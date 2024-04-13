醫師指出，食物過敏除了皮膚紅疹發癢，也會有嘔吐、腹瀉、腫脹等症狀，嚴重可能引發呼吸困難、低血壓、過敏性休克；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕食安連環爆，從寶林茶室中毒案，到初瓦、嚮辣、八方雲集、藏壽司等接連傳出問題，民眾用餐後若出現上吐下瀉，直覺會聯想是否食物中毒，不過其實還有別種可能，林口長庚風濕過敏免疫科臉書發文，教大家如何分辨食物過敏與食物中毒。

食物過敏

醫師表示，食物過敏是人體免疫系統對某種食物產生抗體，對抗外來物時會釋放組織胺，過多的組織胺造成過敏反應。常見的食物過敏反應：皮膚紅疹發癢、嘔吐、腹瀉、腫脹，嚴重可能引發呼吸困難、低血壓、過敏性休克等症狀。

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醫師表示，常見食物中毒反應包括腹瀉、噁心、嘔吐、發燒、虛弱、血便等症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

食物中毒

醫師指出，食物中毒是食物被細菌或病毒污染後又被吃下肚。根據衛福部食藥署定義，「食品中毒案件指2人或以上攝取相同食品引發相似症狀」。常見食物中毒反應：腹瀉、噁心、嘔吐、發燒、虛弱、血便等症狀。

醫師提醒，若出現不適現象，應避免再吃下可能導致症狀的食物，並且仔細觀察症狀的變化，若發覺症狀持續或惡化，請務必立即就醫。

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