作者 | Kylin

编辑 | Sette

“洪迪厄斯”号邮轮发生的汉坦病毒疫情影响仍在持续发酵，已经下船接受隔离的游客中仍有新增确诊病例被曝出。

但对于这波病毒的传播风险，世界卫生组织仍旧判定为低风险，表示目前没有任何迹象表明会出现更大规模的疫情暴发。

随着最后一批乘客和船员下船，这场海上邮轮聚集性感染事件似乎可以告一段落。

但据法国媒体消息，另一艘约载有1700名乘客和船员的“雄心号”邮轮也发生了聚集性感染事件，其中一名九十岁高龄乘客在靠岸前死亡。

所幸后续确认这艘船爆发的聚集性感染并非汉坦病毒，而是胃肠型感染（通常由诺如病毒或轮状病毒等引起）。

就在不久前，一艘加勒比公主号邮轮也发生过一百多人感染诺如病毒的疫情。接二连三出现类似聚集性疫情事件，让大众对于邮轮旅行方式的安全性产生了担忧，甚至蔓延到中短途邮轮产品上。

社媒上已经有不少预订近期邮轮产品的游客发帖“吐槽”：5月份光谱号船票已经买了，装备钱也花了，天天看汉坦病毒新闻，人都要焦虑“炸”了。还有游客想要退票，但一看手续费扣50%，又下不去手。

选择邮轮旅行坐船出海这件事，到底还靠不靠谱？暑期市场又是否会受到波及？

1

先说现实问题，邮轮环境，确实是病毒喜欢的地方。

封闭，人挤人，中央空调一开，空气全船循环。出现一个传染性病毒携带者，大概率就会造成全船聚集性感染。先不说新冠时期“钻石公主”号邮轮带给大众的惶恐，就说2023年之后，根据公开数据，全球报告的邮轮聚集性疫情就已经超过50起。

所以，当少为人知的汉坦病毒疫情开始传播，有人会怕，很正常。

但这并不意味着，邮轮旅行就是不安全的。

根据卫生检疫司近期发布的一篇《国际旅行健康提示：科学应对邮轮聚集性疫情》文章的科普，一般容易在邮轮上出现的聚集性感染病毒多是消化道病原体导致的，比如诺如病毒等。其次是呼吸道传染病。

如汉坦病毒这样由啮齿类动物（主要是鼠类）传播的病毒其实不常见，属于罕见且特定条件下的局部暴发，并非邮轮环境中的典型传播模式。

根据已知的公开消息，此次涉疫的“洪迪厄斯”号零号病人也已经找到——一位70岁的荷兰鸟类学家。据调查，他在阿根廷登船前，于乌斯怀亚的垃圾填埋场观鸟时暴露于携带病毒的鼠类排泄物，在航行期间发病去世。

后续通报的确诊病例有11例，死亡病例包括零号病人在内为3例（截至5月14日）。根据世界卫生组织的判断，此次造成传播的汉坦病毒安第斯病毒株虽然具有人传人的能力，但传播门槛极高，需要长期密切接触。

换句话说，它不具备通过中央空调扩散、通过餐厅邻桌对话传染，或在走廊短暂擦肩而过的能力。“洪迪厄斯”号这次病毒危机更像一场发生在孤立空间的、有明确传播链的偶发疫情，而不会演变为对整个邮轮人群的无差别威胁。

2

既然如此，为什么还会有那么多预订了短途邮轮的人仍会感到不安？

因为人们的恐惧，从来就不是按照病毒传播途径来划分的。它是一种心理构图，而不是流行病学图表。

在“被困海上”这个画面面前，数据、概率、权威评估往往要让位给最原始的想象力。你觉得那艘船让你无法逃脱、孤立无援，就会开始害怕。

对于这部分游客，真正需要评估的，其实不是邮轮旅行还安不安全，而是能和“万一”这个念头共处几天。

有些心态好的网友，已经在各大预订平台“蹲守”。在他们看来，或许可以因为这波疫情影响，如同2023年邮轮市场刚恢复那段时间，5天海景双人房产品1100元就能买到。

同一条新闻，在另一群人眼里，变成了折扣入口。

另外，此次“洪迪厄斯”号疫情也折射出一个现实问题：不管是诺如病毒还是汉坦病毒，当下邮轮企业在面临可能存在的疫情传播风险时，判断力和应变力仍然不充足。

为什么这么说？就拿“洪迪厄斯”号举例。根据媒体对刚好提前一天下船的中国籍游客陈勇的报道，这艘船在常态下有着一套并不敷衍的防疫体系：登船要消毒，每次从南极大陆返回必须冲洗消毒登陆靴，船上还配有随行医生。

但最终结果是，病毒还是上来了。因为有潜伏期的存在，前期发现不了其实情有可原。但当零号病人4月11日去世后，船上最初将其视作自然死亡，并没有更深一步去排查是否存在传染性疾病的可能。

这恰恰是问题所在。一套在常态下运转良好的卫生流程，在面对潜伏期长、发病隐匿、初期症状与普通感冒难以区分的病毒时，很可能从一开始就慢了一拍。从对致死率高、具有人传人能力的疫情的针对性预防层面，仍存在预防缺口，更别说应急预案。

当然，这不是一艘船的疏忽，而是整个行业的经验盲区。邮轮公司应该多去思考一下：怎么在客人上船前识别出那些潜伏期内无症状的感染风险？万一初期症状被漏判，船上有没有独立通风的隔离舱？有没有提前签好的、不会被拒绝的港口接收协议？

这些问题的答案，现在不去想，以后也是消费者支付船票时真正想看到的东西。

而对于南极旅行市场特别是邮轮公司，“洪迪厄斯”号暴发疫情的时间，其实给各家留出了更多改进空间。毕竟，每年4月是南极旅行已收官的时间段，新的旅行航季要等到11月左右。只要有相应的动作能打消或减少游客的安全疑虑，受影响概率也会大大降低。

有旅行社业者对闻旅表示，目前阶段大部分南极邮轮产品并未受到实质性影响。而一些有担忧情绪的客人，基本也是购买了“洪迪厄斯”号这艘船。南极旅行成本并不低，若退票损失也会比较大，犹豫的客人多数仍在观望中，时刻关注着汉坦病毒态势。

3

值得关注的是，这波疫情也引发了大众对于南极旅行热潮可能会带给南极地区的疫病和污染风险。过去30年来，南极旅游市场规模增长了近10倍。公开数据显示，2025-2026南极季，全球南极游客总数已达到113,518人次。

越来越多的脚印踏上这片冰封大陆，但约束这些脚印的法规，却远没有跟上速度。

南极和南大洋联盟执行主任克莱尔·克里斯蒂安也曾在接受媒体采访时表示，和世界上任何敏感和珍贵的生态地点一样，人们在南极的活动需要得到适当监管。

而且变化也已经在加速发生。以中国为例，我国正加快推进国家南极立法，致力于将南极环境保护与利用工作纳入更高层级的法治化轨道。国际上，南极旅游组织协会也开始收紧监管，强制观察员、限流登陆点、披露碳排放，一项一项往上加。

换句话说，这次汉坦疫情不会是南极旅行的“终点”，更不会是邮轮旅行的“末日”，但相关企业及业者要如何继续开展未来业务、换取更可持续的发展空间，将是一个不能绕过的重要课题。

海洋还在，想去南极的人仍然想去南极，想躺着看日落的人也会继续登船。只是下一次启航，应该有更清晰的思考。

对游客而言，与其被焦虑裹挟，不如理性评估自身对风险的承受力，学会与“不确定”共处。对企业而言，每一次疫情都是一场压力测试，补齐应急短板、提升透明度，才能在风浪中赢得信任。

真正决定我们能走多远的，从来不是船有多稳，也不是是否存在绝对无风险的安全环境，而是每次危机之后，我们能有多清醒的认知，做出哪些新的改变。

图片来源于摄图网及网络截图