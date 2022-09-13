富森美(002818):参加四川辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 时间：2022年09月13日 17:32:05 中财网 原标题: 富森美 :关于参加四川辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

证券代码：002818 证券简称： 富森美 公告编号:2022-052 成都 富森美 家居股份有限公司

关于参加年四川辖区上市公司2022年投资者

网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，成都 富森美 家居股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由四川证监局、四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022 年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为2022年9月16日（周五） 14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2022年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

出席本次集体接待日的人员有：公司董事长刘兵，副总经理、财务总监王鸿，副总经理、董事会秘书张凤术。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

成都 富森美 家居股份有限公司

董事会

二○二二年九月十三日 中财网