产能与不合理暴利，让耗材价格回归临床价值本位。”上述分析师表示，对于相关上市企业而言，短期虽面临价格压力，但中长期看，集采提供了确定的市场准入和放量机会，具备成本优势、全产品线布局及创新迭代能力的龙头，将在这一轮洗牌中进一步巩固地位。

市场普遍认为，随着价格新秩序确立，二季度起相关企业的财报将逐步反映集采带来的“量增价减”对冲效应。