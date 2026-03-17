21 世纪经济报道记者唐唯珂

曾今市值冲上千亿的疫苗龙头，正在求变。

3 月 16 日晚间，国内疫苗龙头沃森生物（300142.SZ）发布停牌公告，公司正在筹划向特定对象发行 A 股股票，该事项可能导致公司控制权发生变更。公司股票自 3 月 17 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。公告显示，目前各方正就方案、协议等核心条款论证磋商，最终以正式签署文件为准。

作为创业板首批上市、云南首家创业板企业，此次通过定增引入控股股东，不仅将改写公司治理结构，更在疫苗行业政策升级、竞争加剧的背景下，为公司研发投入、产能布局与长期战略带来关键变量。

据此前业绩预告披露，沃森生物预计2025年实现营业收入24亿元至24.3亿元，上年同期为28.21亿元；归母净利润在1.6亿元至1.9亿元之间，同比增长13%—34%；扣非净利润预计为8500万元—9900万元，同比下降9%—22%。

除业绩承压外，沃森生物内部治理问题也受到监管关注。

就在2025年业绩预告发布前一个月，沃森生物因2023年、2024年董事薪酬未提交股东大会审议、高级管理人员薪酬未提交董事会审议，先后收到云南证监局的《责令改正措施决定书》及深交所的《监管函》，相关违规行为被记入证券期货市场诚信档案。

据财报披露，2023—2024年，沃森生物董事、监事和高级管理人员报酬分别合计为4422.08万元、2470.76万元。

截至3月16日收盘，沃森生物报12.28元/股，总市值为196.40亿元。

股权极度分散下谋变

公开资料显示，沃森生物成立于 2001 年，2010 年登陆创业板，主营人用疫苗研发、生产与销售，核心产品包括 13 价肺炎结合疫苗、双价 HPV 疫苗、23 价肺炎疫苗等，覆盖细菌性疫苗、重组蛋白疫苗、mRNA 疫苗等多条技术路线。

公司治理层面的特殊结构早已为本次变更埋下伏笔。

截至 2025 年三季度末，沃森生物前十大股东持股比例均低于 3%，第一大股东为易方达创业板 ETF，持股仅 2.16%；创始人刘俊辉、李云春直接持股分别为 1.81%、1.70%，无一致行动人安排，形成 “多方持股、无人主导” 的分散格局。自上市以来，公司长期无控股股东、无实际控制人，决策效率、战略稳定性与资本运作空间均受制约。

而根据此前披露的相关信息显示，沃森生物近期资本运作并不少。

公开信息显示，2025年11月，沃森生物公告拟合计以约20亿元的价格，受让控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司（简称“玉溪沃森”）约13.78%股权。

根据公告，交易具体包括：向汇祥越泰（天津）投资合伙企业（有限合伙）支付16.39亿元收购其持有的玉溪沃森11.3%股权，向天津蓝沃投资合伙企业（有限合伙）支付3.595亿元收购其持有的玉溪沃森2.48%股权。交易完成后，沃森生物对玉溪沃森的持股比例将从78.26%提升至92.04%。

玉溪沃森对于沃森生物的重要性不言而喻。公司目前共有8个疫苗产品获批上市销售，其中7个由玉溪沃森生产。2025年前三季度，玉溪沃森实现营业收入16.82亿元、净利润约2.69亿元，分别占沃森生物整体营收的97.85%和归母净利润的165.03%。

从交易对手方的背景来看，此次收购更带有外省地方国资逐步退出的色彩。汇祥越泰背后涉及中海集团与上海国资，天津蓝沃则与陕西国资存在关联。

同时，值得一提的是，2025年7月23日，沃森生物曾公告称，公司与玉溪市国资委签订战略合作框架协议。根据协议，玉溪国资拟通过认购公司发行股份、共同出资设立股权投资基金等方式参与公司资本运作，支持公司优化股权结构、充实资本实力。

多位投行人士向 21 世纪经济报道记者指出，在股权高度分散前提下，向特定对象发行股票是实现控制权稳定最直接、对二级市场冲击最小的方式。通过定向增发可一次性完成股权集中、资金补充与战略绑定，同步解决治理短板与研发资金需求。

财务层面，公司亦存在强化资本实力的诉求。

2025 年前三季度，沃森生物实现营业总收入 17.19 亿元，归母净利润 1.63 亿元，经营活动现金流净额 7969.21 万元，整体盈利与现金流承压。而疫苗行业研发周期长、投入大、审批严格，叠加 mRNA 等新技术管线推进，持续资本开支压力上升，引入具备资金与资源实力的控股股东已成行业共识。

行业加速变革

2026年以来，疫苗行业进入政策与供给双重变革期。

新修订《药品管理法实施条例》将于 5 月 15 日施行，在严监管同时放开委托生产、优化供应体系；国家疾控局明确构建中央储备 + 省级统筹 + 市县兜底三级保供机制，免疫规划动态优化逐步落地，肺炎、HPV 等重点品种市场空间持续打开。在此背景下，具备资源协同、合规背书与长期资金支持的股东，将显著提升企业竞争力。

从市场动向看，沃森生物此前已与地方国资平台展开合作，市场对国资入主预期强烈。

业内分析认为，若由国资接盘，一方面可稳定公司治理、强化合规与内控，另一方面能在研发立项、产能扩建、公共卫生项目对接、国际化推广等方面获得协同支持，帮助公司在 13 价肺炎、HPV 等大单品竞争中巩固份额，同时推动 mRNA 等前沿管线加速落地。

本次定增易主也将对行业产生示范效应。当前国内疫苗企业正从单品竞争转向平台化、国际化竞争，股权结构稳定、治理清晰、资本充足的龙头更易占据优势。沃森生物作为行业标杆，其治理重构或将推动更多分散型上市药企优化股权、聚焦长期价值。

短期停牌待落地 长期价值看战略协同

截至公告发布，沃森生物未披露发行对象、发行规模、定价基准及控制权安排等细节。公司表示，停牌期间将严格履行信息披露义务，相关事项确定后及时公告并复牌。

华南某医药行业分析师对 21 世纪经济报道记者表示，本次控制权变更的核心看点有三：一是入主方身份与资源禀赋，决定公司战略方向与资源支持力度；二是定增募资规模与投向，将直接影响研发、产能与并购节奏；三是治理机制调整，能否解决长期决策效率问题。

从历史经验看，无实控人企业完成控制权稳定后，通常伴随战略聚焦、研发提速、经营改善。对于沃森生物而言，结束十余年 “无主” 状态，既是治理层面的关键破局，也是应对行业洗牌的主动选择。随着复牌后方案落地，这家疫苗龙头将迎来全新发展阶段。