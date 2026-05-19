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【SBS新闻快报】前澳航高管筹建廉价航空 或冲击机票价格

前澳航高管正推动成立一家新的超低成本航空公司Zinc，该公司计划仿效欧洲廉航Ryanair模式，初期运营悉尼、墨尔本和布里斯班之间的热门航线，未来再扩展至阿德莱德与黄金海岸。 Source: Getty / fhm

2026年5月19日下午：前澳航高管正推动成立一家新的超低成本航空公司Zinc，该公司计划仿效欧洲廉航Ryanair模式，初期运营悉尼、墨尔本和布里斯班之间的热门航线，未来再扩展至阿德莱德与黄金海岸（收听播客，了解详情）。

Published 19 May 2026 4:35pm

Presented by Lorien Chen

Source : SBS, AAP

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2026年5月19日下午：前澳航高管正推动成立一家新的超低成本航空公司Zinc，该公司计划仿效欧洲廉航Ryanair模式，初期运营悉尼、墨尔本和布里斯班之间的热门航线，未来再扩展至阿德莱德与黄金海岸（收听播客，了解详情）。

本期新闻要点：

前澳航高管筹建廉价航空，或冲击澳洲机票价格；

昆州暴雨酿致命交通事故，东海岸迎来湿冷天气；

非法酒精流入正规酒铺，澳洲监管漏洞引发担忧。

点击 ▶ 收听播客。

前澳航高管筹建廉价航空 或冲击机票价格

前澳洲航空公司（Qantas）高管彼得·凯利（Peter Kelly）正推动成立一家新的超低成本航空公司“锌航空”（Zinc）。

该公司计划仿效欧洲廉航“瑞安航空”（Ryanair）模式，初期运营悉尼、墨尔本和布里斯班之间的热门航线，未来再扩展至阿德莱德与黄金海岸。

凯利认为，即将启用的西悉尼国际机场将为新航空公司提供更多发展空间。

悉尼大学（University of Sydney）航空专家里科·默克特（Rico Merkert）表示，新航空公司可能促使整个市场票价下降。

他说：“更多竞争，意味着更低价格，这对消费者是好事。”

但他同时警告，现有航空公司不会坐视市场份额被抢走。

尤其是捷星航空（Jetstar）等廉航，很可能全力守住最赚钱的航线。

此前地区航空公司雷克斯（Rex）扩展热门航线后陷入财务危机，也显示澳洲航空市场并不容易生存。

在全球燃油成本高企、美国廉价航空“精神航空”（Spirit Airlines）倒闭的背景下，他甚至直言：“现在创办航空公司，简直疯狂。”

皇家墨尔本理工大学（RMIT）航空专家克里斯托·张（Chrystal Zhang）则表示，澳大利亚理论上确实需要更多竞争者，但现实市场环境可能远比想象中艰难。

昆州暴雨酿致命事故 东海岸迎来湿冷天气

昆士兰州东南部暴雨持续，一名28岁女子在布里斯班南部不幸身亡。

警方表示，这名女子在洛根霍姆（Loganholme）的太平洋高速公路（Pacific Motorway）上，因一起轻微追尾事故下车交换信息时，被经过车辆撞倒身亡。

与此同时，从布赖比岛（Bribie Island）到库兰加塔（Coolangatta）的大片地区遭遇强降雨，黄金海岸部分地区降雨量高达160毫米，多地出现突发洪水。

在风景岭（Scenic Rim）地区，洪水还一度切断通往学校营地的道路。州紧急服务局（SES）与急流救援队动用船只，协助近50人撤离，其中包括42名参加露营活动的高中毕业班学生与教师。

澳大利亚气象局（BoM）表示，未来几天东海岸仍将持续降雨。

新州北部、中北海岸与北部河流地区可能出现雷暴与轻度洪灾风险，当局已发布洪水警告。

悉尼预计将迎来阵雨天气，墨尔本则会转凉并出现零星降雨。

不过，气象局也提醒民众，不要被这轮降雨“迷惑”。

长期预测显示，今年冬天澳大利亚大部分地区仍可能偏暖、偏干。

此外，气象局称，目前已出现“厄尔尼诺（El Niño）”形成的初步迹象。

如果这一气候现象在冬末正式形成，澳大利亚今年晚些时候或将面对更炎热、更干燥的天气。

非法酒精流入正规酒铺 澳洲监管漏洞引发担忧

澳大利亚研究人员警告，一些含有污染物的非法酒精产品，正流入正规酒铺销售，可能对消费者健康造成风险。

来自新南威尔士大学等机构的调查发现，在维州、新州和昆州抽查的酒铺中，近三分之一发现疑似非法酒类产品。

研究人员在部分样本中检测出甲醇和塑料颗粒。

研究员米凯拉·科瓦尔斯基（Michala Kowalski）博士表示，甲醇严重时可导致癫痫、失明甚至死亡。

此事也令人联想到2024年澳洲背包客老挝甲醇中毒事件，两名来自墨尔本的19岁女孩在旅行期间死亡。

与此同时，维州警方正在调查墨尔本夜生活区多起纵火案是否与非法酒精贸易有关。

研究人员呼吁政府加强监管，并赋予酒类监管机构更大抽检权限。

专家同时提醒消费者，尽量选择可信品牌与正规零售商，并警惕“低得异常”的酒类价格。

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