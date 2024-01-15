编者按：这是邓聿文为美国之音撰写的评论文章。这篇特约评论不代表美国之音的观点。转载者请注明来自美国之音或者VOA

台湾总统选举结果和此前民调显示的一样，由民进党候选人赖清德当选。对于赖清德选胜的原因，人们可以从不同角度去分析。然而，有一点要注意，中国因素，即台湾多数选民特别是绿营选民对中国的恐惧，可能为他们把票投给赖起了重要作用。

本次台湾总统选举或许是自政党轮替以来最激烈的一次，蓝绿白三党推出了各自候选人竞逐，在选前的所有民调中，虽然赖清德都要赢过其他两个候选人，但和第二名侯友宜的差距并不大，两人的得票数也表明了这点，这使得此次选举充满一定悬念。

民进党虽然在台上执政八年，拥有比在野的国民党和民众党更多的资源用于辅选，可客观地说，台湾民众对蔡英文这八年的执政评价有很大分歧，要不能，在选战初期的民调中，有六成选民希望政党轮替，“下架民进党”，事实上，国民党在这次选举中确实也赢得立法院微弱多数。

中国因素促使选民票投民进党

民主国家，如果一个政党执政多年，选民普遍会有一种疲劳心态，想换它的对手上台，尤其是执政党若政绩不佳的话，这再正常不过。原因也很简单，除了选民有喜新厌旧的心理，主要是执政党台上时间长了，总会出各种各样的问题，有些问题未必是执政党造成的，但因为是你执政，就得背锅。台湾这次选举，国民党猛打民进党的弊案，包括高端疫苗的“黑幕”问题，赖清德本人的老宅违建、民进党立委的自拍和偷录等。但是，为什么多数选民尤其是绿营基本盘还把票投给了赖，就值得细细琢磨。

不妨假设，这次选举中国的因素完全不存在，或者台湾是另外一个国家，如果国民党攻击民进党的弊案，很难讲它不会对赖清德的绿营支持者产生影响。因为在一般情况下，选民虽然会支持本党或者认同的政党候选人，但也会看重他支持的政党及其候选人的品格，倘若在选举中该政党或者候选人被对手揭出弊案，他的支持者是否会死心塌地地就把票投给他，其实是说不准的。

然而此种情形在本次台湾选举中没有出现，不是高端疫苗的“黑幕”或赖的老宅违建问题可以忽视，而可能是另外的因素导致的，这就必须说到中国。因为无论如何，中国的因素是避免不了的，即使中国不存在介选，台湾选举要想撇开中国因素，也做不到。从这个角度看，完全有理由认为，绿营选民最后把票投给赖清德，不是他们容忍民进党的弊案，或者认为赖的违建无关紧要，乃是在他们看来，只有赖才能确保台湾不被中国“吞并”，免受大陆专制制度的侵袭，而对侯友宜和柯文哲，他们可能就没有这种信心。

在去年选战开打初期，国民党将本次选举塑造为战争与和平之战，选国民党会带来和平，选民进党会带来战争；民进党则将选举定调为民主与专制之战，选民进党会保住台湾的民主体制，选国民党会给台湾带来专制的灾难。这个口号的喊出，对绿营支持者有极大的鼓动作用，因为他们确实担心，如果国民党上台执政，随着两岸交流的加深，台湾会被大陆带坏。中国的专制体制以及由这套体制支配的生活方式借着两岸交流而强势侵入台湾，污染台湾的政治、生活和民心。这是绿营选民不乐见并且感到害怕的。

不要专制的中国，台湾本土意识抬头

两岸在过去十几年的渐行渐远以致现在多数台湾人，不认同自己的中国人身份，总根子在于中国的专制体制。台湾本土意识的生成，成因很多，包括国民党放弃戒严，开启民主转型，民进党执政后修改课纲，有意识地推进文化台独，去中国化等。然而，有一个现象必须提及，也就是在两岸恢复交流，特别是在两岸直航三通后，经贸、文化、旅游交流的频繁并没有弱化台湾人的本土意识，反而加固强化了，让台湾人更体认到，台湾人是台湾人，大陆人是大陆人。

这种身份意识的强化并非只出现在绿营，蓝营也有。在两岸交流的二、三十年里，台湾人意识发酵壮大，成为主流民意，尤其是40岁以下的中青年，绝大多数不认为自己是中国人。很多外省二代特别是三代已经完成了身份转变。国民党的新生代也不把自己当作中国人，主张将中国国民党改名为台湾国民党，不只是出于同民进党争夺选民的考量。此次总统选举，不少人注意到，蓝绿白三对正副总统候选人，只有柯文哲的副手表态自己既是台湾人也是中国人，其他人只称自己是台湾人。也许侯友宜和赵少康怕被民进党贴标签，然而，这种怕的心态不正好说明问题了吗？

为什么两岸交流越密切，台湾人的身份认同反而越强烈，对中国越排斥？原因就出在，正是交流的频繁让台湾人认识到两岸政治制度和政治生态的迥异，担忧中国会借着庞大的体量，在两岸交流中变得强势，台湾抵挡不住中国专制体制的侵袭，从而污染台湾的政治生态，破坏台湾的民主制度和生活方式。

两岸的大规模交流是在胡锦涛后期和习近平前期，胡虽是弱势总书记，但在他执政后期，随着中国国力的强盛以及面临的社会问题越来越多，中共变得比过去保守和专制。这种情况到习上台进一步强化，当局对思想、言论的压制达到一个空前强度，对维权人士和政治反对派的打压变本加厉，对党内和社会的控制是自毛以来最严重的。习惟我独尊，容不下异己，整个社会的政治风貌完全改观，重新回到毛时代的那种肃杀状态，没有一点自由的习气。

大陆人对习近平的极端专制都非常痛恨，无法容忍却又不得不容忍，台湾人看在眼里，他们当然害怕大陆的这套体制对台湾自由民主的侵害。虽然出于发展经贸等现实考量两岸不得不来往，但台湾肯定要设置一套防火墙阻遏大陆的专制制度在两岸交流中渗透台湾，就像大陆设置防火墙阻遏台湾的民主制度渗透大陆一样。当中国当局不把中国民众当人来看待，怎指望台湾人亲近中国？结果只能是，两岸交流越密切，台湾人对中国的排斥越强烈，对作为中国人的身份认同越淡薄，乃至完全没有。再加上蔡英文八年两岸的紧张态势，终致两岸在不同路径上分道扬镳。

除非中国变革，台湾民意不会认同中国

坦率地说，要想台湾主流民意认同中国，已经变得非常困难。唯一的可能路径，就是中国大陆必须变革，改变中共的专制体制，成为一个真正的民主共和国，两岸和平统一或许还有一线希望。中国的民主变革当然首先不是为了统一台湾——相反很可能，由于两岸70多年的分治，即使中国民主化后，多数台湾人依然不愿和中国统一，而是为14亿生活在这片土地上的人民活得有自由、有尊严，受政府尊重；但是，中国民主化后，至少在统一问题上，会得到自由世界的理解甚至支持。而如果中国还处于习近平极权统治的严酷体制下，连自己的民众都在通过各种方式润出来，逃离中国，去强行统一台湾就缺乏道义支撑，遭到民主国家的反对乃是可以想见的。

故而，从中国的角度看，赖清德的选胜告诉北京当局，中国要想赢得台湾民心，缺的不是力，缺的是民主，或者民主之力。不开启中国的民主化转向，仍行3000年秦制，两岸只会愈行愈远。