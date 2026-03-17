21世纪经济报道记者贺泓源、实习生徐鸿儒

“紫薯精”创作者周小闹靠着对自身的谨慎跨越了一场舆论危机。

3月16日，麻辣烫品牌刘文祥就“鸭肉冒充牛肉”发布致歉信。在信中，刘文祥承认，部分品牌合作门店存在食材以次充好、品质不达标的问题，表示已对涉事门店立即停止合作，封存问题食材并全部销毁，配合市场监管部门调查，依法承担责任。

需要注意的是，刘文祥正是被“紫薯精”捧红的。

“如果全世界都指责你，我就带你去吃刘文祥。”这是短视频创作者周小闹在自己扮演的《饭店寒假工》系列中“紫薯精”的追求者小黄的经典台词。

靠着“紫薯精”的屡次热情吃播，小黄没火，刘文祥火了。

在相关视频留言中，网友们创作的“紫薯精”吃刘文祥的AI的图片不断，可见魔性程度。此后，全国各地多家刘文祥麻辣烫门店迎来“爆单”盛况。

但需注意的是，虽然捧红了刘文祥，但周小闹与该品牌保持着距离。

此前，周小闹在视频评论中透露，与刘文祥并无合作。“合作是周小闹和刘文祥的事情，但喜欢吃，是紫薯精的故事，我不想视频变味儿，也不想刘文祥变味儿，那就让紫薯精在剧情里好好爱他的刘文祥吧。”他写道。周小闹亦提及，刘文祥有找过他，想“聊聊有没有机会合作一下”。

幸好没有利益拉扯，否则，刘文祥的食品问题终将烧到周小闹自己。

回头来看，“紫薯精”捧红刘文祥，正在向市场证明，洗脑短视频完全能做好品牌营销。而刘文祥的危机，也显示出此种模式是把双刃剑。

此前，品牌营销更像是长视频的专属市场。《超级女声》带火了蒙牛酸酸乳，《甄嬛传》带火了东阿阿胶均是经典案例。而在短视频时代，相关品牌合作直接与创作者本人挂钩，强大的利益捆绑亦成为一种风险。

由此，对短视频创作者来说，相关品牌合作应更谨慎。此种新兴的营销模式，还需更多案例来打磨。

在最新一期视频中，紧跟时事的“紫薯精”已经改吃大理寺米线了，没有利益纠葛的周小闹顺利抽身。

宏观

2026年1—2月份社会消费品零售总额增长2.8%

3月16日，国家统计局发布数据显示，1—2月份，社会消费品零售总额86079亿元，同比增长2.8%。其中，除汽车以外的消费品零售额79827亿元，增长3.7%。按消费类型分，1—2月份，商品零售额75815亿元，同比增长2.5%；餐饮收入10264亿元，增长4.8%。1—2月份，全国网上商品和服务零售额32546亿元，同比增长9.2%。其中，网上商品零售额20812亿元，增长10.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.2%。

消费人事

乳业巨头恒天然宣布CEO郝万里已经提出辞职

3月16日，恒天然宣布，首席执行官（CEO）Miles Hurrell已经提出辞职。恒天然主席Peter McBride表示，在未来几个月内，恒天然将开展一个稳健的选拔流程，并任命一位新的首席执行官。

俞雷加盟MOVA，任手机业务负责人

3月16日，界面新闻获悉，前金立集团全球副总裁俞雷已正式入职MOVA，任手机和AI硬件业务负责人。

许思敏接任杭州娃哈哈保健食品公司职务

企查查APP显示，杭州娃哈哈保健食品有限公司发生工商变更，宗庆后卸任法定代表人、董事长，潘家杰卸任总经理，许思敏任法定代表人、董事、经理。

农业

全国农产品批发市场猪肉平均价格上升

3月16日，据农业农村部监测，截至当日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为16.18元/公斤，较上周五上升。

唯品会、海大集团成立农业科技新公司

企查查APP显示，3月11日，广州唯海农业科技有限责任公司成立，经营范围包含水生植物种植；草种植；中草药种植；茶叶种植等。企查查股权穿透显示，该公司由唯品会（中国）有限公司、海大集团共同持股。

黄天鹅声明：鸡蛋不添加人工合成色素

3月15日，黄天鹅官微发布声明称，近期，网络上出现针对黄天鹅鸡蛋“检出角黄素”的不实言论，网传“检出即是人工合成”属于严重错误解读、混淆视听，部分虚假解读不断发酵。针对角黄素不实谣言，要用科学与法律还原真相。黄天鹅称，网传视频称“角黄素就是人工合成”的说法是错误的，角黄素在自然界中天然存在，并非只有人工合成。

食品饮料

6亿元抹茶全球总部项目落户南京国家农高区

3月14日，据南京国家农高区官微消息，首融未来控股集团抹茶全球总部项目签约仪式于3月13日在南京国家农高区举行。此次签约标志着总投资6亿元的项目正式落户农高区，将为园区在“十五五”开局之年打造抹茶全产业链。

大宗食品抽检合格率连续四年超99%

3月14日，据央视新闻消息，2025年，全国米、面、油、肉、蛋、奶等大宗食品监督抽检合格率99.37%，连续4年稳定在99%以上，食品安全总体水平持续向好。

建发消费品旗下INFO咖啡与卡萨帝达成品牌战略合作

3月16日，据建发股份官微消息，在2026年中国家电及消费电子博览会上，建发股份消费品集团旗下建发轻工自有品牌INFO咖啡，与厨电品牌卡萨帝达成战略合作品牌联盟。依托建发轻工在咖啡产业的供应链运营、全球优质生豆资源优势，与卡萨帝在家电领域的创新科技沉淀，双方深度合作，共同打造智慧厨房新生态中的咖啡场景。

张裕Ａ：公司已有小瓶装产品销售

3月16日，张裕Ａ在互动平台回答投资者提问时表示，公司已有小瓶装产品销售。

有友食品：未违规使用任何国家明令禁止的添加剂

3月15日，有友食品官微发布声明称，作为泡椒凤爪品类创始企业及上市公司，坚决反对任何违法违规生产经营行为。公司坚决不使用不符合国家食品安全标准的原辅材料，未违规使用包括“双氧水”在内的任何国家明令禁止的添加剂，生产经营符合国家相关法规和标准。

贵州茅台陈华：2025年茅台东南亚市场销量实现超4倍增长

3月16日，在贵州茅台2026国际渠道商联谊会上，茅台集团党委书记、董事长陈华在会上表示，面对复杂国际市场环境，茅台进出口公司主动作为、精准发力，稳步开拓重点市场，免税渠道销量实现翻番，东南亚市场销量实现超4倍跨越式增长，生肖酒销量同比增长135.5%。

河南漂白鸡爪涉事企业停产

3月16日，针对“3·15”晚会曝光鸡爪生产商违规使用过氧化氢对鸡爪进行“漂白”所涉及的河南亿丰电子新材料有限公司，河南省获嘉县市场监督管理局发布情况通报。通报称，已成立联合调查组，连夜对涉事企业开展全面核查。目前，该企业已停止生产经营活动。

国家食品安全风险评估中心回应“冻干草莓”标准

3月16日，针对冻干草莓中镉限量标准问题，国家食品安全风险评估中心回应称，草莓冻干过程不生成新的镉污染，企业应当遵循《食品安全国家标准 食品中污染物限量》规定使用合规的新鲜草莓，监管部门可根据冻干草莓镉检测结果和脱水率测算研判是否合规。

市场监管总局部署各地从严治理酒类产品突出问题

3月15日，据市场监管总局官网消息，市场监管总局于近日部署各地市场监管部门开展酒类产品突出问题综合治理工作，严厉打击酒类产品违法违规行为，切实保障人民群众饮食安全和消费权益。各地市场监管部门将全面加强生产加工、食品销售、餐饮服务、宣传营销等全过程各环节监管执法。

茅台集团春糖不设酒店展

据财联社，茅台集团今年将仅参与成都春季糖酒会主会场展览，不再设立酒店展区。此前多年，成都春季糖酒会期间，茅台集团均有设立酒店展展区。

餐饮

西贝再次增资：贾国龙持股比例下降

天眼查APP显示，内蒙古西贝餐饮集团有限公司发生工商变更，新增林来嵘为股东，注册资本由约1.02亿元增至约1.04亿元。贾国龙、北京西贝企业管理有限公司等股东持股比例下降，贾国龙持股由约26.16%降至约25.60%。

巴奴毛肚火锅：向行业无条件开放中央厨房

3月16日，巴奴毛肚火锅官微发布公告称，从今天起，向行业无条件开放中央厨房、公开毛肚加工全流程、共享安全工艺标准。

电商零售

京东将建成全球最大具身数据采集中心

3月16日，据京东黑板报消息，依托超级供应链核心优势，以及零售、物流、健康、工业、外卖、家政等海量真实业务场景，将建成全球规模最大、场景最全的具身智能数据采集中心，两年内积累超1000万小时优质数据。

京东旗下欧洲线上零售平台Joybuy正式上线

3月16日，京东集团宣布，正式在欧洲推出全新线上零售品牌Joybuy。Joybuy将深耕英国、德国、荷兰、法国、比利时和卢森堡市场，在这些国家的部分地区，Joybuy提供当日达与次日达配送服务。

拓竹科技与泡泡玛特达成和解

3月16日，拓竹科技通过微博发布公告称，拓竹科技旗下MakerWorld平台与泡泡玛特IP版权的相关问题，引起社会各界广泛关注与讨论。拓竹科技已与泡泡玛特进行了友好磋商并达成和解，相关问题内容已经全面下架。

上海市消保委发布调查结果：23%第三方评测视频存在信息误导问题

3月15日，上海市消保委官微发布直播短视频第三方评测专项调查结果。调查对主流平台的50个第三方评测账号开展为期不少于三个月的全周期跟踪监测，记录了411条评测视频，随机选取其中150条进行分析，最终发现35条存在信息误导等问题的视频，占比达23%。

美宜佳总部回应多地门店被指卖假烟

3月15日，潇湘晨报·晨视频记者从美宜佳总部客服处获悉，就广东多地美宜佳售卖假烟一事总部已经在积极跟进此事，“目前的话已经在对全国4万家门店进行“拉网式”排查，如果发现有问题的门店会立即停业处理。”针对于被曝售卖假烟的门店，客服表示，“我们公司对这种售假行为零容忍严处罚，如果情况属实我们会从严追责，终止合作，后续也会进一步强化监管，严守合规经营底线。”

永辉发公开信喊话山姆

据第一财经，3月16日，永辉超市自有品牌“品质永辉”发布致山姆MM的一封公开信，信中重点呼吁山姆MM不要让供应商“二选一”，应当约束好团队的行事准则，专注好自身的品质建设。

永辉回应出售小贷公司股权

3月16日，永辉超市发布公告，回复上交所关于公司出售资产相关事项的监管工作函。此前，永辉超市以8000万元人民币的价格，向上海派慧科技有限公司协议转让其持有的永辉云金科技有限公司剩余28.095%股权。上述交易价格因大幅低于云金科技的历史估值与账面价值，引发监管层对交易合理性及是否损害上市公司利益的关注。

物流货运

青岛港营收下滑

3月16日，青岛港发布2025年度业绩快报公告。数据显示，公2025年营业收入188.06亿元，同比降低0.7%；归属于上市公司股东的净利润52.72亿元，同比增长0.7%。

安能物流发声明否认被中通快运并购

3月12日，安能物流官微发布公告称，关注到有自媒体发布内容为“中通快运将并购安能”的文章，相关内容失实，纯属恶意捏造，系为博取流量、制造噱头而刻意编造并发布的耸动性不实信息，已对公司商誉造成不良影响。

旅游出行

春秋航空发布2月主要运营数据

3月16日，春秋航空发布公告称，2月份旅客周转量同比增长25.58%。客座率93.53%，同比增长2.11%。

中国国航发布2月主要运营数据

3月16日，中国国航发布公告称，2026年2月，公司及所属子公司合并旅客周转量（按收入客公里计）同比上升。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升13.80%，旅客周转量同比上升19.10%。平均客座率85.90%，同比上升3.8个百分点。其中，国内航线同比上升2.7个百分点，国际航线同比上升6.5个百分点，地区航线同比上升6.8个百分点。

哈啰回应被315晚会点名

3月15日，中国新闻网记者就总台“3·15”晚会曝光租赁电动自行车一事询问哈啰客服，对方回复：我们已关注到3.15晚会的相关报道。公司管理层高度重视，已在第一时间成立专项应急工作组，连夜开展全面自查与整改。针对大家关心的“具体问题”，后续公司将通过官方APP等渠道发布详细的处理公告。

奢侈品

周生生：年度预期盈利增长

3月16日，周生生发布公告称，预计2025财年股东应占溢利介乎16亿港元至17亿港元，而2024财年为7.72亿港元。增长可归因于：在主要市场包括中国大陆、香港、澳门及台湾的销售表现有所改善，尤其是在2025年下半年；受惠于利好的金价走势，以及定价黄金饰品在销售中占比较高，令毛利率上升；持续优化零售网络使营运成本下降。

文娱

抖音集团在深圳成立新信息技术公司

天眼查工商信息显示，3月16日，深圳云启智合信息技术有限公司成立，法定代表人为张忠义，注册资本1000万人民币，经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流等。股东信息显示，该公司由抖音集团旗下深圳星罗拾光科技有限公司全资持股。

第十六届北京国际电影节将于4月16日举办

3月16日，据21世纪经济报道记者了解，第十六届北京国际电影节将于2026年4月16日至4月25日在北京举办。本届北京国际电影节将围绕“天坛奖”评奖、开幕式、北京展映、BJIFF核心论坛系列活动、北京市场、电影嘉年华、第33届大学生电影节、闭幕式暨颁奖典礼、“电影+”、北京电影生活节等核心板块，推出一系列电影文化活动。

消费电子

vivo宣布vivo及iQOO部分产品3月18日调价

3月16日，vivo发布《关于vivo及iQOO部分产品建议零售价调整的说明》称，受全球半导体及存储成本持续大幅上涨的影响，经慎重评估，vivo 将于2026年3月18日10:00起，调整部分产品的建议零售价，具体机型及价格以官方渠道商品详情页展示为准。

2026年中国家电及消费电子博览会闭幕

3月15日，2026年中国家电及消费电子博览会闭幕。人民财讯记者了解到，两大展区之一的新国际展区观众人数较上届预计增长30%以上。本届展会期间，中国家用电器协会家用服务机器人专委会成立，并发布首份《家用服务机器人产业发展白皮书》。