21世纪经济报道记者雷晨

2026年3·15国际消费者权益日前后，一场围绕“鸡蛋色素”的舆论风暴席卷全网。

知名打假人王海的一则测评视频，将主打“可生食”“天然无添加”的鸡蛋品牌黄天鹅（凤集食品旗下品牌）推上风口浪尖，随后多家媒体的跟进解读、胖东来的官方回应，让这场品牌与打假人的“Battle”，逐渐演变成对整个中国鸡蛋行业的一次重新审视。

一时间，被追捧为“蛋中贵族”的黄天鹅深陷色素争议，而21世纪经济报道记者多方采访获悉，在国内甚至海外鸡蛋市场，通过色素优化蛋黄色泽并不鲜见。

受访专家认为，随着“谈蛋色变”的恐慌愈演愈烈，更亟待解决的是相关标准明晰合规的边界、主流科普破除认知误区，用透明的行业规则与严格的监管兜底，让蛋品消费回归安全与理性。

人工合成色素争议从何而来？

这场风波的导火索，始于3月13日王海团队发布的一则测评视频。视频中，王海团队称其在许昌胖东来超市采购了6个品牌共10款鸡蛋，送检后发现所有样品均检出角黄素（俗称斑蝥黄），其中黄天鹅可生食鸡蛋的检出量为0.399mg/kg，而另一款鸡蛋的检出量高达9.54mg/kg，王海方面直指该数值远超农业农村部《饲料添加剂安全使用规范》中蛋禽类饲料角黄素8mg/kg的添加上限。

王海方面同时质疑黄天鹅涉嫌虚假宣传——该品牌长期对外宣称“精选玉米、豆粕、万寿菊等原料科学配比，让蛋黄呈现自然的金黄色”，主打“天然植物性饲料”“无人工添加”的高端定位，甚至将“蛋黄天然金黄”作为核心卖点之一，而检出角黄素的结果，与品牌宣传形成反差。“消费者花高价买‘天然’鸡蛋，本质上可能只是买了‘化妆’后的普通鸡蛋。”王海团队在视频中表示。

事件迅速发酵，黄天鹅的品牌声誉遭遇重创。据悉，黄天鹅自2019年推出以来便以“可生食”为切入点，建立可生食鸡蛋团体标准，价格是普通鸡蛋的2-3倍，凭借“无沙门氏菌、无蛋腥味、蛋黄金黄”等卖点迅速占领高端市场。

值得注意的是，黄天鹅背后有着密集的资本加持。其母公司凤集食品成立于2018年，2019年便获得璞瑞资本数千万元天使轮融资；2020年，黄天鹅迎来亿元A轮融资，由中金资本、璞瑞基金联合投资，助力其扩大养殖基地布局与市场渗透；2022年，凤集食品完成规模达6亿元的C轮融资，创下近几年基础食材领域鸡蛋品牌融资金额纪录，其中C1轮由人民网旗下产业基金、坤言资本投资，C2轮由峰尚资本领投，华映资本、盈港资本跟投，老股东建发新兴投资、益源资本持续加注；截至2023年底，凤集食品又完成一轮未披露金额的D轮融资，投资方包括宁波保税区峰上辑芳等多家投资机构。黄天鹅连续五年拿下高品质鸡蛋全国销量第一，此次被指添加人工色素，不仅让消费者对其“高端”定位产生质疑，也引发了大众对鸡蛋食品安全的普遍担忧。

面对外界质疑，黄天鹅母公司凤集食品于3月15日晚间发布严正声明，强硬否认人工添加角黄素，称网传“检出即等于人工添加”是严重误读，同时表示每年投入上千万元采购万寿菊、辣椒红等天然植物色素原料，根本无动机添加人工合成角黄素。

同日，涉事渠道胖东来也发布情况说明，指出王海团队用饲料标准判定鸡蛋“超标”属于标准误用，其销售的鸡蛋均合规采购且定期抽检，若调查无问题将诉讼维权。

而媒体的跟进解读，让这场打假风波从“品牌是否违规”，转向对鸡蛋色素行业的深度探讨。

天然本底还是人工添加？

要厘清黄天鹅的争议，首先要明确一个核心问题：检出角黄素，就等于人工添加吗？黄天鹅的鸡蛋，到底是“天然金黄”还是“人工染色”？

对此，凤集食品在3月16日组织了一场学术研讨会，公司相关负责人及中国农业科学院饲料研究所研究员武书庚、华中农业大学食品科技学院教授马美湖、四川农业大学动物科技学院尹华东教授、中国农业大学营养与食品安全副教授朱毅等多位专家在线上进行了交流，21世纪经济报道记者参会并提问了市场关切。

①检出值剂量是什么、意味着什么

针对0.399mg/kg的检出值，朱毅分析道：从该数值反推，饲料中角黄素添加量仅约0.67-0.74mg/kg，远低于行业内为实现着色所需的4-8mg/kg有效剂量，“这个剂量根本达不到让蛋黄变黄的效果。

马美湖则从天然来源角度补充，角黄素广泛存在于藻类、真菌中，母鸡采食天然饲料后，体内会自然转化沉积角黄素，且黄天鹅鸡蛋中每枚仅含约0.016毫克角黄素，该数值属于典型的天然本底水平。

更关键的是，专家指出当前检测技术存在天然局限。朱毅表示，角黄素的天然提取与人工合成版本化学结构完全一致，常规的高效液相色谱法（HPLC）和液质联用法（LC-MS）仅能检测总含量，无法区分来源。

武书庚认为，鸡蛋角黄素检测应遵循SN/T2327-2009标准，而王海团队引用的NY/T2896-2016是饲料标准，直接套用于鸡蛋成品属于明显的标准误用，且目前国内尚无生蛋中角黄素残留的限量标准。

②企业回应：没必要添加合成角黄素

在专家论证之外，黄天鹅方面也从生产实际层面，回应了“为何不可能添加人工合成角黄素”的问题。

凤集食品技术负责人张琼莲向记者讲解了饲料生产全流程：公司所有饲料均由自建车间生产，原料验收、精准配料到混合均匀度（变异系数<7%）都有严格管控，而人工合成角黄素微量添加，现有设备不具备均匀混合的技术条件，强行添加反而会造成蛋黄色差，影响品牌核心的品质稳定性。

针对成本问题，张琼莲给出了具体数据：让鸡蛋富集0.399微克/kg人工合成角黄素的成本仅约1元/吨，添加后不仅起不到增加蛋黄颜色的作用，节约成本也非常有限，不到1%，实际黄天鹅每年在万寿菊、辣椒红等天然植物色素上的投入高达上千万元，且能提供完整的采购合同和发票。

“为了不到1%的成本节约，承担产品质量风险和品牌声誉损失，这完全不符合商业逻辑。”凤集食品董事长冯斌直言。

③安全评估：剂量与安全阈值关系

公众最关心的“吃了含角黄素的鸡蛋是否有害”，专家也给出了明确答案。武书庚援引FAO/WHO下属国际食品添加剂联合专家委员会（JECFA）的标准，角黄素每日允许摄入量（ADI）为0.03mg/kg体重，以70kg成年人为例，每日允许摄入2.1mg，而一枚黄天鹅鸡蛋仅含约0.399mg/kg，折算每枚鸡蛋仅含约0.02mg，需每天吃约70枚才会达到上限，安全余量充足。他告诉21世纪经济报道记者，“即使是检测中9.54mg/kg的最高值，每日食用数枚也仍在安全范围内。”

同时，专家对记者表示，角黄素本身也并非“有害物质”，作为类胡萝卜素的一种，它本身具有抗氧化作用，对母鸡的生长发育和小鸡的孵化均有积极作用，且联合国粮农组织（FAO）及世界卫生组织（WHO）均无证据表明，其在合规剂量下不会对人体产生负面影响。

④争议背后：宣传严谨性与标准空白待解

尽管科学层面的论证已较为充分，但此次争议也暴露了黄天鹅在宣传上的细节问题。专家指出，企业宣传需更加严谨，避免引发消费者误解。

冯斌对此回应，公司此前的“不含人工色素”宣传基于第三方未检出报告，针对此次0.399mg/kg的检出原因仍在研究，且愿意开放生产环节接受社会监督，持续开展第三方检测和溯源活动。

（图片来源：黄天鹅天猫旗舰店）

而更深层的问题，在于行业标准的空白。多位专家均指出，此次争议的核心症结之一，是我国目前仅有饲料端的角黄素添加限量标准，却无鸡蛋成品的残留限量标准，也未明确角黄素天然本底与人工添加的界定值，这不仅让消费者产生认知混乱，也让企业的宣传和检测机构的判定缺乏明确依据。

不只黄天鹅：鸡蛋“色度优化”已是常态

黄天鹅的风波之所以引发全网热议，很大程度上是因为它打破了消费者的认知：人们一直以为，蛋黄的金黄程度，是鸡蛋“天然、优质”的象征，却不知道，这份“金黄”，大多是色素加持的结果，只是天然来源还是非天然来源的差异。而更令人意外的是，黄天鹅的情况并非个例，在中国鸡蛋市场，通过饲料添加色素优化蛋黄色泽，早已是行业内的普遍操作。

①色素类别：天然与合成并存，高端品牌更倾向天然原料

虽然均为色素加持，但高端鸡蛋与普通鸡蛋在色素选择上存在明显差异。像黄天鹅这样的高端品牌，选择投入上千万元采购万寿菊提取物、辣椒红等天然植物色素，这类色素不仅具有显著的天然抗氧化能力，可以帮助维持母鸡健康水平，同时让鸡蛋富集叶黄素等天然类胡萝卜素还可以优化蛋黄颜色，且鸡蛋中的叶黄素的生物利用度远高于菠菜等植物，对人体眼部健康有益。

而对于大多数普通鸡蛋品牌而言，为控制成本，更倾向于使用人工合成角黄素，其成本仅为天然色素的不到十分之一左右，且微量添加就能达到理想的着色效果。但专家也强调，只要在饲料端遵守8mg/kg的添加上限，无论是天然还是合成色素，最终沉积在鸡蛋中的含量都处于安全范围，消费者无需过度担忧。

②认知误区：蛋黄颜色与营养价值无关，土鸡蛋并非更安全

此次风波也让一个核心认知误区浮出水面：蛋黄颜色的深浅，与鸡蛋的营养价值不一定完全相关。朱毅表示，鸡蛋的营养价值主要取决于蛋白质、氨基酸、矿物质等含量，而这些指标与蛋黄颜色无关，蛋黄颜色仅由类胡萝卜素的含量决定，叶黄素等天然类胡萝卜素存在一些功能性营养价值。

更值得关注的是，消费者追捧的“土鸡蛋”，并非如想象中那般“天然、安全”。马美湖阐述了高品质鸡蛋的“5.0”标准，指出黄天鹅等品牌的鸡蛋在生产环境、饲料控制、微生物（沙门氏菌）、抗生素及农残残留等方面都有严格且可控的标准，而市面上的土鸡蛋缺乏统一标准，养殖环境、饲料来源均不可控，反而存在沙门氏菌污染、农残超标等潜在风险。

③行业反思：标准建设滞后，消费者知情权需保障

此次黄天鹅与王海的“Battle”，最大的意义不在于判定某一个品牌是否违规，而在于撕开了中国鸡蛋行业的“遮羞布”，也暴露了行业发展的深层问题。一方面，行业标准建设严重滞后，鸡蛋成品角黄素残留限量、天然与人工色素界定等关键标准的缺失，导致市场秩序混乱，企业宣传无据可依，消费者难以辨别；另一方面，企业的信息披露不够透明，多数品牌并未告知消费者“蛋黄颜色由色素优化”的事实，侵犯了消费者的知情权。

而凤集食品也在此次风波中提出了行业改进的方向，冯斌透露，公司计划联合高校及科研机构，牵头建立关于鸡蛋颜色来源及色素限量的企业标准或团体标准，明确天然本底与人工添加的界定值，同时推动行业规范信息披露，让消费者拥有充分的知情权。多位专家也呼吁，国家相关部门应尽快完善鸡蛋成品的相关标准，填补行业空白，而企业也应秉持诚信原则，精准宣传产品特性，避免过度营销。关于企业如何落实改进的举措，行业如何破除“谈蛋色变”的科普误区，仍值得各方密切关注。

截至目前，市场监管部门已启动对此次鸡蛋角黄素争议的调查，黄天鹅也已安排对现有产品及原料进行再次送检。而在这场全民围观中，中国鸡蛋的“本色神话”，已然破壳。