NASA確認2023年為有紀錄以來最熱的一年

【新唐人北京時間2024年01月15日訊】美國國家航空航天局（NASA）與國家海洋和大氣管理局（NOAA）的分析確認，2023年是有氣溫史以來最熱的一年，而2023年7月是史上最熱的一個月。

據NASA網站報導，該局戈達德太空研究所（Goddard Institute for Space Studies，GISS）的科學家指出，2023年的地球平均表面溫度是史上最高的一年。

在2023年，世界各地數以億計的人們經歷了極端高溫。從該年6月到12月的每個月都創下個別月分的全球最高溫紀錄。而7月是有紀錄以來最熱的一個月。

就整體而言，2023年的地球平均表面溫度比19世紀後期的平均值高了大約華氏2.5度（攝氏1.4度）。現代化的溫度紀錄從19世紀後期開始建立。

若與20世紀的平均值相比，2023年的地球平均表面溫度高了大約華氏2.12度（攝氏1.18度）。

就未來一年而言，2024年有三分之一的機率會比2023年還熱，而且有99%的機率會名列史上最熱的前5年。

NASA係依據數以萬計的氣象站所搜集的表面氣溫與從船上和浮標上的儀器所搜集的海洋表面溫度，整合成溫度紀錄再加以分析，進而得出最終的結論。

NASA局長尼爾森（Bill Nelson）說：「NASA和NOAA的全球溫度報告證實了世界各地幾十億人在去年所經歷的，我們正面臨一場氣候危機。」

GISS所長施密特（Gavin Schmidt）說：「我們正經歷我們先前在人類歷史上從未見過的異常暖化。這主要是由化石燃料的碳排放所造成的。我們正看到熱浪、強烈降雨和沿海洪水所帶來的衝擊。」

儘管科學家有決定性的證據可以證明，地球的長期暖化趨勢是人類活動造成的，但他們也檢視了聖嬰現象（El Niño）、氣溶膠和空氣污染、火山爆發等其它因素的影響程度。

會造成年度溫度有很大差異的主要因素通常是聖嬰現象，也就是東太平洋海水每隔數年就會異常升溫的現象。與聖嬰現象剛好相反的是反聖嬰現象（La Niña），也就是東太平洋海水降溫的情況。

但2023年下半年的最高溫度出現在現有聖嬰現象的高峰期之前。科學家預期本次聖嬰現象會在2月、3月和4月造成最大影響。

此外，科學家也調查了火山爆發可能帶來的影響。最近有研究發現，東加王國的海底火山在2022年噴發所釋放的氣溶膠使南半球的整體溫度稍微低了華氏大約0.2度（攝氏0.1度）。

施密特說：「即便偶爾有火山噴發或氣溶膠等降溫因素，只要溫室氣體排放量不斷增加，我們就會持續打破（高溫）紀錄。不幸的是，我們去年再次刷新溫室氣體排放量的紀錄。」

NOAA首席科學家卡普尼克（Sarah Kapnick）說：「在看到2023年的氣候分析之後，我必須停下來說，這些發現令人震驚。」

卡普尼克表示，地球暖化意味著人們必須為正在發生的氣候變遷所帶來的衝擊做好準備，例如已經變得越來越頻繁和嚴重的極端天氣事件。

（轉自大紀元/責任編輯：葉萍）

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