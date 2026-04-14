21世纪经济报道记者 赵云帆

自上交所2024年初发出开展“提质增效重回报”专项行动倡议以来，沪市公司积极响应，围绕经营提质、转型升级、治理优化、股东回报、社会责任等核心维度，精准发力、稳步落实，交出了一份份成色十足的答卷，相关实践也已成为广大投资者和市场关注的重点话题。

一个可喜的变化是，在开展专项行动过程中，企业提质增效重回报的意识不断增强，不少企业的发展理念也从更关注“经营发展”向关注“经营发展和投资者回报并重”转变，将“提质增效重回报”视作一项着眼于系统性提升上市公司质量和投资者回报的长期性工作，目标计划亦越来越明确，实际效果越来越彰显。

聚焦主业强根基，多措并举提升经营质效

推动并购重组、深耕主责主业，是各家企业落实“提质增效”的核心抓手。

并购重组方面，中国神华完成2025年行动方案中“推进启动控股股东新一批资产注入工作”的工作目标，作价1335.98亿元收购控股股东国家能源集团旗下12家核心企业股权，进一步扩大公司资产规模与提升盈利能力，继续筑牢行业龙头地位。松发股份在2025年方案中提出“通过并购重组等资本运作方式稳步提升公司综合竞争力和创新能力”后，于2025年顺利完成发行股份收购恒力重工的重大资产重组事项，扭转濒临退市局面，重组完成首年实现归母净利润26.5亿元。

主业经营方面，中船防务在2025年行动方案中明确提出“紧抓市场机遇，争抢船海市场优质高效订单”，最终实现全年承接订单金额234.6亿元，超额完成年度目标，营收、归母净利润同比分别增长5.90%、167.26%，在高附加值船舶、清洁能源船舶领域实现多项技术突破。平高电气、宏发股份等公司也积极落实前期发展规划中“完善指标体系，挖掘管理效能”的目标要求，主要经营指标均实现较好增长。

畅通交流重回报，努力提升投资者获得感

秉持与股东共享发展成果的理念，多家主板公司构建起多元化投资者回报与交流体系。

华勤技术落实前期方案中“不断丰富投资者交流方式，不断提升投资者关系管理水平”的目标要求，2025年度除定期召开业绩说明会外，举办例行的月度投资者接待活动和一年两次大型的年度投资者开放日，公司主要管理层出席投资者开放日并与投资者面对面交流业务展望，2025年组织调研及各类投资者交流活动超过400场，构建起良性互动机制。

南钢股份在前期行动方案中提出“加强投资者关系管理，多渠道传递企业价值”，2025年度建立“线上+线下”“常规+定制”的多场景沟通网络，设置专人负责投资者热线、邮箱及上证e互动平台，投资者满意度与回复质量大大提高。

山东高速践行前期行动方案中分红比例不低于60%的股东回报规划，2025年股利支付率达63.53%，派发现金红利20.3亿元。

此外，亚普股份、华鲁恒升等公司还依据前期行动方案中“增加投资者回报，分享经营发展成果”相关经营规划，2025年度实施了大额增持、回购。

积极履行社会责任，可持续发展水平显著提高

沪市主板公司积极将ESG理念深度融入经营发展全流程，以绿色转型、责任担当践行上市公司社会责任。

中国能建锚定“加快绿色低碳转型，做强做大新能源”的工作目标，截至2025年末新能源控股并网项目装机容量达1905.47万千瓦，在氢能、储能等领域实现多项技术突破；海尔智家在前期行动方案中提出“提升ESG治理水平，将可持续发展融入公司战略运营”，2025年度正式成立由最高管理决策层领导的气候变化委员会，发布了《海尔智家碳中和白皮书》，清晰阐述了公司实现碳中和目标的路线图、关键举措与技术路径，展现了应对气候变化的坚定承诺与透明态度，在MSCI的ESG评级中连续两年获评AA级。

夯实规范运作，公司治理水平日臻完善

2025年以来，沪市主板公司持续优化公司治理制度，夯实公司发展根基。

为落实前期行动方案中“全面落实独立董事制度改革要求，有效保障独立董事作用发挥”的工作举措，南网储能创新治理实践，成为A股第三家、央企控股上市公司首家通过中小投服中心提名选举独立董事的公司，以实际行动切实保障中小投资者权益。

华润双鹤认真落实前期方案中“系统性修订公司基本管理制度”的工作目标，本年度深化制度体系迭代完善，全面修订24项基本管理制度，将独立董事履职规范、关联交易全流程管控、信息披露新规要求等监管核心要求深度嵌入制度内核，确保公司治理各环节、全流程合规有序运行。

此外，晋西车轴、中煤能源等公司强化“关键少数”履职管理，持续完善董事、高级管理人员的绩效考核与激励约束机制，推动相关人员勤勉尽责、主动担当，助力公司实现高质量发展。

从经营提质到治理升级，从股东回报到责任担当，沪市主板公司以“提质增效重回报”专项行动为抓手，走出了一条高质量发展的实干之路。未来，随着专项行动的持续深化，更多沪市公司将以更扎实的经营成效、更规范的治理运作、更有效的信息披露、更丰厚的股东回报、更坚定的责任担当，为资本市场高质量发展持续注入新动能。